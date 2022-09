El Consell se sumerge de lleno en la negociación del presupuesto para 2023 con el foco en las elecciones y en conseguir el tercer Botànic. Probablemente, las cuentas más complicadas de encajar habida cuenta de la incertidumbre que embarra cualquier perspectiva en el marco de una crisis energética y una escalada inflacionista que pone contra las cuerdas a los sectores productivos y a las economías familiares. Si el debate para cuadrar el proyecto preuspuestario ha desatado año tras año tensiones entre los socios de Gobierno, algo convertido ya en todo un clásico, esta vez las hostilidades podrían ser incluso más acentuadas teniendo en cuenta el horizonte electoral del próximo año, la remodelación fiscal anunciada por el presidente, Ximo Puig, que está por concretar, y las aspiraciones de las consellerias de aumentar sus consignaciones para tratar de mejorar su carta de presentación ante el electorado. Ese será, precisamente, el leitmotiv del XIII Seminari de Govern que arrancó este jueves en Alcoy, donde los consellers realizarán una primera aproximación sobre la hoja de ruta económica para el próximo año aunque el detalle presupuestario se pelee después en la comisión política que, por segundo año, asumirá ese cometido.

El Ejecutivo valenciano ha apostado esta vez por un cambio de formato en el cónclave que ya está en marcha, el que estaba previsto celebrar en julio pero que, finalmente, se pospuso a septiembre para que los consellers que asumieron nuevas competencias tras la remodelación de Gobierno ejecutada en mayo pudieran iniciar el rodaje al frente de sus nuevas responsabilidades.

Como novedad, en este Seminari de Govern no se fijará una batería de objetivos a conseguir durante los próximos meses, como se venía haciendo hasta ahora, incluyendo retos en materia de gestión y avances legislativos. En esta ocasión, los consellers expondrán sus objetivos presupuestarios con base en las necesidades que priorice cada departamento y es eso lo que marcará la acción de gobierno. La finalidad no es otra que poder hacer un mapa de situación global para poder marcar el rumbo. No del último presupuesto de la legislatura, sino de las cuentas que marcarán la senda del Botànic III a raíz del pacto que confían reeditar tras la cita con las urnas prevista, en principio, para el 28 de mayo de 2023. Ese es el mensaje que se quiere lanzar desde el Consell, el de un Gobierno que aspira a tener continuidad y que proyecta estabilidad en un momento en el que diferentes encuestas apuntan a un empate técnico entre los bloques de la izquierda y la derecha o a la victoria ajustada de unos u otros por escaso margen.

Según la agenda programada, el Ejecutivo valenciano acudirá hoy viernes a la Vall d’Ebo, uno de los municipios afectados por los graves incendios registrados en agosto. Será allí donde se celebre el pleno del Consell en un gesto de acercamiento a los damnificados por un fuego que en la Marina Alta y El Comtat calcinó 12.150 hectáreas. Por la tarde, los miembros del Ejecutivo volverán a Alcoy para ahondar en los temas de debate. Se pretende poner el acento en el exterior, en los problemas de la calle, más que en los enredos internos del Ejecutivo. El sábado a medio día se presentarán las conclusiones.

Panel de expertos para radiografiar el contexto

El Seminari de Govern comenzó este viernes con un formato renovado. El Consell valenciano convocó en la sede del IVAM a un grupo de expertos para realizar un balance global del contexto actual, marcado por la crisis energética y la inflación. Todo con el objetivo de poder afinar en las prioridades que debe marcar el Gobierno de cara a las cuentas de 2023. Entre los participantes se encontraba el exconseller de Transparencia y profesor titular de Derecho Constitucional de la UA, Manuel Alcaraz, que abordó claves sobre planificación estratégica o la oportunidad de implementar cambios internos en la forma de funcionar de los gobiernos ante escenarios complejos. También participaron Joan Romero, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de València; Eva Toledo, profesora de Marketing Estratégico y Comportamiento del Consumidor en la UA; y la coordinadora del Área de Meteorología de la Fundación CEAM de la Comunidad Valenciana, Samira Khodayar.

Agenda institucional en municipios del interior

El encierro del Consell en Alcoy para sentar los cimientos sobre los que se prevén construir los próximos presupuestos estará sazonado con visitas puntuales a diferentes puntos de las comarcas de la Marina Alta, l’Alcoià y el Comtat. Tras el pleno del Consell que tendrá lugar a primera hora de la mañana en la Vall d’Ebo, los miembros del Ejecutivo valenciano desplegarán agenda en diferentes municipios. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, visitará en Alcoy el antiguo complejo industrial de Rodes, que se transformará en parque tecnológico a través de un proyecto enmarcado en el hub Distrito Digital. El vicepresidente segundo, Héctor Illueca, acudirá a Muro para reunirse con el alcalde y presentar las políticas de vivienda que impulsa el departamento que lidera y las ayudas para colectivos vulnerables. La vicepresidenta primera, Aitana Mas, comparecerá como cada viernes para dar cuenta de los acuerdos adoptados en el pleno.