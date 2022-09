El PPCV profundiza en sus propuestas para reducir impuestos en clave valenciana. El mismo día en que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado la eliminación del Impuesto de Patrimonio y la deflactación del IRPF en su comunidad, los populares valencianos se han comprometido a establecer una cuota cero para transmitir una empresa familiar en caso de que gobiernen tras las elecciones previstas para mayo de 2023. La formación que dirige Carlos Mazón ahonda así en su propuesta de rebaja fiscal, convertida en uno de los ejes principales de sus propuestas.

La secretaria general del PPCV y sindica en las Cortes, María José Catalá, ha afirmado que “cuando Carlos Mazón sea presidente, establecerá una cuota cero para transmitir una empresa familiar, independientemente de si se hace en vida o por muerte, sin mirar la edad de quien transmite, ni tampoco la obligación de permanencia. No habrá letra pequeña. El relevo generacional no conllevará pagar impuestos”, ha asegurado tras la reunión semanal del Comité de Dirección del PPCV celebrado hoy.

Así, Catalá ha afirmado que “desde el PPCV seguimos trabajando en las propuestas concretas para bajar los impuestos a los valencianos, frente a la indefinición de Ximo Puig. Está claro que hay dos maneras de gobernar, la de Puig que está solo basada en anuncios humo y pocas medidas para los valencianos, y la que propone el PPCV con propuestas definidas y concretas”.

La secretaria general ha destacado la importancia de la empresa familiar, ya que se trata del grueso del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana que representa el 90%. Además, la empresa familiar se caracteriza porque el mayor peso del empleo recae en pymes y microempresas”, ha dicho.

"Hoy en la Comunidad Valenciana es más caro recibir, bien por muerte o por donación, una empresa familiar que en Madrid, Andalucía, Cantabria, Murcia, País Vasco o Castilla y León. Los valencianos pagamos más impuestos por heredar o por recibir en vida una empresa familiar que crea empleo y riqueza”, ha proseguido. Todo con el objetivo de que "no exista un lastre competitivo para todos aquellos que quieran trabajar, emprender y generar puestos de trabajo”

Mientras tanto, ha criticado que no ha trascendido ninguna línea de actuación concreta sobre la reforma fiscal que Puig anunció con el inicio del curso político. "Los valencianos no pueden esperar. La inflación en la Comunidad Valenciana es del 10,9%, por encima de la media nacional es del 10,5%. Si Puig no se atreve a poner en marcha estas medidas, al menos que deflacte el IRPF para que la inflación no sangre a los valencianos porque a este paso, a este ritmo lento y desesperante de Puig, no habrá ni nevera", ha afirmado

Agua y financiación

Catalá ha mostrado su satisfacción porque este fin de semana, en las jornadas Interparlamentarias de Toledo, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, habló de un Pacto Nacional del Agua y de alcanzar un acuerdo sobre financiación autonómica.

“Que quede claro que el PP no tiene fisuras en ninguna comunidad autónoma sobre la necesidad de un pacto sobre el agua y sobre financiación autonómica. Estamos en disposición de poder acordar a nivel nacional algo tan importante porque está todo el partido unido en torno a esa cuestión. Nuestro presidente ha atendido nuestras reivindicaciones y tiene sensibilidad con la situación de la Comunidad Valenciana. No sólo lo que dijo sino dónde lo dijo, fue importante”, ha afirmado.