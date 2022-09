La secretaria general del PPCVV y portavoz popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha instado este lunes a que la capital autonómica presente su candidatura para optar a ser la sede de la Agencia Española de la Inteligencia Artificial y ha considerado que no hay “ningún problema” en que Alicante también opte a ser la elegida por el Gobierno y se puede “trabajar conjuntamente”. Catalá ha criticado la gestión de los tiempos en este asunto del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al que ha acusado de anunciar la candidatura alicantina “sin haber trabajado de forma previa” con las instituciones y universidades de la provincia.

La portavoz popular en el Ayuntamiento de València ha asegurado que “echa de menos” un anuncio de intenciones de la capital del Turia y ha criticado la “ausencia de impulso y política de brazos caídos” del equipo de gobierno. Del mismo modo, ha alabado el trabajo del líder del PPCV, Carlos Mazón, para que Alicante sea la sede. Al ser preguntada por la idoneidad de que dos ciudades de la Comunidad Valenciana presenten sus candidaturas, Catalá ha respondido: “Todas las comunidades pueden tener dos candidaturas, no hay ningún problema. Lo importante es que se quede en la Comunidad”.

Mazón también se ha referido al hecho de que los populares en el Ayuntamiento de València, a través de Catalá, hayan pedido que sea la capital del Turia la que acoja la agencia. En este sentido, ha cargado contra el alcalde Ribó, al que ha acusado de no haber puesto la ciudad a disposición de la candidatura. “Lamento que la ciudad de València y su alcalde no se hayan puesto a disposición, comprendo la frustración de Catalá. Es el equipo de gobierno local el que tendría que haber dicho algo y no dar la callada por respuesta”, ha sostenido.

También ha entrado a valorar esta cuestión la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno, quien ha hecho un llamamiento a la colaboración de todos los agentes implicados para que Alicante sea sede de la Agencia de IA “sin usos partidistas ni sobreactuaciones”. Sobre las palabras de Catalá, Bueno ha afirmado: “Evidencian que quien ha apostado por Alicante ha sido el presidente Puig, y hay que recordar que es la Generalitat la que tiene competencias e invita, como no puede ser de otra forma, a todos los agentes implicados y a unirse a este proyecto”.