El castellonense César Jiménez, exsecretario general de Podem Castelló y hasta el pasado mes de mayo director de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), ha sido nombrado asesor de Compromís en Les Corts Valencianes, donde estará asignado a los diputados Vicent Marzà y Belén Bachero.

Culminan de este modo unas conversaciones que comenzaron hace unos 15 días a iniciativa de Marzà --con quien se enfrentó en 2015 como cabeza de lista en las elecciones autonómicas del 2015--. "Me contactó en una conversación informal. Se interesó por el grado de implicación que podría tener en el proyecto y poco después me dijo que había encontrado la manera de incluirme", explica Jiménez. Esta misma mañana es cuando se ha dado oficialidad al nombramiento, aprobado por la síndica de Compromís en la cámara valenciana, Papi Robles.

"Estoy feliz. Durante los últimos siete años he encontrado muchas sintonías con Compromís. Desde mi humilde posición de ciudadano, en 2015 entendí que lo mejor era involucrarse en Podemos, pero el tiempo pasa y las dinámicas cambian. Ahora mismo Compromís es la mejor opción de extender la legislatura y completar algunas cuestiones pendientes", detalla.

El momento de Podem

Este nombramiento habla del difícil momento que vive la formación morada a nivel autonómico y del proceso de descomposición de su actual estructura, del que el castellonense puede ser solamente un primer ejemplo. Jiménez señala que le gustaría "que a Podem le vaya muy bien" cara a repetir un tercer Botànic, aunque desliza cierto malestar por las formas en las que fue relevado en la dirección de la EVha, una decisión que tomó el vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca (Podem).

"Encontré poca explicación del porqué de mi cese, pero me conformé; no hice ningún ruido. Y ya no continué en la estructura orgánica del partido, me desligué absolutamente", relata.

Una cuestión latente es si su entrada como asesor en Compromís es un primer paso para incluirlo en las listas para las próximas elecciones autonómicas. Por ahora, prefiere ser prudente: "Ni se me ha expuesto, ni me planteo nada más después, aunque evidentemente mi incorporación tiene una dimensión política. Estoy cansado de estar en primera fila, y este puesto tiene la ventaja de estar menos expuesto. En el camino, ya veremos si me vuelve la motivación. Pero aún es muy pronto, también tengo que ganármelo".