El Gobierno valenciano se reunió este viernes en la Vall d’Ebo. Dos semanas después de que se declarase extinguido el fuego que arrasó 1.250 hectáreas, el Consell, al completo, acudió a la Marina Alta para celebrar su habitual sesión plenaria, la de los viernes. La Generalitat todavía no ha podido poner cifra a las indemnizaciones que inyectará a los perjudicados. El trabajo para el peritaje y la evaluación de daños sigue en ejecución y, hasta el momento, se han tramitado 200 expedientes vinculados a este siniestro y al ocurrido en Bejís (Castellón). Con todo, el Ejecutivo que preside Ximo Puig se congregó en el que fuera el epicentro de la tragedia en la provincia a modo de gesto de apoyo a los afectados y para dar luz verde al orden del día previsto en la reunión. Un orden del día que, no obstante, contuvo guiños en clave alicantina, como dar luz verde al decreto para abonar 6 euros por pernoctación a los hoteles que se adhieran al Imserso. Fue algo que se hizo a primera hora de una intensa jornada que incluyó la segunda sesión del XIII Seminari de Govern, que se celebra en Alcoy, con el objetivo de esbozar las líneas generales para el presupuesto de 2023.

La incursión de tres días del Ejecutivo valenciano en la provincia de Alicante, principalmente en las comarcas de l’Alcoià y El Comtat, pone a pleno rendimiento la maquinaria del Consell en el inicio del nuevo curso político. El de este viernes fue el primer pleno tras el parón estival, salvando el que se celebró con carácter extraordinario el 30 de agosto para impulsar el decreto de ayudas por los incendios.

La elección de la demarcación alicantina para arrancar las sesiones plenarias y comenzar las deliberaciones sobre las cuentas para el próximo año no es casual. La provincia se posiciona como una plaza estratégica para un Consell que repite a diario que está centrado en la gestión y no en las elecciones pero que, a su vez, lanza el mensaje de que los presupuestos que se van a elaborar no son los últimos del mandato, sino los primeros del Botànic III, según resaltó la vicepresidenta, Aitana Mas. El Consell quiere evitar esta vez los rifirrafes retransmitidos en tiempo real que han caracterizado la negociación de las cuentas en ejercicios anteriores. Se persigue lanzar un mensaje de unión y estabilidad que está por ver si se sostiene. Por lo pronto, Compromís y Unides Podem han sellado una alianza para sumar fuerza de cara a la negociación frente al PSPV. Uno de los elementos que podría tensar la cuerda es la reforma tributaria anunciada por el jefe del Consell, una pretendida rebaja de tributos que Mas conoció un día antes de que se anunciara, según admitió. Aún así, fuentes del entorno de la vicepresidenta subrayaron que, esta vez sí, se avisó antes de hacerlo público, algo que no siempre ocurría tiempo atrás.

El Consell está decidido a intensificar la acción de gobierno en Alicante y enmendar los agravios que ha sufrido una provincia que, en materia presupuestaria, no ha salido lo bien parada que debería. Hasta el punto que, recientemente, la Generalitat salió a reclamar al Gobierno central que acabe con la marginación a la que condenó a la provincia en el presupuesto de 2022, cuando le reservó solo el 15% de fondos de lo que se destinó al global de la Comunidad. Precisamente, salió peor parado el territorio donde el principal partido de la oposición, el PP, mantiene su principal bastión de poder. Es, además, la provincia donde Compromís más cojea, puesto que en los anteriores comicios cosechó la mitad de votos que en València. Y la izquierda sabe bien que sin Compromís las posibilidades de retener la Generalitat son prácticamente imposible.

Entre los acuerdos aprobados ayer por el pleno del Consell, el destinado a subvencionar las estancias hoteleras del Imserso fue uno de los más significativos. Se trata de una medida que está llamada a tener un impacto significativo en la provincia y pone fin, al menos por el momento, a la batalla planteada por los empresarios turísticos contra el Gobierno central y, en concreto, contra el Ministerio de Derechos Sociales, que estableció un precio de 22 euros por al día por turista alojado en régimen de pensión completa; un precio que desde la patronal Hosbec tildaron de inaceptable, hasta el punto de que se plantearon abandonar el programa. Finalmente no será así, aunque en esta edición a la Comunidad se le han adjudicado 30.000 estancias menos que en la anterior.

Transporte a demanda para las zonas despobladas

El Consell se desplazó hasta el epicentro de la Alicante despoblada, la zona que concentra el mayor número de municipios en riesgo de despoblación, para aprobar una de las medidas con las que pretende garantizar los recursos a la población que allí reside. En el pleno de la Vall d’Ebo acordó la concesión directa de ayudas temporales a los ayuntamientos para facilitar la implantación del transporte público a demanda. El importe total de las ayudas es de 5 millones de euros para 365 municipios con una población menor o igual a 5.000 habitantes, a los que se pretende facilitar el acceso a centros educativos, sanitarios o de servicios sociales. Mientras tanto, se continúa trabajando en el plan específico para la reactivación socioeconómica de la Vall d’Ebo tras el incendio de agosto, con medidas que serán consensuadas con los agentes socioeconómicos de las zonas afectadas.

En el pleno de este viernes, el Ejecutivo valenciano aprobó asimismo el anteproyecto de Ley de Accesibilidad Universal e Inclusiva, que busca garantizar los derechos y el cumplimiento de las condiciones y exigencias de la accesibilidad plena para todas las personas. Se aprobó igualmente la declaración de emergencia para reparar los daños en infraestructuras agrarias causados por el temporal de marzo de 2022, con cinco millones de euros en ayudas.

78% de objetivos cumplidos desde el cónclave de febrero

El Consell aprueba su propia gestión. El Gobierno valenciano hizo balance del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el anterior Seminari, el celebrado en febrero en Altea, y concluyó que el 78% de los retos que se marcaron las consellerias se han cumplido.