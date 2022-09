Aunque la gran protagonista del Foro Alicante era la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, la introducción a su discurso, realizada por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante (UA), y exconseller, Manuel Alcaraz no pasó inadvertida. «Es una política que está cortejada por el futuro», aseguró el extitular de Transparencia sobre la actual número dos del Consell. «En Compromís hemos encontrado lo que todos buscan: una dirigente joven y, al mismo tiempo, con una experiencia y empatía que incitan al diálogo. Ojalá sepamos aprovecharlo ahora y en el futuro, aunque siempre se corre el riesgo de que se prefiera a los que tienen como mérito el chascarrillo en las redes y las amistades en los lugares convenientes», apostilló.

En su introducción, Alcaraz comenzó remontándose al momento en el que conoció a Mas, en un encuentro que tuvo lugar en la UA. «Venía de ser concejala muy joven y encabezó la lista de Compromís en las elecciones de 2011. Lo hizo muy mal y esa campaña fue terrible, pero dio la cara en un momento complicado. Otra cosa es que le faltara rodaje. La he seguido desde entonces y he admirado cómo ha cambiado, mejorado y perseverado», rememoró el profesor universitario.

Continuando con el hilo de los recuerdos, Alcaraz destacó la apuesta que realizó por la ahora vicepresidenta cuando se puso al frente de la Conselleria de Transparencia. «Era un perfil distinto, una joven ingeniera, y no me equivoqué», siguió con su introducción, en la que elogió de la crevillentina su «firmeza en las convicciones» y una forma de actuar «que no necesita producir continuamente gestos ampulosos», al margen de «su capacidad de trabajo y aprendizaje, su liderazgo tranquilo y sin aspavientos y su elegancia en la resolución de problemas».

Mucho más reciente, en junio, fue la llamada que Alcaraz recibió desde la isla griega de Corfú. Al otro lado del hilo telefónico se encontraba su amiga Aitana, afectada por covid y a quien le habían propuesto ocupar los cargos que acababa de dejar Mónica Oltra tras su dimisión en medio de un huracán. La crevillentina buscaba la respuesta de Alcaraz desde su experiencia. «Fue valiente para enfrentarse a la mayor crisis de Compromís y del Botànic», analiza ahora el profesor de la UA transcurridos unos meses.