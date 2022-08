Con el inicio del curso político tras el periodo estival, las administraciones locales comienzan a dibujar los primeros trazos de los presupuestos del próximo ejercicio. Los de 2023 serán los últimos antes de la próxima convocatoria electoral, prevista para mayo de ese año. El complejo escenario actual, con una inflación desbocada, una crisis energética que obliga a ejecutar planes de contingencia y un tremendo impacto sobre el tejido económico y social, invita a los alcaldes a moverse entre la contención del gasto y la congelación de tributos. Claro que el maná de fondos que empieza a llegar de Bruselas a través del programa Next Generation y el hecho de que, paradójicamente, los ayuntamientos mantienen en la actualidad las cuentas más saneadas de la última década, permiten pisar el acelerador en la ejecución de proyectos antes de la cita con las urnas. Con todo, no está garantizado que todos los equipos de gobierno puedan o quieran afrontar la recta final del mandato con unas cuentas actualizadas, sobre todo, en aquellos municipios en los que eso es algo que depende de pactos entre varias fuerzas políticas. Evitar enfrentamientos y, por tanto, esquivar la posibilidad de que los regidores acaben evidenciando debilidad al no poder sacar adelante la ruta presupuestaria, es un factor determinante.

La capital provincial, gobernada por Luis Barcala (PP), es uno de los municipios donde más complicado parece que se llegue a dar luz verde a los presupuestos para 2023. Fuentes municipales evitan concretar si el ayuntamiento podrá seguir apostando por unas cuentas expansivas en consonancia como las que están en vigor, que ascienden a 313 millones de euros y conllevan una subida del 112% en inversiones; cantidad a la que hay que sumar modificaciones de crédito por 58 millones de euros con cargo a remanentes. La suspensión de las reglas fiscales posibilita ese incremento en el gasto. Que se contemplan «todos los escenarios posibles» es lo único que se apunta desde el consistorio, si bien aprobar las cuentas será prácticamente imposible si se continúa la senda de los últimos años, cuando se han validado en pleno, como pronto, a finales de marzo, lo que supondría hacerlo en la antesala de la campaña electoral. Eso es algo que, probablemente, obligaría a la coalición de PP y Cs a realizar nuevas cesiones Vox, como los recortes en áreas sociales como Igualdad, Cooperación e Inmigración ejecutados en 2022. En cualquier caso, las inversiones programadas para este año, muchas de ellas en plena ejecución, garantizan llegar a las elecciones con cemento renovado en diferentes barrios, la fachada marítima y el Centro Tradicional.

Más concreto es el alcalde de Elche, el socialista Carlos González, a la hora de repasar los principales retos que afronta el Ayuntamiento en la planificación de las próximas cuentas. Advierte que la inflación será uno de los principales condicionantes y sus derivadas influirán en diversos capítulos. Por un lado, habrá que esperar a la decisión del Gobierno central sobre las retribuciones del personal municipal de cara al próximo año. ¿Cómo se va a compensar a los funcionarios por la subida del IPC? Eso es algo que, según González, tendría un coste extraordinario. Otro de los efectos a tener en cuenta es comprobar cómo afecta la inflación a determinados contratos de servicios que se prestan en la ciudad; revisar las contratas que están indexadas al IPC y hacer números. La temida inflación también podrá tener efectos en las obras que están comprometidas y que, en algunos casos, deberán someterse a revisiones de precio. Y todo teniendo en cuenta que la administración local que dirige el PSPV y Compromís no descarta que se deban poner en marcha nuevas estrategias para impulsar ayudas a familias, pymes y autónomos para hacer frente a la escalada de costes de la energía. No obstante, el regidor defiende que el erario municipal está en forma -este año se han amortizado los seis millones de deuda que quedaban pendientes- y, por tanto, habrá capacidad inversora propia, sin descartar la posibilidad de financiar actuaciones. Los impuestos no se tocarán, seguirán congelados. «Apostamos por la moderación fiscal, y más en el contexto en el que nos vamos a desenvolver», destaca González.

También el regidor de Benidorm, Toni Pérez (PP), subraya que en los tiempos que corren la baja fiscalidad se hace imprescindible, pero eso es algo que no impide que se impulsen unas cuentas que con vocación expansiva. Se dispondrán fondos para ayudas sociales y para sostener al tejido productivo en la situación de crisis energética, pero se combinará un capítulo de inversiones que el alcalde asegura que será potente. La ejecución de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador o el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística de Benidorm son algunos de los proyectos que se continuarán ejecutando además de las obras en marcha que avecinan un otoño frenético de hormigón y ladrillo. Todo ello unido a los fondos europeos, pues los principales ayuntamientos de la provincia han pedido más de 125 millones de euros en ayudas a la UE para mejorar las ciudades a través de más de medio centenar de iniciativas. Por contra, Pérez asegura que el esfuerzo del Estado y del Gobierno autonómico para ayudar a los ayuntamientos en tiempos de dificultades no es todo lo potente que debería en un marco de crisis energética que, no obstante, asegura que la administración local de Benidorm sobrelleva en mejores condiciones tras haber hecho los deberes en materia de reducción de gasto energético, apostando por la sostenibilidad.

En Alcoy, la concejala de Hacienda, Vanessa Moltó, subraya que el Ayuntamiento tendrá un presupuesto expansivo en la medida en que se contemplan actuaciones de envergadura gracias, principalmente, a los fondos de la UE que, no obstante, destaca que solo se conceden cuando un gobierno hace los deberes y prepara buenos proyectos. Aunque se mantendrán líneas de ayudas para insuflar oxígeno a las familias y los sectores productivos que peor lo están pasando, Moltó no cierra la puerta a revisar algunos tributos. Destaca que no se trata de demonizar los impuestos, porque tienen una función social, sino de encontrar un equilibrio. Y en Alcoy, subraya la edil, siempre se ha mantenido la presión fiscal por debajo de la media y así seguirá el próximo ejercicio.

El concejal de Presidencia de Elda, José Antonio Amat (PSOE), destaca que el gobierno local no prevé incrementar ningún tributo ni impuesto, entre otras cosas porque en una situación de incertidumbre económica «no podemos aumentar la presión fiscal sobre los vecinos». Añade que la apuesta en los presupuestos del próximo ejercicio será la contención y, en ningún caso, un incremento tributario. De igual modo, garantiza que habrá inversiones pero, como las cuentas del Ayuntamiento están saneadas, con deuda cero y con un plazo de pago a proveedores muy bajo, no será necesario solicitar préstamos para los proyectos en marcha.

En Villena, el edil de Hacienda, Juan José Olivares (PSOE), pone el acento en que los presupuestos serán todo lo expansivos que permitan los fondos que lleguen de Bruselas, si bien destaca que el consistorio tiene riñón suficiente para financiar actuaciones como las que se han programado con 12 millones de euros de remanentes. Ajustar el gasto corriente sin perder calidad en los servicios y no tocar ningún impuesto al alza son dos de las claves que, asegura, guiarán la redacción de las cuentas.

Y un escenario muy similar es el que dibujan en Dénia sobre los tributos. El edil de Hacienda, Francesc Roselló, (PSOE) resalta que no habrá un incremento de ingresos vía impuestos porque no se tocarán y todo lo que ascienda el presupuesto será vía subvenciones, principalmente europeas. Acometer proyectos que permitan aumentar la eficiencia energética, así como los que permitan avanzar en la línea de destino turístico sostenible son dos de las prioridades para esta administración local.

Orihuela y Torrevieja apuran con los proyectos municipales de 2022

Torrevieja y Orihuela no han renunciado a aprobar el presupuesto para 2022, aunque la casuística del retraso es muy diferente. En el caso del municipio gobernado por Eduardo Dolón (PP), el equipo de gobierno sostiene que no se han aprobado las cuentas, principalmente, por el lío que supuso el cambio en la recaudación de las plusvalías tras la sentencia del Constitucional. El edil de Hacienda, Domingo Paredes, explica que se ha calculado que la recaudación por ese concepto disminuirá en hasta 8 millones de los 22 que se venían ingresando. Con todo, no renuncian a aprobar las cuentas de 2022, aunque si se echa el tiempo encima, podrían apuntar ya a las de 2023. Mantendrán la línea del presupuesto en vigor: expansivo en cuanto al gasto para ciudadanos y servicios, pero ajustando, asegura, partidas genéricas y manteniendo servicios. Y ni hablar de subidas de impuestos. En el caso de Orihuela, las cuentas en vigor están prorrogadas desde 2018 y los nuevos socios de gobierno, PSOE y Cs, tratan de sacar las de este año a contrarreloj. La alcaldesa, Carolina Gracia (PSOE), apuesta por la prudencia, por la contención en el gasto porque llegará un momento en el que no se prorrogue la exención de las reglas fiscales que dicta el Gobierno y, «si ahora te pasas con el gasto, luego habrá que hacer ajustes». Aún así, subraya que las cuentas están saneadas y eso permite acometer inversiones con fondos propios o con financiación. m.a.rives