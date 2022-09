¿Cómo se vive un congreso como el programado en Elche?

Con mucha ilusión. Los afiliados de Alicante tenían ganas de reactivar la organización a nivel provincial. El último mes he recorrido muchos municipios y he visto a los compañeros ilusionados y con unas ganas de trabajar enormes. Le queremos dar un impulso a la organización a nivel provincial porque hacía muchos años que no se renovaba y hay que crear un equipo unido.

¿Han conseguido movilizar a las bases del Partido Popular?

Sí, porque nuestro objetivo es crear un equipo fuerte y unido, que coordine a Nuevas Generaciones en todos los municipios de la provincia. Queremos ser el motor del cambio para que el PP recupere todos los ayuntamientos, que Carlos Mazón sea el presidente de la Generalitat Valenciana y que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente del Gobierno. Son objetivos que consideramos factibles. Nosotros hemos conseguido despertar la ilusión de los jóvenes, que cada vez confían más en el PP y se acercan a nuestro proyecto para colaborar, ayudar y aportar sus ideas.

¿Por qué han tardado una década en elegir a un nuevo presidente en NN GG?

Es cierto que Luis María Pizana fue elegido en 2012 y una serie de circunstancias han hecho que el congreso no se hubiera podido convocar hasta ahora. Lo importante es que se ha celebrado y que la gente tienen ganas de ponerse a trabajar desde ya para ser el motor del cambio que nos permita recuperar la Generalitat y el Gobierno de España. También creo que es justo agradecer el trabajo que ha realizado Pizana al frente de la organización.

¿Cuáles son las circunstancias que han impedido convocar el congreso hasta ahora?

No se han dado los motivos para una renovación, pero no hay nada más. Lo importante es que desde NN GG se ha seguido funcionando todos estos años.

¿Por qué en el proceso orgánico se ha optado por candidaturas de unidad y se han evitado las urnas?

Porque no hay más candidatos. Hubo un plazo de presentación de avales de una semana desde que se convocó el congreso y solo me presenté yo. Eso refleja la buena sintonía con la que viene trabajando NN GG en la provincia, con la colaboración de los jóvenes de entre 18 y 30 años de todos los municipios, tanto de la costa como del interior. Es muy bonito ver que vamos todos a una y que estamos ilusionados.

En el caso de la ciudad de Alicante hubo militantes que pidieron al juez que ejecutara la sentencia que obligaba a celebrar el congreso...

Sí, es cierto que existe una sentencia que establecía que se debía realizar un congreso para renovar los cargos de NN GG y elegir un nuevo presidente. Pero no le veo más recorrido al asunto.

Que el congreso haya tenido lugar en Elche ha sido un homenaje al que fuera secretario general del PP ilicitano, Sergio Rodríguez, fallecido en agosto...

Los compañeros de Elche han hecho un trabajo incansable las últimas semanas, junto al comité organizador. Siempre vamos a mantener vivo el recuerdo de Sergio. El congreso ha sido muy emotivo. Ha habido una primera parte de homenaje y una segunda en la que han tenido lugar las intervenciones. También hemos contado con el acompañamiento de nuestra presidenta nacional, Beatriz Fanjul.