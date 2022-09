El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha señalado este lunes que la encuesta interna del PSPV conocida este fin de semana y que da victoria a la izquierda en los comicios autonómicos de 2023 es un "esfuerzo enternecedor" con el que los socialistas tratan "de trasladar una versión distinta a la que está ocurriendo en la calle".

Así lo ha indicado, en unas declaraciones facilitadas por el partido a Europa Press, en las que Mazón se refiere a esa encuesta interna, según la cual, la izquierda volvería a ganar en la Comunidad Valenciana, con cerca del 48% de los votos, aunque PSPV y PP podrían empatar en escaños y aumentarían sus diputados mientras que Unides Podem y Cs saldrían del parlamento valencianos.

De dicho sondeo se desprende que la izquierda valenciana podría rubricar un tercer pacto del Botànic y, por tanto, retener la Generalitat, gracias la suma de escaños obtenidos por el PSPV-PSOE y Compromís, puesto que el tercer socio en la actualidad, Podemos, se quedaría sin representación en las Cortes valencianas. Ese es el mensaje al que se aferra el partido que lidera Ximo Puig en el arranque del nuevo curso político, en una encuesta que ha encargado y que apunta a que la derecha no obtendría respaldo suficiente en las urnas como para poder recuperar el Consell. Los resultados de ese estudio señalan que el principal partido de la oposición, el PP, es el que experimentaría un mayor crecimiento en escaños en comparación con los resultados obtenidos en 2019. De hecho, pisaría los talones a los socialistas, pero, con Ciudadanos (Cs) fuera del arco parlamentario, la suma de los populares con Vox no sería suficiente para poder coger el timón de la Generalitat.

"No suelo comentar encuestas y menos si son a encargo", ha dicho Mazón, quien, no obstante, ha apuntado que "por el resto de encuestas que estamos viendo, los datos que tenemos y la sensación que tenemos en la calle" cada día se ve "más cerca y necesaria" la "voluntad de cambio" por "el bien de los ciudadanos".

"Quizá no sea el mejor momento para hablar de algo que me parece un esfuerzo enternecedor del PSOE en tratar de trasladar una versión distinta a la que está ocurriendo en la calle; no es nuevo pero es un esfuerzo realmente enternecedor", ha concluido.