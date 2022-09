Cuentan en la Diputación de Alicante que la relación entre los dos diputados de Ciudadanos, la vicepresidenta, Julia Parra, y el responsable del área de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, no puede ser mala porque es inexistente, apenas se hablan y no trabajan líneas en común. Este comentario evidencia que el grupo liberal está en el centro de atención dentro de la institución provincial, aunque sus dos representantes aseguran que la relación que mantienen entre ellos es del todo cordial. A esto hay que unirle que el propio Gutiérrez está suspendido cautelarmente de militancia y la grave crisis interna que sufre el partido de Inés Arrimadas. Todo ello lastra la actividad en el Palacio Provincial, donde Cs debe desempeñar un papel clave, al ser el socio de gobierno del Partido Popular.

Aunque es un secreto a voces que Parra y Gutiérrez nunca han tenido el mayor feeling posible, los diputados naranja aparentan una relación de lo más normal y en su entorno, incluso, aseguran que atraviesan por uno de sus mejores momentos. Eso no impide que cada uno actúe parapetado detrás de sus áreas, Cultura y Transparencia la vicepresidenta e Infraestructuras y Asistencia a Municipios, al margen de la portavocía, el también concejal en Xixona. De hecho, a Parra apenas se le ve por el despacho del grupo de Cs en la Diputación, donde Gutiérrez siempre está acompañado por el cesado secretario provincial de Acción Institucional, César Martínez, destacan desde determinados círculos de la institución provincial.

Amigos

Preguntado sobre la relación que mantiene con su compañera en la Diputación, Gutiérrez sostiene: «No somos amigos de la muerte ni nos vamos a comer juntos todos los días, pero también es cierto que nuestras agendas están muy cargadas y eso impide que tengamos más relación», afirma antes de bromear: «Hay muchos diputados, más allá de Julia, con los que no me iría a tomar una copa, pero eso no quiere decir que tenga una mala relación con ellos». En última instancia, el también concejal en Xixona se escuda en que las áreas de las que son responsables les impiden trabajar con mayor proximidad e insiste en proclamar que este viernes estará presente en las fiestas de Sant Joan d’Alacant invitado por su compañera en la Diputación. «Es algo que ya teníamos programado, no quiero que parezca que acudo a las fiestas para aparentar que nuestra relación es buena», apostilla.

Lo cierto es que, al margen de la relación entre Parra y Gutiérrez, los focos están sobre Cs en la Diputación por las tensiones internas que arrastra la formación, lo que lleva a la oposición a intentar desacreditar sus actuaciones para erosionar la acción del equipo de gobierno encabezado por el presidente, Carlos Mazón. Que el responsable de Infraestructuras esté suspendido cautelarmente de militancia por su propio partido también contribuye a la anomalía. Al respecto, Gutiérrez es tajante: «Yo no pienso dejar Cs, otra cosa es que me echen. Mi intención es acabar el actual mandato en el área en la que me encuentro».

Al ser preguntado por la relación con su compañero, Parra responde en una línea similar. «Estamos centrados en nuestras áreas y en nuestra gestión, que es para lo que estamos en la Diputación. Mi compañero y yo estamos volcados en la gestión. Es para lo que nos votaron», afirma la titular de Cultura y Transparencia, en un discurso muy similar al que siempre se ha defendido desde Cs, donde en sus discursos la gestión se ha puesto por delante de cualquier ideología, antes de que todo saltara por las aires a nivel interno.

Plenos

Más allá de que le relación entre Parra y Gutiérrez sea mejor o peor, lo cierto es que los problemas internos de la formación naranja están pasando factura en la Diputación. Que esté suspendido cuatelarmente de militancia ha llevado al portavoz liberal a tener una actitud mucho más pasiva durante los plenos que celebra la institución, unas sesiones en las que era uno de los oradores que más tomaba la palabra. La nueva actitud que exhibe Gutiérrez se escenificó a la perfección en el pleno del pasado miércoles, en el que apenas pasó de puntillas, por ejemplo, sobre la moción que presentó Compromís para salvar el entorno ambiental de Cala Mosca, en Orihuela, y evitar la continuidad de su proyecto de urbanización. Todos los presentes en la sesión eran conscientes de que, si Gutiérrez no tuviera los problemas internos que tiene con su partido, hubiera protagonizado un airado debate con el portavoz de la coalición valencianista, Gerard Fullana. En cambio, dejó pasar de largo el asunto sin concederle mayor importancia.

Otra de las críticas que vierte la oposición sobre el también concejal de Xixona es su acercamiento al PP. De hecho, incluso en alguna ocasión se ha especulado con su salto próximo a las filas populares. Como ejemplo de ello señalan que Gutiérrez ha aprobado la designación del exalcalde de Altea Miguel Ortiz como gerente de la empresa pública Proaguas sin haber puesto ningún, pero a la decisión de Mazón. Sobre esto, el diputado señala que el nombramiento fue avalado por parte de una comisión.