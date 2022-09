El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado hoy que el Gobierno valenciano realizará un estudio para mejorar las conexiones ferroviarias en la Vega Baja. El jefe del Consell, que protagoniza hoy martes el debate de política general que se celebra en las Cortes Valencianas, ha asegurado que la intención es conectar el Orihuela con Torrevieja a través de una tranvía y, además, impulsar otra línea que discurra desde Torrevieja hasta el aeropuerto de Alicante-Elche.

La pretensión del Consell, según ha dicho Puig, es que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que ya gestiona los servicios de transporte de Metrovalencia y el TRAM de Alicante, pueda llegar a operar en la Vega Baja. Ese es la pretensión de la Generalitat, si bien, por el momento no se ha concretado ninguna información adicional sobre los plazos en los que se ejecutaría ese estudio ni el importe necesario para ello. Lo que sí ha dicho es que se enmarcaría como una iniciativa más del Plan Vega Renhace. No es la única novedad. También ha asegurado que se sacará a licitación un estudio para una nueva línea entre Dénia y Gandia.

El hecho de que la Vega Baja no cuente con medios de transporte operados directamente por la Generalitat motiva que la población que allí reside, en torno a 400.000 personas, no se pueda beneficiar de medidas como la anunciada hoy durante la sesión parlamentaria. O al menos no en la misma medida que en otras áreas de la Comunidad. En concreto, Puig ha destacado que el transporte público dependiente de la Generalitat Valenciana (metro, tram y bus) será gratuito para los jóvenes menores de 30 años desde el 9 d'Octubre hasta final de año. Ha señalado que 1.553.000 valencianos se verán beneficiados por esta medida.

Puig ha indicado que esta medida supone un ahorro de 135 euros por joven. Con esta medida, la Generalitat busca "ayudar a las familias contra la inflación" y ha señalado que "beneficiará a los estudiantes y a los trabajadores más jóvenes".