El nuevo reglamento acordado por Compromís para confeccionar las candidaturas municipales de cara a los comicios de 2023 desencadena movimientos en ciudades como Alicante. Los valencianistas han abierto la puerta a que en las grandes ciudades se pueda negociar una lista de consenso, es decir, que ya no es obligatoria la celebración de primarias para elegir a los candidatos. Con este nuevo escenario, la asamblea de Més Alacant (antiguo Bloc), cuyo rostro más conocido es el del portavoz municipal, Natxo Bellido, ha apostado abrir un proceso de diálogo con las otras dos formaciones integradas en la coalición, Iniciativa y Els Verds, con tal de negociar una candidatura de unidad y, por tanto, evitar sacar las urnas.

Més Alacant celebró anoche su asamblea para tratar y debatir, entre otros puntos, sobre la propuesta de reglamento de primarias de Compromís para las elecciones municipales, según informa la formación en un comunicado. El reglamento indica que los colectivos locales tendrán que elegir el método de configuración de la lista a nivel local, es decir, acordar si se activa un proceso de primarias o, en cambio, se negocia una lista de consenso que, después, tendrá que ser ratificada por el 66% de votos favorables de la asamblea de Compromís en Alicante.

El reglamento aprobado por Compromís recoge que Més e Iniciativa se garantizan el reparto de los dos primeros puestos de las candidaturas en la ciudad de Alicante. No obstante, los líderes de ambas formaciones en la capital provincial, los ediles Natxo Bellido y Rafa Mas, respectivamente, no podrían repartirse el número uno y número dos de la próxima lista. La norma obliga a una lista cremallera que permite que los dos primeros puestos estén reservados a mujeres. También a un hombre y a una mujer, pero no a dos hombres. Compromís cuenta en estos momentos con dos concejales en el Ayuntamiento, que son, precisamente Bellido y Mas. En 2019, el representante de Iniciativa concurrió como candidato y en el segundo puesto se integró Sonia Tirado, quien acabó renunciando al acta tras ser nombrada directora general de Innovación. Eso fue lo que posibilitó que Mas asumiera el acta de concejal que quedó libre.

A priori, hay condicionantes que han variado con respecto a los de 2019. En aquel entonces, Més era la fuerza hegemónica de Compromís en Alicante y el liderazgo de Bellido era prácticamente indiscutible. No obstante, de aquel tiempo a esta parte el censo de afiliados a Iniciativa se habría triplicado, según fuentes de la formación. Y eso es algo que, ante un escenario de primarias, podría suponer un factor de peso para designar al nuevo cabeza de lista; aunque no se puede perder de vista que esas primarias serían abiertas a la ciudadanía, es decir, que no estarían reservadas solo a la militancia.

Por el momento, ni Bellido ni Mas han dado un paso al frente para anunciar su intención de optar a encabezar la candidatura. Claro que tampoco han descartado esa opción. Ahora está por ver si Iniciativa acepta el ofrecimiento de Més y se fragua un pacto para confeccionar una lista de consenso. Esta por ver quién se la juega a quedarse fuera del Ayuntamiento si Compromís no crece y obtiene los mismos resultados que en 2019.