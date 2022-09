La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, y consellera de Igualdad y Política Inclusivas, Aitana Mas, ha acusado hoy al Partido Popular de hacer uso de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para calentar la “campaña electoral” que se avecina de cara al intenso ciclo electoral del próximo año, por lo que considerara que la formación “deja mucho que desear”. Mas ha realizado estas declaraciones sobre el debate que tendrá lugar este jueves en la Comisión Europea a raíz de un escrito presentado por el grupo popular en las Cortes Valencianas sobre los abusos sexuales a menores tutelados, en el que la Generalitat también ha pedido intervenir para exponer todo lo que se ha realizado desde el área de atención a la infancia y la adolescencia.

La crevillentina ha resaltado que la Comisión de Peticiones no es un órgano judicial, sino un “espacio político”, que además el PP está utilizando para lanzar mensajes en clave de “campaña electoral”, al tiempo que ha calificado de populista que se solicite que una delegación europea visite los centros de menores valencianos. “Quieren hacer la bola más grandes de cara a las elecciones”, ha reprochado la vicepresidenta del Consell, para destacar posteriormente que este asunto está judicializado y, por tanto, hay que dejar que jueces y fiscales continúen con su procedimiento y, si lo consideran adecuado en un momento dado, hagan una investigación.

“Si alguien ha de hacer una investigación o no, en este caso será un juez quien lo tendrá que decidir, no el PP”, ha señalado Mas, antes de insistir en que “las campañas electoralistas o populistas que hacen algunos partidos políticos no pueden enturbiar, no pueden oscurecer” las políticas que se están llevando a cabo en apoyo a los menores tutelados. Según ha expresado, tanto el Botànic como la Conselleria de Igualdad y su predecesora, Mónica Oltra, han hecho un “esfuerzo ingente” en los últimos años para mejorar las políticas de menores, lo que se expondrá en la Comisión de Peticiones “con total transparencia” y en un ejercicio de “rendición de cuentas”. Mas ha recordado que en el pasado año 2016 se creó la dirección general de Infancia y Adolescencia, que ha posibilitado “poner en el centro a más de 3.900 niños que están en el servicio de atención o de tutela de la Generalitat”, algunos en acogida y otros en centros de menores.

En este contexto, cabe recordar que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate en la tarde de este jueves sobre casos de presuntos abusos sexuales a menores tutelados por la Comunidad Valenciana y las circunstancias por las que atraviesan mientras están en un establecimiento a cargo de la Administración, tras la petición formulada por la portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas, Elena Bastidas, y la abogada vinculada al partido Ana María Gil. En la sesión de la tarde de este jueves, la Comisión, que está presidida por la europarlamentaria popular Dolors Montserrat, decidirá si admite o no a trámite las dos peticiones. En caso de que la petición sea aceptada, el Parlamento contempla diferentes formas de proceder, que incluyen solicitar a las autoridades nacionales información o aclaraciones sobre las cuestiones planteadas y pedir a la Comisión Europea que efectúe una investigación preliminar sobre su petición e informe de si se respeta o se incumple la legislación pertinente de la Unión.