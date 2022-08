Relanzar el complejo cinematográfico de Ciudad de la Luz es un objetivo prioritario para la Generalitat y, prácticamente, un reto personal para el jefe del Consell, Ximo Puig. El socialista que preside la Comunidad quiere acabar la legislatura con los estudios alicantinos a pleno rendimiento, escribir un nuevo guion para unas instalaciones que han estado clausuradas durante una década. Eso es algo que la Administración autonómica se está encargando de promocionar para que los cineastas, productores o documentalistas conozcan de primera mano. Si se tercia, a través del propio Puig, que ha sido quien ha detallado la hoja de ruta para retomar los rodajes al director Manuel Gutiérrez Aragón.

El presidente de la Generalitat se reunió el pasado fin de semana con Gutiérrez Aragón en Elche, la ciudad en la que ha estado rodando una película documental sobre el Misteri d’Elx, precisamente, en los días grandes de las fiestas de la ciudad. Presidencia organizó un encuentro entre el jefe del Consell y el cineasta al que también acudió el regidor ilicitano, Carlos González, y el director general de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, que dirige el complejo cinematográfico, Antonio Rodes. El presidente autonómico está convencido de que, esta vez sí, Ciudad de la Luz puede brillar con luz propia sin incurrir en los errores del pasado. El hecho de que la Generalitat haya conseguido que la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea haya levantado las restricciones impuestas tras la condena por vulnerar la libre competencia y que, además lo haya hecho cinco años antes de lo previsto, es en sí mismo un triunfo que, a fin de cuentas, permite vender públicamente que se ha contrarrestado la herencia recibida por el PP. Pero eso es algo que no es suficiente si, en definitiva, no se consiguen resucitar las grabaciones. De ahí que Puig no dude en adoptar el papel de relaciones públicas para reflotar el proyecto.

En la reunión mantenida en Elche, Puig explicó al cineasta la planificación prevista para poder empezar la producciones y remarcó, según fuentes de la Generalitat, que la prioridad fue la recuperación de los estudios. Aseguró que Ciudad de la Luz esta preparada para afrontar el reto. Gutiérrez Aragón, por su parte, agradeció a Puig la gestión de la Generalitat que va a permitir volver a rodar películas en los estudios y destacó que esta apertura se produce «en el momento oportuno» ya que existe una gran demanda de producciones y de estudios tanto en España como en Europa.