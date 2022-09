La rivalidad entre el líder del PPCV y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y la número dos del partido y candidata a la Alcaldía de València, María José Catalá, por ubicar la sede de la Agencia Española de Seguridad de la Inteligencia Artificial (Aesia) en Alicante o València ha puesto en bandeja al Botànic la oportunidad de dirigir una de las maniobras más viejas en los menesteres de la política: meter el dedo en la llaga. Además, y como suele ocurrir en estos casos, con una media sonrisa que evidencia, al fin y al cabo, cierta dosis de sorna. Desde las filas del PSPV, Compromís, Podem y EUPV salieron este martes a criticar las "contradicciones", la "pugna interna" entre dos de las voces más destacadas de los populares en la Comunidad Valenciana a cuenta del proceso impulsado por el Gobierno central para seleccionar la ubicación de la sede de esta nueva institución gubernamental que, esta vez sí, estará situada más allá de la M-30 con tal de impulsar la descentralización. La Generalitat ya ha anunciado que Alicante será la ciudad candidata de la Comunidad y ese es un proyecto que ha suscitado un amplísimo consenso. Pero a Catalá no acaba de gustarle, quiere barrer para casa y eso es algo que entra en contradicción con lo que predica, ni más ni menos, que el jefe de su partido.

"No salgo de mi asombro al ver cómo el número 1 y el 2 del PPCV opinan de manera radicalmente diferente", subrayó la portavoz adjunta socialista en las Cortes Valencianas, Carmen Martínez, quien se encargó de puntualizar que no sabe si Catalá hizo esas declaraciones como candidata a la Alcaldía, como portavoz en el Parlamento autonómico o como secretaria general del partido. A Martínez no hizo falta que los periodistas le cuestionaran sobre ese asunto durante su comparecencia posterior a la junta de síndics. Dio aire a las diferencias entre los populares sin que nadie le preguntara al respecto, como hizo poco antes la síndica de los valencianistas, Papi Robles. La portavoz parlamentaria de Compromís trasladó que está "muy contenta de que Alicante sea la sede de la Aesia" y de que toda la parte de investigación tecnológica se pueda desarrollar en el País Valencià, "sea en la ciudad que sea". No nombró a Catalá, pero tampoco hizo falta. "Hemos visto por ahí que a algunas no les parece tan bien e igual es que se engañan de candidatura o de responsabilidad, pero yo como síndica de las Cortes Valencianas estoy muy contenta de que venga una institución como esta sea en la ciudad que sea". A más de 350 kilómetros, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, anunció que se registraría una pregunta dirigida al Ejecutivo para saber si la Agencia se va a ubicar en Alicante porque, según recalcó, son partidarios de la descentralización de instituciones, tanto a nivel estatal como a nivel de comunidades autónomas.

De forma parecida se expresó la líder de Podem en la Comunidad Valenciana, Pilar Lima, quien dijo que "apoya rotundamente" la candidatura de Alicante para albergar la Agencia y añadió que a los morados les parece "fundamental" la apuesta por descentralizar la Administración. "Creemos que Alicante es una ciudad que reúne todos los requisitos para acoger ese nuevo organismo encargado".

También la portavoz adjunta de Unides Podem en las Cortes, Estefanía Blanes, de EUPV, destacó que están totalmente de acuerdo con la propuesta. "Apostamos por la descentralización de la Administración y eso pasa, no solo por descentralizar de Madrid, también de València", destacando que el Botànic ya ha hecho movimientos en ese sentido.

"Entiendo que habla la portavoz local, porque si habla la número 2 del PPCV no tiene ningún sentido que haga esta propuesta, cuando sabe que hay una apuesta por Alicante, que siempre ha padecido discriminación por parte de las administraciones y que esto puede ser una oportunidad. No se entiende si no es por ese personalismo o localismo. Parece que Mazón está haciendo su campaña y Catalá la suya propia".

Apoyo desde Bruselas

Las reacciones a la controversia generada por los posicionamientos de Mazón y Catalá llegaron, incluso, desde Bruselas. La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero defendió que la Agencia es un proyecto vital para España y la Comunidad Valenciana que debería instalarse en Alicante por las inmejorables condiciones que ofrece. "Alicante es uno de los mayores hub de España en Inteligencia Artificial gracias al trabajo conjunto y a la apuesta indiscutible de la Universidad de Alicante, sus investigadores y la Generalitat. La excelencia de la investigación alicantina sobre este campo ha conseguido ser un referente nacional e internacional y ha generado un know how incomparable con otras regiones. La unidad de todos, sector público, privado y medios de comunicación, es crucial para dar a conocer la potencialidad y capacidad de nuestra comunidad investigadora y atraer nuevos talentos", defendió Rodríguez-Piñero.