El pleno del Consell ha dado luz verde al plan diseñado para coordinar la recuperación de las zonas afectadas por los incendios registrados durante este mes de agosto en diferentes zonas de la Comunidad Valenciana, con especial incidencia en la Vall d'Ebo y en Bejís (Castellón). Los ayuntamientos dispondrán de un plazo de 30 días para presentar las estimaciones de daños en infraestructuras y bienes públicos como en las propiedades de personas físicas o jurídicas que no estuvieran cubiertos por el sistema de seguros. La actuación se coordinará desde las oficinas que se habilitarán a ese efecto, que prestarán asesoramiento tanto a las corporaciones como a los ciudadanos. De esa forma, será dentro de un mes cuando se podrá realizar una primera estimación de las pérdidas ocasionadas por el fuego y, por tanto, conocer cuál será la partida económica que destinará la Generalitat en materia de indemnizaciones. Con todo, la actuación de la Administración autonómica no acabará ahí. Está previsto que en breve se presente un plan de actuación integral para ayudar a la reactivación socioeconómica de las zonas afectadas, como se hizo en la Vega Baja tras la DANA que arrasó la comarca en 2019.

Dos semanas después de que se decretaran los primeros incendios, el primero de ellos en la Vall d'Ebo, con una superficie afectada de 12.000 hectáreas, el Consell que preside Ximo Puig ha iniciado las actuaciones para paliar los daños. La vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Consell, Aitana Mas, explicó este martes la hoja de ruta diseñada para afrontar la recuperación de las áreas perjudicadas en los que han sido los peores incendios de la última década en la Comunidad, que han afectado a Bejís, la Vall d’Ebo, Les Useres, Petrer, Olocau y Calles. Una vez aprobado el decreto para coordinar las actuaciones, se inicia la cuenta atrás de un mes para que los consistorios puedan presentar las estimaciones de daños de infraestructuras y bienes públicos y de los daños que hayan podido sufrir las instalaciones e infraestructuras agrarias o de otros sectores económicos distintos de los forestales. También pondrán presentar los posibles daños a bienes muebles e inmuebles de personas físicas o jurídicas que no estuvieran cubiertos por el sistema de seguros; así como, en su caso, de los gastos extraordinarios que, con carácter urgente, se haya tenido que efectuar como consecuencia del incendio forestal, incluyendo la documentación correspondiente.

En concreto, los municipios afectados por el incendio forestal de la Vall d’Ebo han sido la Vall d’Alcalà, L'Atzúbia, Balones, Benimassot, Castell de Castells, Fageca, Famorca, Orba, Pego, Planes, Tollos, Tormos, la Vall d'Ebo, la Vall de Gallinera y la Vall de Laguar. De igual forma se incluye a Petrer, que registró un fuego que arrasó en torno a 100 hectáreas.

Será la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, ligada a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, la que coordinará todas las actuaciones de los diferentes departamentos del Consell y con otras administraciones públicas, en relación con las acciones que deban desarrollarse para conseguir la vuelta a la normalidad, lo más pronto posible, de todas las zonas que se vieron afectadas. Las solicitudes presentadas por parte de la corporación local serán evaluadas por la Oficina Única Postemergencia, a la cual corresponderá efectuar una estimación económica, que se elevará a la Comisión Interdepartamental, para su posterior aprobación por el Consell. Además, la ejecución de las medidas que correspondan podrá llevarse a cabo a través del procedimiento de inversión directa o por el procedimiento de concesión directa. Está previsto que los técnicos que se encargarán de asesorar a los ayuntamientos acudirán a los municipios para facilitar la tarea.

La portavoz del Consell subrayó que, por el momento, no es posible cuantificar la partida económica que dispondrá la Generalitat puesto que primero es necesario tener sobre la mesa el informe global de daños. No obstante, consideró que, probablemente, las ayudas no tengan que ser tan cuantiosas como las que se activaron tras la DANA de 2019 puesto que, en esta crisis medioambiental, no se han visto afectadas tantas viviendas ni industrias. Tal y como informó este diario, de las 12.150 hectáreas calcinadas en la Vall d'ebo, nada menos que 3.000 corresponden a cultivos, básicamente de olivos, cerezos y almendros, que tardarían nada menos que cinco años en volver a ser mínimamente productivos si se vuelven a replantar. Las pérdidas por este motivo rondan los 193 millones de euros, a lo que hay que sumar también la destrucción de alrededor de 10.000 colmenas de abejas y diferentes infraestructuras afectadas.

Las ayudas que canalizará la Generalitat se suman a las que inyectará el Gobierno central a las zonas afectadas tras la declaración de zona catastrófica.

Plan integral para la reactivación

Mas explicó que el Consell elaborará de manera inminente un plan integral para la reactivación socioeconómica de las comarcas damnificadas, golpeadas además por los efectos de la despoblación. Lo hará en coordinación con las instituciones y los agentes locales presentes en las áreas afectadas. Este plan contemplará ayudas directas a los municipios, líneas financieras bonificadas o planes extraordinarios de empleo. También desplegará acciones para la reparación de daños causados por los incendios y para la fase de restauración forestal y medioambiental de los municipios incendiados.