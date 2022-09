Compromís, la coalición que ha crecido al calor del liderazgo de Mónica Oltra, ha cerrado filas en torno a la que fuera vicepresidenta de la Generalitat en el momento más duro de su carrera política. Oltra ha declarado este lunes como investigada en el juzgado de Instrucción número 15 de València. Lo ha hecho en el marco del proceso judicial por el que se vio forzada a dimitir, la investigación sobre el supuesto encubrimiento por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de un caso de abusos a una menor tutelada; abusos cometidos por parte del exmarido de Oltra. La que fuera número dos de la Generalitat ha llegado pasadas las nueve de la mañana a la Ciudad de Justicia de València, donde la esperaban numerosos cargos públicos de la coalición valencianista, así como militantes, para arroparla. Los apoyos se han multiplicado durante toda la jornada a través de mensajes en redes sociales. Mientras tanto, el que fuera su socio de Gobierno, el jefe del Consell Ximo Puig, ha rechazado realizar valoraciones y ha trasladado su respeto al procedimiento judicial. El principal partido de la oposición, el PP, ha puesto el foco en el presidente autonómico y le ha exigido que sea él quien pida perdón por los casos de abusos.

Entre la veintena de cargos de Compromís que han acudido a darle su apoyo y aplaudirle a su llegada a la sede judicial se encontraban el diputado autonómico Carles Esteve, el concejal de tráfico del Ayuntamiento de Valencia, Giusseppe Grezzi, la secretaria autonómica de Salud Pública de la Generalitat, Isaura Navarro, y el coportavoz de Iniciativa-Compromís, Alberto Ibáñez.

La comparecencia judicial de la ex número dos del Gobierno valenciano se produce justo 90 días después de que anunciara su dimisión como integrante del Ejecutivo y como diputada autonómica "para no comprometer el proyecto de cambio iniciado en 2015", según aseguró en su despedida. Cuando dimitió, Oltra había sido citada a declarar el 6 de julio ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ya que en ese momento era aforada por ser parlamentaria, si bien tras su dimisión la instrucción regresó al juzgado que la había iniciado y este puso una nueva fecha: el 19 de septiembre.

En esta causa, en la que están imputadas otra trece personas, se investiga si la Conselleria encubrió los abusos sexuales del exmarido de Oltra a una menor tutelada por la Generalitat, unos abusos por los que ya fue condenado, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos presentados. Actualmente están personados en la causa en la que Oltra ha sido imputada, además del Ministerio Fiscal, la acusación particular en nombre de la menor víctima de los abusos, que ejerce el dirigente de España 2000 José Luis Roberto; la asociación Gobierna-te, que amplió la denuncia de la acusación particular, y el partido político Vox.

La actual vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, quien asumió todos los cargos que quedaron vacantes tras la dimisión de Oltra, tenía programa esta mañana una visita a Altea. No obstante, ha salido a arropar a Oltra y, a través de redes sociales, ha dicho: "Hoy, por fin, Mónica Oltra podrá declarar. Y no puedo evitar pensar en sus palabras, la verdad solo tiene un camino. No todos los políticos son iguales. Que acabe pronto esta pesadilla", ha expresado. También ha compartido un vídeo que apoya la tesis de Oltra, que dice ser víctima de una cacería de la ultraderecha.

Una imatge val més que mil titulars d'uns certs mitjans 👇 @monicaoltra pic.twitter.com/BJxZK284VU — Aitana Mas (@AitanaMas) 19 de septiembre de 2022

El diputado nacional Joan Baldoví ha revelado que esta mañana ha contactado con Oltra para recordarle que tiene todo su cariño y su apoyo. "Estoy bien seguro de que, al final, la verdad resplandecerá y vendrán días claros". Precisamente Baldoví es el nombre de Compromís que más suena para suceder a Oltra como candidato a la presidencia de la Generalitat en el caso de que, llegado el momento de formalizar las listas, la exvicepresidenta siga enredada en el proceso judicial. También Mas suena como una posible alternativa. También el conseller de Economía, Rafa Climent, le ha expresado su apoyo.

Com t’he dit este matí, tens tota la meua estima i suport. Estic ben segur que, al final, la veritat resplendirà i vindran dies clars.



🧡 @monicaoltra pic.twitter.com/aVx6p5or4W — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) 19 de septiembre de 2022

Mientras tanto, el jefe del Consell ha mostrado este lunes su "máximo respeto" a la justicia. En declaraciones a los medios en San Sebastián, donde presenta las novedades de Ciudad de la Luz en el Festival de Cine de la capital guipuzcoana, Puig ha afirmado que cree que Oltra "dará cuenta con toda normalidad" de la situación, aunque ha resaltado que no le toca a él hacer "ninguna valoración".

Reconocer errores

El presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha dicho que sigue "esperando" que el jefe del Consell "pida perdón o reconozca algún error en la tutela de los menores en la Comunidad Valenciana".

El dirigente popular ha reiterado su "total respeto a la independencia de los jueces, fiscales y tribunales de un proceso que tiene su curso. Así que absoluto respeto a lo que pueda ocurrir", ha añadido.

"Esto sí que me parece lo más relevante fuera del proceso", del que "no tengo absolutamente nada que decir; faltaría más. No me gusta cuando se interfiere en procesos que no explican muy bien lo que algunos siempre hemos entendido que es la separación de poderes en España", ha señalado.

La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha criticado que el Botànic "ha vuelto a convertir a la Comunidad Valenciana en el epicentro de la corrupción política en España", ante la comparecencia en el juzgado de Mónica Oltra y el inicio del Caso Alquería.

"Lamentamos que los valencianos tengamos que ser testigos de nuevo, como ocurrió en su día con los distintos gobiernos del PP, de los peores titulares referentes a la utilización de los recursos públicos y las instituciones en beneficio propio y que no cese el desfile de políticos por el banquillo de los acusados". "Parece ser que este es el triste legado que el Botànic también quiere dejar a los valencianos", ha subrayado en un comunicado.