Las principales formaciones que se sitúan a la izquierda del PSOE continúan inmersas en el debate que gira en torno a la posibilidad de unir sus destinos de cara a los procesos electorales de 2023. En la escena nacional, Yolanda Díaz mantiene una agitada agenda política en busca de apoyos para la plataforma Sumar. En el plano autonómico la estrategia es parecida. Podem y EUPV mantienen su cortejo hacia Compromís para tratar de impulsar una gran coalición frente a la próxima cita con las urnas. Por el momento, ninguno de los dos procesos ha acabado de cuajar y, por tanto, sigue en el aire la opción de sellar alianzas para tratar de ensanchar el espacio electoral y, con ello, intentar ganar representación institucional. No obstante, existe al menos un municipio de la provincia que ha tomado la delantera a la hora de entablar negociaciones que discurren, precisamente, en esa línea. Es Santa Pola. En esta localidad del Baix Vinalopó, las tres principales fuerzas progresistas, dejando a un lado el socialismo, han fraguado un pacto inicial para registrar una candidatura conjunta a los comicios que tendrán lugar el 28 de mayo de 2023. En dos meses presentarán su proyecto común en sociedad, algo que se antoja todavía muy lejano tanto a nivel estatal como autonómico.

Ocho meses. Ese es el tiempo que las agrupaciones de Compromís, Podemos y EUPV llevan sentados en torno a una misma mesa para acercar posturas y dialogar a la expectativa de compartir cartel electoral. El programa todavía no está definido al cien por cien y, de hecho, no se prevé cerrar hasta principios del próximo año, con tal de poder actualizarlo cuanto se crea conveniente. Aseguran que tampoco se ha hablado de nombres ni tampoco de quién liderará la lista. Eso es algo que se sitúa ahora en un segundo plano. Un melón que, según sostienen fuentes próximas a la negociación, no se abrirá hasta que cada una de las formaciones concluya sus procesos internos para establecer liderazgos. Lo que sí parece estar claro es que las cúpulas de sus respectivos partidos no les han puesto piedras en el camino para mantener una ronda de contactos que parece estar llegando a buen puerto. En principio, las agrupaciones locales tienen autonomía para dirigir estos procesos, pero es sabido que nunca se llevarían a cabo sin el visto bueno de las estructuras del partido. Esteve Ruiz, secretario comarcal de Més, la formación mayoritaria dentro de Compromís, en la Vega Baja y el Baix Vinalopó, pone en valor que es el momento de presentar un proyecto diferente a la ciudadanía, un proyecto "conjunto y más ilusionante". Y en esa labor están, en cimentar su futura acción política común que será lanzada bajo el paraguas de una misma marca. En la actualidad solo Compromís dispone de un representante en Santa Pola. Estuvo cerca de obtener una segunda acta, pero no pudo ser, mientras que sus ahora socios, que concurrieron cada uno por su cuenta, se quedaron fuera del Ayuntamiento.

Més es la formación integrada en Compromís que concentra los mayores sectores reticentes a una candidatura conjunta con Podem y EUPV de cara a las autonómicas del próximo año, mientras que Iniciativa evidencia una mayor predisposición a explorar esta vía. Con todo, la frase que se repite cuando el tema sale a la palestra es siempre la misma, que primero hay que hablar del qué y, solo después, del quién. Renunciar a la marca de cara a la próxima cita con las urnas valencianas para buscar un nombre alternativo que integre a los morados y los de Alberto Garzón es una fórmula que, mayoritariamente, rechazan de plano. Lo que parece estar claro es que hasta que los tres partidos no concluyan sus procesos internos, con el nombramiento de candidatos, no se pisará el acelerador para evaluar si el acuerdo de Santa Pola se puede replicar con la vista puesta en las Cortes Valencianas.

VerdsQ Alacant quiere consenso en Compromís

La asamblea de VerdsQ Alacant, formación integrada en Compromís, apuesta por negociar una lista de consenso en el marco de la coalición valencianista en la capital provincial de cara a las elecciones de 2023. El cambio de reglamento de primarias en Compromís facilita ahora en los municipios de gran población pactar listas de unidad en lugar de celebrar primarias. Mientras tanto, Podemos Alicante ha remitido un escrito a Compromís para instarle a iniciar ya una ronda de contactos con la vista puesta en una posible confluencia para las próximas elecciones.