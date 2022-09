Dimitida Mónica Oltra a mediados del pasado mes de junio, el Partido Popular pretende que el caso de los abusos cometidos por el exmarido de la exvicepresidenta a una menor tutelada por la Generalitat siga erosionando la gestión realizada por el Consell, todo ello con la mente puesta ya en las elecciones de 2023. Cobrada la pieza de la lideresa de Compromís, los populares ponen el foco en el trabajo del Botànic y, por lo tanto, en su máximo representante, el presidente Ximo Puig. Así lo hicieron durante la comparecencia de su portavoz adjunta en las Cortes, Elena Bastidas, en el Parlamento Europeo. «Nuestro objetivo es la protección de los menores para evitar nuevos casos, saber qué ha pasado y depurar responsabilidades políticas», manifestó Bastidas.

Posteriormente, el PPCV remitió una nota a los medios en la que se especificaba que su portavoz adjunta había comparecido ante el Comité de Peticiones para «explicar la gestión en la política de menores del Consell de Puig». Es decir, se ponía el foco directamente en el que será el rival de Carlos Mazón en los comicios autonómicos del próximo año. «Hay quien está más preocupado por protegerse a sí mismo que de defender a las víctimas de abusos. Los intereses de la Administración no pueden estar por delante del interés del menor tutelado», insistió Bastidas durante su intervención en Bruselas, donde compareció acompañada por la abogada y militante del PP Ana Gil.

Votación

El PP, con el apoyo de Ciudadanos y Vox, logró forzar en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que se haga seguimiento sobre el caso de los abusos a menores tutelados por la Comunidad Valenciana, tras la petición ciudadana realizada por los propios populares y una votación a mano alzada que fue boicoteada por los representantes de PSOE y Podemos. La sesión estuvo marcada por la tensión entre los eurodiputados españoles y la presidenta de la Comisión de Peticiones, la exministra de Sanidad durante el Gobierno de Mariano Rajoy Dolors Montserrat, decidió dirimir la cuestión en una votación a mano alzada.

Varios eurodiputados de izquierdas sugirieron una futura votación a nivel de coordinadores, momento en el que Montserrat procedió a una votación alzada entre los presentes que fue boicoteada por la izquierda, con los representantes de PSOE y Podemos abandonando la sala. El recuento pudo salir adelante porque había, por poco, más del mínimo legal de nueve eurodiputados presentes. Tras la sesión, y en declaraciones a Europa Press, Bastidas lamentó el «mal perder» y la «rabieta» mostrada por socialistas y morados, quienes abandonaron la sala buscando que no se produjera la votación.

«Estamos aquí porque en las Cortes no hemos podido investigar estos casos tan graves. Si en las Cortes se hubiera aprobado alguna de las tres veces que lo hemos solicitado, no hubiera hecho falta continuar con una denuncia que no es nueva», indicó Bastidas, quien también hizo referencia a un informe del Síndic de Greuges que cifra en 175 los menores tutelados abusados en la Comunidad. Enfrente ejerció como representante del Gobierno autonómico el director general del Secretariado y de la Portavoz del Consell, Juan Vicente Santos, quien denunció el «vergozozo uso político» hecho por el PP al llevar el caso de los abusos a la Comisión de Peticiones. Todo ello se produjo durante un tenso debate que se prolongó durante más de una hora.

Tras lo vivido en Bruselas, uno de los próximos episodios del caso de los abusos a los menores tutelados por la Generalitat tendrá lugar el 19 de septiembre, con la comparecencia de Oltra ante el juez como imputada.