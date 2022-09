Las contradicciones de Oltra llevan ante el juez a su jefe de gabinete y un exsubsecretario

Las diferentes versiones dadas por la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra sobre quién ordenó iniciar el expediente administrativo por los abusos de un monitor, exmarido de la exconsellera de Igualdad, a una menor tutelada, han llevado al titular del Juzgado de Instrucción 15 de València a citar a dos estrechos colaboradores de Oltra. En un auto notificado ayer, el magistrado cita como investigados, «a la mayor brevedad posible» al exjefe de gabinete de Mónica Oltra, Miquel Real, y al subsecretario de la vicepresidencia en 2017 y actual secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero.

En la resolución el magistrado considera que, tras la declaración de Oltra del pasado 19 de septiembre, «resulta necesario oír como investigados a su jefe de gabinete y al subsecretario de vicepresidencia, al objeto de tratar de esclarecer su participación en la formación del expediente informativo o información reservada, que constituye una parte relevante de la investigación».

Esclarecer lo ocurrido

El magistrado justifica estas nuevas citaciones (que elevan a dieciséis los investigados en esta causa) porque «resulta preciso proseguir las diligencias para tratar de esclarecer lo ocurrido esos días». Las fechas claves son el viernes 4 de agosto de 2017, cuando la exconsellera de Igualdad asegura que se enteró por una llamada de su segundo exmarido de las medidas cautelares adoptadas contra él por el caso de los abusos y avisó a Miquel Real (su jefe de gabinete y primer marido de Oltra).

Y también el martes 8 de agosto de 2017, cuando la subdirectora general de Infancia y Adolescencia dirigió un oficio a la directora territorial «interesando la apertura de un expediente informativo» sobre el caso de los abusos a la menor tutelada.

En el mismo auto de citación a Real y Gamero el magistrado relata que Oltra, en su declaración del pasado 19 de septiembre, «expuso una versión de los hechos acaecidos entre los días 4 y 8 de agosto de 2017 que se aparta de la literalidad de lo transcrito en el diario de sesiones de las Cortes, en la comparecencia de la consellera de Igualdad del 21 de abril de 2021» para dar cuenta de los detalles del caso y la actuación de la Conselleria de Igualdad en la apertura del expediente informativo o información reservada sobre los abusos a la menor, que es «objeto de investigación».

La sección segunda de la Audiencia de València lo considera un «expediente parajudicial» creado para desprestigiar a la menor, en la sentencia que condenó a cinco años de cárcel al monitor, Luis Ramírez Icardi, por los abusos. La condena está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo que aún no ha sido admitido a trámite.

El magistrado también detalla que Oltra en su comparecencia del 19 de septiembre «también se aparta de lo declarado por ella ante los medios de comunicación el 7 de marzo», tras conocer las imputaciones de la directora general de Infancia y otros funcionarios de la Conselleria de Igualdad. Y que supuso, según declaró Oltra, «un estallido emocional» por lo que se arrogó la decisión de abrir el expediente informativo, aunque después ha negado que ordenara iniciarlo.

En su declaración del 19 de septiembre, Oltra responde al magistrado que el 4 de agosto, tras enterarse de la investigación por los abusos tras una llamada de su exmarido y monitor, «inmediatamente después» llamó a su jefe de gabinete para que «recabe información y [averigüe] si acerca de esto en la conselleria alguien sabe algo, porque yo me había enterado como Mónica Oltra y no como consellera». Oltra asegura que ya no volvió a inmiscuirse en este asunto, porque en agosto de 2017 tuvo que atender una urgencia médica con uno de sus hijos, y después optó por abstenerse. El magistrado se interesó por saber si el jefe de gabinete informó al subsecretario de vicepresidencia de «la situación».

«No sé cuándo lo informó y menos en aquel momento. Ahora sé que fue en esa semana, aunque no sé precisar el día», aseguró Oltra. Desde la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad aseguraron a la agencia Efe que respetan la decisión de la Justicia para esclarecer este caso y espera que tenga «un cierre a favor de los imputados más pronto que tarde».

Nuevas diligencias para saber quién ordenó esposar a la víctima

Una acusación pide que se cite a declarar a los policías, a su inspector y al director del centro

La acusación particular que ejerce la joven víctima de los abusos ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 15 de València que cite a declarar en calidad de testigos a los dos funcionarios de la Policía Autonómica que custodiaron a la menor el 7 de noviembre de 2019 en su comparecencia como víctima en el juicio contra el exmarido de Oltra, así como a su inspector. De igual modo, también solicita la citación del director del Centro de Menores de Burjassot, donde estaba interna la menor tutelada, y de una educadora. La representación letrada de la víctima de los abusos argumenta en su escrito solicitando nuevas diligencias que «sus testimonios tienen especial relevancia para confirmar cómo se produjo la conducción y custodia, y así determinar de dónde o de quién partió la indicación para engrilletar a la niña».

De hecho, no descartan que la forma en la que fue llevada a juicio, engrilletada como si se tratara de una acusada y no de la víctima, fuera una pieza más en la estrategia para desvirtuar su relato «amedrentando a la víctima, desconcertándola y poniéndola nerviosa momentos antes de declarar en el juicio».

Por otra parte, a raíz de la declaración de Mónica Oltra, quien justificó la no personación de la Abogacía de la Generalitat como acusación particular en la defensa de los intereses de la menor tutelada «porque no existía título habilitante», al hacer referencia a la entrada en vigor de la Ley 26/2018, la acusación remarca que dicha ley deroga una anterior, la Ley 12/2008, donde en ya se reconocía que la defensa y representación de los menores tutelados sea ejercida por la Abogacía de la Generalitat.