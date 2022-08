Los graves incendios que se han sucedido en la Comunidad Valenciana han servido de queroseno a la batalla política en el tablero autonómico. El PP ha pedido este martes que se adelante el calendario previsto en las Cortes con tal de forzar la comparecencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al considerar que debe dar explicaciones por los incendios forestales registrados en la Vall d'Ebo y Bejís y también del incidente ocurrido con el tren en término de Castellón. También Ciudadanos ha exigido las comparecencias de las titulares de Justicia y de Medio Ambiente, Gabriela Bravo y Mireia Mollà, respectivamente. Pero, al menos por el momento, no parece que el Botànic vaya a acelerar los plazos para que se den las explicaciones en el Parlamento que la oposición reclama. De hecho, los socialistas creen que se trata de una maniobra para tratar de sacar rédito electoral en un momento de especial dificultad. Lo que sí hará la izquierda valenciana es convocar el próximo martes un pleno del Consell para aprobar ayudas a los territorios afectados. Porque, según insisten desde Presidencia, están centrados en aportar soluciones.

En concreto, los populares han pedido celebrar cuanto antes una junta de portavoces para fijar fecha para convocar a la Diputación de Permanente antes del uno de septiembre con el fin de que comparezca en ella el jefe del Consell, tal y como ha explicado este martes la síndica del PP en las Cortes, María José Catalá, que ha advertido que el PP no descarta pedir una comisión de investigación al respecto "si no se dan las explicaciones oportunas". No obstante, desde Presidencia defienden que lo que ha ocurrido es todo lo contrario, puesto que Puig ha estado a pie de incendios todos los días, dando las explicaciones pertinentes.

"No podemos esperar una semana e irnos al calendario prefijado en julio, cuando no habían sucedido los peores incendios de esta década. No tendría sentido mantener ese calendario", ha señalado Catalá.

Así, ha instado a "acelerar al máximo el trabajo parlamentario para poder sustanciar la Diputación Permanente y, sobre todo, que comparezca Puig y dé las explicaciones oportunas" y para "poner en marcha lo más rápido posible todas las ayudas y medidas" en favor de los afectados por esos incendios.

Igualmente, Catalá ha considerado necesario que se ofrezcan explicaciones sobre el incidente registrado con "el tren del pánico" en el caso de Bejís, dado que "no se han dado suficientes". Ha apuntado que su formación estima que podría haberse dado por "un problema de coordinación" y ha dicho que le gustaría que se "asumiera así con naturalidad".

"Hemos estudiado toda la normativa autonómica y el plan especial de prevención de incendios forestales. En todos los planes que tiene en marcha la Generalitat se fija la competencia autonómica de coordinación de las emergencias. Tenemos muy claro que se falló en esa coordinación de emergencias y que la Generalitat no dio los avisos oportunos a Renfe y a Adif", ha manifestado.

Catalá ha destacado que los populares han mantenido "una actitud respetuosa" durante los incendios de la Vall d'Ebo y Bejís sin hacer un "uso partidista" de la situación. En esta línea, ha manifestado que el PP sabe "lo que es hacer uso partidista de los incendios" porque, según ha dicho, lo vivió durante sus años de gobierno por parte de "PSOE y Compromís" y ha aludido a la comisión de investigación que se pidió en 2012 "por los incendios de Cortes de Pallás".

Asimismo, ha valorado la propuesta registrada por su grupo parlamentario, con "veinte iniciativas y medidas concretas" para las zonas afectadas por los últimos incendios registrada también este martes por su partido en Les Corts con el objetivo de consensuarla "con todos los grupos parlamentarios" Entre ellas, ha dicho, se recogen actuaciones "muy concretas que puede poner en marcha la autonomía en quince días" y ha mencionado algunas como bonificaciones en el IRPF para afectados, deducciones en la cuota de autónomos o planes especiales de recuperación forestal y de turismo.

"Medidas, comparecencias, dar explicaciones y dar la cara es lo mínimo que se le puede pedir a un gobierno y lo oportuno que puede pedir una oposición responsable", ha concluido María José Catalá. "No vale que nadie pase de puntillas y que nos acusen de uso partidista", ha añadido.

Por su lado, el grupo parlamentario de Cs ha pedido también este martes la creación de una comisión especial de estudio de la gestión forestal en la Comunidad Valenciana" con "especial énfasis en la prevención de los incendios", como ha anunciado la portavoz de esta formación, Ruth Merino.

"Queremos que vengan expertos y afectados, la gente que realmente sabe del tema y que nos diga cuál es la situación de nuestros bosques y montes, en qué se puede mejorar y si es el abandono, la falta de limpieza, la falta de recursos económicos, la dotación presupuestaria de la Generalitat, la gestión de los recursos, la climatología o la falta de sector primario" lo que influye en los incendios forestales, ha expuesto. Desde Cs, también, se ha pedido “la comparecencia de Mireia Mollà, consellera de Agricultura, y de Gabriela Bravo, consellera de Justicia porque “tienen que dar explicaciones de la gestión con los incendios, y de la prevención o falta de prevención”.

Merino ha considerado que la propuesta de su grupo tiene un tono "propositivo y constructivo" y ha señalado que "lo importante es valorar qué es lo que ha fallado" en los casos de la Vall d'Ebo y Bejís y "lo que falla continuamente".

"Queremos que sean los expertos los que nos lo cuentes y sacar conclusiones que puedan llevar a minimizar los efectos", ha apuntado, a la vez que se ha mostrado partidaria de "incentivar la ganadería y agricultura como prevención de incendios" y ha pedido que facilite la gestión y concesión de las ayudas previstas para los afectados por el fuego en Vall d'Ebo y Bejís.

Demagogia

Mientras tanto, la síndica del PSPV-PSOE en las Cortes, Ana Barceló, ha tildado de “demagógica” la actitud del PP y ha afirmado que “es desolador que se dediquen a intentar sacar rédito electoral de una tragedia mientras los efectivos siguen trabajando en la zona”. Y ha preguntado a Catalá si “su ejemplo a seguir en la gestión de incendios es el cártel del fuego liderado por Serafín Castellano”.

En este sentido, la dirigente socialista ha subrayado que “no vamos a tolerar lecciones de la derecha valenciana” y ha subrayado que “en la Comunidad Valenciana ya conocemos en qué se basa la gestión de los incendios del PP: apuesta cero por la prevención, abandono y un supuesto amaño de contratos públicos”. “Resulta irónico que el mismo PP que denigraba el trabajo de les Corts con su actitud se les llene ahora la boca pidiendo comisiones y comparecencias”, ha insistido.

Asimismo, Barceló ha señalado que “desde el primer momento en el que se declararon los incendios que hemos sufrido este verano en nuestra tierra Ximo Puig ha estado al frente de la coordinación de los mismos y dado siempre todas las explicaciones oportunas con la máxima transparencia” y ha apuntado que “tras la estabilización del fuego se están llevando a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer todos los hechos que se han producido”.

Finalmente, la síndica socialista ha puesto en valor “la rápida respuesta que se ha dado, tanto a nivel autonómico como nacional, para comenzar a trabajar en la reconstrucción y renacer de las zonas afectadas”: “Solo diez días después de la tragedia contamos con un plan de medidas globales para comenzar a trabajar mirando al futuro y la tierra va a ser declarada zona catastrófica”.