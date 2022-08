El líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha participado esta mañana en la inauguración del curso político en Cataluña. Lo ha hecho poniendo en valor los intereses comunes y las relaciones comerciales entre ambas autonomías al tiempo que ha acusado al Consell que preside Ximo Puig de ser "cómplice" de insinuaciones soberanistas.

"No toleraremos injerencias soberanistas en la Comunidad Valenciana", ha dicho Mazón, quien ha defendido que “la buena relación con las regiones vecinas del arco mediterráneo es fundamental para el crecimiento, pero desde la cooperación, nunca desde la subordinación". En esa línea, ha cuestionado que el Gobierno valenciano es el primero que, a su juicio, no respeta nuestro Estatuto de Autonomía, no denominando la Comunidad como indica el Estatuto de Autonomía en su artículo número uno, y también siendo cómplice de algunas insinuaciones soberanistas que no van a ningún lado y que tienen que ver con la denominación de Països catalans".

En este sentido, Mazón ha señalado que “el PPCV jamás tolerará ni permitirá ninguna injerencia soberanista que invalide y afecte a nuestro Estatuto de autonomía, a nuestras señas de identidad, o a nuestra propia cultura, lengua y tradición. Estas injerencias promovidas incluso por los propios consellers de Puig no ayudan a la convivencia, a la cooperación y a hacer estrategias comunes desde el respeto. Desde que gobierna Ximo Puig esta es una estrategia creciente”.

El presidente popular ha reiterado que “los intereses y relaciones comerciales entre ambas comunidades son prioritarios. Esta relación de hermandad solo se puede entender desde el respeto mutuo, no desde las injerencias nacionalistas. Desde el respeto a la autonomía de todos los autogobiernos, hay muchas cuestiones que son comunes y que tenemos que reivindicar de manera conjunta ya que juntos somos más fuertes”, ha añadido.

Mazón ha realizado estas declaraciones en la inauguración del curso político del PP en Barcelona junto con el presidente del partido en la provincia de Barcelona, Manu Reyes. “Tenemos muchas cuestiones en común, mucho que cooperar en el presente y futuro, y mucho que reivindicar en un curso clave para el futuro de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y de España”.

Mazón ha afirmado que una de las reivindicaciones comunes de ambas autonomías es la financiación autonómica “somos dos de las comunidades autónomas más perjudicadas por el sistema de financiación autonómica, por lo que es necesaria una coordinación común para reivindicar esa mejora”.

El presidente popular ha reivindicado también una mejora en las infraestructuras. “El PSOE se ha olvidado del arco mediterráneo. Antes era un ministro valenciano, ahora una catalana, y se olvidan de esta infraestructura. Es injustificable el retraso de más de cuatro años en el Corredor Mediterráneo”.

Otro de los puntos comunes, ha destacado es el reciente mapa concesional de los autobuses interurbanos. “Esta ministra ha decidido suprimir o dificultar cerca de 300 líneas que conectan la Comunidad Valenciana con Cataluña con el nuevo mapa de concesiones de los autobuses interurbanos. Menoscaban los servicios públicos en el transporte y dificultan las conexiones”. Además, ha dicho que en Sagunto se va a instalar la gigafactoría de baterías eléctricas de Volkswagen que tienen que llegar a Martorell. "Sin embargo, el gobierno de España ha decidido la supresión del ancho ibérico entre Castellón y Vandellós lo que significa que la conexión se verá muy perjudicada. Es decir, pasará de recorrer 300 kilómetros a 600 kilómetros y a muy baja velocidad. Por ello, reivindicamos la recuperación del ancho ibérico para este tramo clave para nuestras infraestructuras, es fundamental para avanzar”.

La necesidad de bajar impuestos a las rentas más bajas ha sido otro de los temas comunes, ya que ambas autonomías tienen los tipos impositivos más altos para los salarios más bajos, según ha criticado.