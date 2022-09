El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que el Gobierno central destinará una partida 343 millones para financiar un conjunto de actuaciones destinadas a prevenir inundaciones en la Vega Baja. En concreto, el Consejo de Ministros aprobará la ejecución de 11 proyectos en el marco del nuevo Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para el periodo comprendido entre 2022 y 2027. La inversión, según destacó el jefe del Consell, supone un 1.500% más que lo contemplado en el plan en vigor, el de 2016-2021, en el que se pactó, «mientras había otros gobiernos en Madrid», que la comarca tan solo recibiría 1,7 millones. Con la nueva asignación, el jefe del Consell confía en que se pueda dar el impulso definitivo a una de las líneas estratégicas del plan Vega Renhace, ideado por la Generalitat para reflotar el sur de la Comunidad tras la DANA que arrasó el territorio hace ahora tres años. Precisamente, en el marco de ese programa estratégico, la Administración autonómica inyectará este año 108 millones para avanzar en la mejora de los sistemas de riego, planes de inundaciones y desarrollo de infraestructuras para la depuración y reutilización de uno de los bienes más preciados en esta zona, como es el agua.

El líder autonómico acudió este miércoles a la capital de la Vega Baja para participar en el encuentro «Converses de futur», organizado por INFORMACIÓN, Prensa Ibérica, el Ayuntamiento de Orihuela y la Generalitat en el auditorio de La Lonja. El foro sirvió para echar la vista atrás, especialmente hasta septiembre de 2019, cuando se registraron las peores inundaciones de los últimos 140 años, con el objetivo de analizar la evolución de la estrategia desplegada para impulsar un nuevo desarrollo económico y social, al tiempo que se trata de blindar la comarca frente a las lluvias torrenciales.

«La Vega está infrafinanciada. Falta tejido industrial y representantes de la comarca en el Consell» Mario Martínez - Presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela

Tomar el pulso a la Vega es fundamental para poder activar una mirada de luces largas con la vista puesta en los retos a medio y largo plazo. Ese fue el papel de los invitados que acompañaron a Puig en el debate, que fue inaugurado por la alcaldesa del municipio, Carolina Gracia, y en el que participaron diferentes agentes socioeconómicos. Entre ellos Mario Martínez, presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela; Enrique Riquelme, presidente de Empresas del Sol; Ricardo Abadía, director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela; Rocío Pajares, consejera delegada de Panter, y Pablo Serna, consejero delegado de TM Grupo Inmobiliario. El acto estuvo conducido por el director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot, y contó con la presencia del conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, y la consellera de Innovación, Josefina Bueno. Asistieron diversos alcaldes, y diputados provinciales y autonómicos, así como altos cargos de la Generalitat y empresarios.

«Un tren que conecte con la costa y con el aeropuerto no solo es factible, sino rentable» Enrique Riquelme - Presidente de Empresas del Sol

«Hace tres años teníamos una Comunidad Valenciana demasiado desconectada de la Vega Baja. Ahora tenemos una Generalitat más anclada que nunca a esta comarca». Ese el principal mensaje sobre el que pivotó la intervención del jefe del Consell, quien defendió el cambio de paradigma que se ha experimentado en el sur para dar respuesta a problemas estructurales y, al mismo tiempo, acabar con el hipercentralismo que, aseveró, no es positivo ni con respecto a València ni tampoco con Madrid, dijo en la línea de su discurso habitual a favor de la descentralización. Destacó tres iniciativas del Vega Renhace que ya están en ejecución y que sintetizan el espíritu del plan: la mejora de la infraestructura de riego, con 12 millones para acondicionar acequias y azarbes; la aprobación de planes de inundaciones y las obras en los sistemas de drenaje, cuya segunda fase pasará en breve por el pleno del Consell; y el refuerzo de la capacidad de depuración y reutilización, con proyectos como la construcción de la nueva depuradora de Almoradí, por 20 millones y que se adjudicará a principios de 2023; la remodelación de los colectores de la EDAR de Orihuela Costa, por 6,3 millones y cuya obra ya ha sido adjudicada; y la próxima licitación de los trabajos de adecuación para usos terciarios de 16 depuradoras más de la Vega Baja, con 12 millones.

«Hay que reindustrializar la Vega. Se necesita ya la ZAL de San Isidro y el Corredor Mediterráneo» Rocío Pajares - Consejera delegada de Panter

Puig puso el acento igualmente en el empleo, la protección del territorio y las infraestructuras. Reclamó a la CHS que acometa una actuación «inmediata, urgente y prioritaria» en el río para acondicionar el cauce viejo y el nuevo, y para ampliar su capacidad de evacuación en previsión de nuevos episodios de DANA. En materia de dotaciones, adelantó que este mismo mes se adjudicarán las obras de ampliación del Hospital Vega Baja, con 70 millones, y que el Consell comenzará los trámites administrativos para desdoblar la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja, que costaría 20 millones de euros.

Producción agrícola

Mantener una reivindicación permanente para que se garantice el agua del trasvase fue una reclamación común de los empresarios, que incidieron en que sin agua se pone en riesgo uno de los motores fundamentales para la Vega, como es el sector agroalimentario. Exigieron asimismo más mecanismos de control para que los productores no se vean perjudicados por la importación de productos de fuera de la UE que no cumplen los mismos requisitos en materia de seguridad alimentaria y soluciones para evitar el mal endémico del campo, como son los bajos precios en origen. En su alocución, Puig subrayó el trabajo que se ha hecho en ese sentido frente a Bruselas para pedir un mayor control de las naranjas que llegan de Sudáfrica. Reiteró su compromiso para exigir «agua para siempre y al mismo precio» y subrayó que «el trasvase Tajo-Segura no se toca», pidiendo asimismo evitar las «guerras del agua». Con todo, defendió que en un escenario de cambio climático se debe poner el foco en todos los recursos, también la desalinización.

El presidente destacó asimismo la apuesta de la Generalitat por fortalecer los programas educativos de Formación Profesional para adaptar los contenidos curriculares a las necesidades de los sectores productivos y consiguiendo que el alumnado realice itinerario de prácticas desde el primer día, una medida que aplaudieron los empresarios, que aseguraron que los esperan con los brazos abiertos para hacer frente a los retos presentes y futuros. Pidieron también dar pasos firmes para favorecer la reindustrialización de la comarca, acelerando los trámites para dotar suelo industrial, y poner en marcha la Zona de Actividades Logísticas de San Isidro y el Corredor Mediterráneo, con tal de agilizar la distribución y ser más competitivos. Todo para evitar que la producción se vaya a otros países y, por tanto, se pierda empleo y riqueza.

Turismo residencial: un motor de desarrollo que precisa de conexiones

El turismo residencial supone una de las fortalezas del modelo de la Vega Baja, una comarca que carece de una planta hotelera de gran volumen pero que, no obstante, ha sabido fidelizar a sus visitantes hasta el punto de que sigue creciendo el número de quienes apuestan por disponer de una segunda propiedad en el sur de la Costa Blanca. Esta singularidad contribuye a mantener activa la rueda económica y, por tanto, es un vector de generación de empleo y riqueza que reconoce tanto el jefe del Consell, Ximo Puig, como, por supuesto, el empresariado enraizado en la zona. De hecho, el presidente de la Generalitat subrayó en el marco de «Converses de futur» que no se cerraba la puerta a impulsar una dirección general en materia de turismo residencial y que, con proyectos como el del Puerto de Torrevieja, se evidencia la apuesta por ese turismo residencial. Lo que los participantes defendieron es que esta fortaleza no se podrá mantener sin inversiones y, especialmente, si no se dan pasos decididos por mejorar las conexiones por tren y por carretera.

«Hay que agilizar la Administración. Si un PGOU tarda 20 años, ¿cómo vamos a tener suelo para industria?» Pablo Serna - Consejero delegado de Grupo Inmobiliario TM

El consejero delegado de TM Grupo Inmobiliario, Pablo Serna, lo resumió sin medias tintas. «Si la CV-95 que conecta Orihuela ciudad y Torrevieja es un camino de cabras, la carretera nacional que conecta la costa con el aeropuerto lo es el doble». A ese respecto, reclamó que se realicen estudios para planificar nuevos trazados ferroviarios porque, al fin y al cabo, tanto el turismo residencial como los habitantes fijos precisan de infraestructuras. El presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela, Mario Martínez, ahondó en esa tesis, y subrayó que el 60% de la población de la Vega no está conectada con la parada que el AVE mantiene en Orihuela, precisamente, porque faltan esos medios de transporte. Martínez subrayó el hecho de que la escalada inflacionista va a paralizar la venta de viviendas y puso el foco en la necesidad de aumentar el tejido industrial. En esa línea, la consejera delegada de Panter, Rocío Pajares, destacó que es muy necesario dar un impulso definitivo al Corredor Mediterráneo y, a su vez, que la Administración agilice la burocracia que, muchas veces, supone un freno a las posibilidades de expansión de las empresas. Puso como ejemplo que hasta 12 años, en su caso, se ha llegado a tardar en tramitar un expediente en un ayuntamiento. Y son esos tiempos excesivos que muchas veces caracterizan a la Administración los que, igualmente, dificultan la generación de suelo industrial para atraer a empresas a la Vega Baja. «Si tenemos planes generales de ordenación que están parados 15 o 20 años, ¿cómo vamos a generar suelo para fábricas?», se preguntó Serna, quien puso además ese mismo ejemplo con respecto a la tramitación de licencias para impulsar instalaciones de energías renovables. Ximo Puig detalló en ese punto que en la comarca se están tramitando 29 plantas para generar electricidad limpia.

«Si se proyectan los macroproyectos de fotovoltaica, el beneficio solo va a la empresa propietaria» Ricardo Abadía - Director de la EPSO

Y si avanzar en reducir la contaminación es lo que se pretende, apuntó el presidente de Empresas del Sol, Enrique Riquelme, qué mejor que impulsar los proyectos a los que se apuntaron durante buena parte de la tertulia, como son las nuevas líneas ferroviarias en la costa, lo que reduciría la utilización del vehículo privado, sin olvidar con ello el necesario desdoblamiento de la CV-95.

En el encuentro celebrado en La Lonja de Orihuela hubo reivindicaciones de todo tipo de una comarca que, tradicionalmente, se ha sentido demasiado alejada de los centros de decisión, en València, si bien hubo voces que reconocieron alto y claro el esfuerzo de Puig por poner el foco en la Vega Baja impulsando el Renhace. En lo que sí se vieron más posiciones críticas fue en la valoración del Plan de Acción Territorial de la comarca, una norma de rango supramunicipal que prepara el Consell para poner orden al crecimiento urbanístico de la comarca. El presidente de la Generalitat garantizó que no se aprobará sin consenso.

Gracia plantea medidas correctoras por la dispersión

La alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, expuso que gestionar un territorio con 80.000 habitantes repartidos en una extensión de 365 kilómetros cuadrados -uno de los más grandes de España- genera oportunidades pero, también, dificultades por la dispersión. Con ello, reivindicó «medidas correctoras, o al menos una mayor sensibilidad», a la hora destinar fondos y proyectos desde todas las administraciones. «Necesitamos que estos recursos sean acordes y sensibles a nuestras características».