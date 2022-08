Abrir un debate sobre la prohibición de los "bous al carrer". Ese es el envite que ha lanzado esta mañana la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, a los socios del Botànic tras las siete víctimas mortales registradas en lo que va de verano, dos de ellas en la provincia de Alicante. La también portavoz del Consell, convertida en uno de los principales referentes de Compromís tras la salida de Mónica Oltra, ha abogado por abrir este melón antes del próximo verano o bien de cara a las negociaciones de un posible tercer pacto de las fuerzas de izquierdas en la siguiente legislatura.

Mas ha defendido que la Comunidad Valenciana cuenta con una de las normativas más restrictivas de todo el Estado, pero ha subrayado que "no es suficiente" habida cuenta del balance de muertos registrado este verano. Con todo, ha explicado que este debate no se ha abierto por ahora en el Consell y, de hecho, ha defendido que no se debería abordar ya mismo, pero sí mantenerlo en la agenda pendiente de los próximos meses.

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha evitado expresar su opinión personal sobre si de deberían de abolir estos festejos, si bien ha defendido que la conciencia animalista va en aumento y que más pronto que tarde se debería abordar esta cuestión. Ha subrayado que no esta no es "cuestión sencilla de debate ni para regular", por lo que requiere "de tiempo y de una especial sensibilidad de todas las administraciones". Mientras tanto, ha destacado que lo se debe de hacer es cumplir a rajatabla la normativa en vigor y eso es algo que deben tener claro los municipios. "La ley es contundente y así debería ser también con quienes la incumplen", ha añadido. Ha pedido que haya una mayor protección, con más conciencia y pedagogía entre la ciudadanía sobre estos actos.

La valencianista ha explicado que el debate sobre la prohibición de estos actos quedó fuera del acuerdo del Botànic. Por tanto, no hay una hoja de ruta fijada al respecto entre el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, si bien sostiene que es "evidente" que la sociedad "frente a estas muertes tiene una conciencia" de protección a las personas, pero también "animalista", que es "una convicción creciente en los últimos años" y que reclama una "valentía de afrontar un debate que tendremos que tener en algún momento".

Además, ha destacado que el ocio también aparece en la Ley de Turismo y se define como un "conjunto de actividades que deben ser lúdico-festivas" y "evidentemente, con un incremento de muertes en este verano, es algo que está a revisar, independientemente de aumentar las medidas de protección en estos festejos", si bien aquí se debe tener en cuenta que también entra la autonomía municipal.

"Ayer se dio un paso más para dar más seguridad a estos eventos", ha dicho con relación a la reunión de la Comisión de Festejos Taurinos Tradicionales, que se reunió de carácter extraordinario tras la elevada cifra de fallecimientos y acordó que se debe reforzar la formación de las peñas taurinas y endurecer las sanciones por la participación de menores de edad. En ese sentido, ha añadido que "vamos en el camino de reforzar la seguridad, pero eso no exime para en los próximos meses o en el próximo debate podamos abrir un debate más amplio al respecto", ya que considera que "hay elementos" que lo permiten.

Preguntada por si la fiesta se debería restringir aún más en el acceso, ha señalado que la normativa está "presente y vigente" y ha reconocido que, en ocasiones, la vigilancia es complicada de hacer cuando hay aglomeraciones pero "está y se debe hacer", y ha insistido en que la formación forma parte de la seguridad y es uno de los elementos que se pueden mejorar desde el Consell en colaboración con las peñas y entidades locales.