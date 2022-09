Un acto de partido de Compromís en la Marina Alta desata las críticas contra Mollà

La titular de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, de nuevo, en el foco. Si el pasado jueves era la oposición en las Cortes quien afeaba a la responsable de Medio Ambiente que no hubiera comparecido para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios en la Vall d’Ebo y Bejís, el viernes fueron alcaldes de la Marina Alta e incluso sectores de su coalición, Compromís, quienes se revolvieron contra la consellera ilicitana.

Mollà acudió el jueves a inaugurar el curso político a la Vall de Laguar. No fue sola. Estuvo acompañada de la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, y del conseller de Economía, Rafa Climent. Los tres miembros del Consell, tres nombres destacados en Compromís, acudieron a la inauguración del curso político en dicha comarca. Se reunieron con regidores y concejales adscritos a su partido y con agrupaciones afines. Se trataba de un acto que simbolizaba el arranque de curso político en esta comarca, donde se debatió sobre municipalismo y sobre fortalecer políticas que la comarca necesita, tal y como informaron los protagonistas en redes sociales. Lo que diversas voces no vieron con buenos ojos fue que la responsable de Agricultura acudiera a un acto de partido a esta demarcación mientras que todavía no se ha reunido con los alcaldes de las zonas afectadas por los incendios. Eso fue algo que corría ayer de boca en boca entre los regidores que acudieron a la convocatoria de la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé, con regidores de la zona para informar de las ayudas puestas en marcha por el Ejecutivo central. Solo en la Vall d’Ebo resultaron afectadas 3.000 hectáreas de cultivos, con unas pérdidas estimadas en 193 millones de euros.

Mollà aseguró a este diario que si no se ha reunido todavía con los regidores de las zonas afectadas -el incendio se decretó el 13 de agosto- ha sido, literalmente, por problemas de agenda. No por falta de voluntad, sino debido al aluvión de visitas que los responsables municipales han recibido en los últimos días. De hecho, aseguró que este jueves se optó por enviar correos a todos los ayuntamientos para tratar de concertar una reunión previa a la convocatoria de la mesa oficial, que suele organizarse un mes después de que se extinga un incendio, para ofrecer ya valoraciones concretas con base en informes técnicos que en estos momentos se están elaborando. Por tanto, recalcó la consellera, no ha habido ninguna dejadez, porque el trabajo sigue en marcha.

En determinados círculos de Compromís está siendo muy cuestionado el papel de Mollà con los incendios. Tardó seis días en acudir a la zona afectada desde que se inició el fuego. Los críticos consideran que la visibilidad en la gestión la está capitalizando en exclusiva el jefe del Consell, el socialista Ximo Puig.