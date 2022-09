El debate de política general en las Cortes Valencianas continúa este jueves con las propuestas registradas por los grupos parlamentarios. El bloque del Botànic ha apostado por cerrar filas con la presentación conjunta de una batería de resoluciones. Una fórmula que garantiza que salgan adelante sin contratiempos. En un contexto de complejidad generado por la escalada inflacionista que lo condiciona todo, el PSPV, Compromís y Unides Podem ponen el foco en la infrafinanciación que lastra las oportunidades de la Comunidad Valenciana por un reparto injusto de los fondos del Estado. En esa línea instan a la Generalitat a que reclame al Gobierno acelerar los trabajos para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica durante esta legislatura y que, hasta que sea realidad, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluyan un fondo de nivelación con recursos adicionales para las autonomías infrafinanciadas como la valenciana. Además, proponen iniciar un proceso de diálogo bilateral entre el Ejecutivo y la Generalitat para dar solución a la deuda histórica acumulada a consecuencia de la infrafinanciación.

La oposición también ha registrado propuestas sobre la financiación autonómica. El PP exige tomarse «muy en serio» la reforma del sistema y «acudir a los tribunales» al igual que hizo el president de la Generalitat, Ximo Puig, en 2016, como indicó este miércoles su síndica, María José Catalá. En concreto, los populares instan a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de octubre para que el Gobierno presente su modelo de financiación basado en el coste que supone para las autonomías la sanidad, la educación y las políticas sociales. Reclaman además que el nuevo sistema aborde la deuda histórica y se apruebe antes de que acabe el año para entrar en vigor el 1 de enero de 2023. De no ser así, proponen que el Gobierno transfiera a la Comunidad un fondo de nivelación anual y no retornable de al menos 1.336 millones. Cs, por su parte, plantea que los Presupuestos del Estado incluyan un fondo de nivelación transitorio que permita alcanzar la media nacional de financiación, en base al criterio de población ajustada, hasta que la reforma no salga adelante en el Congreso. También pide un fondo de compensación de la deuda.

Al margen de la financiación, las propuestas del Botànic incluyen iniciar la reversión a gestión pública de los departamentos sanitarios de Dénia y Manises a medida que finalicen las actuales concesiones o crear una agencia autonómica de energía para comercializarla en régimen de libre competencia.

Entre las propuestas de la oposición, que coinciden en reducir el número de consellerias, el PP plantea medidas fiscales concretas para la compra de vivienda o el emprendimiento e insta a prolongar la gratuidad del transporte público de la Generalitat hasta que la inflación se sitúe por debajo del 3%. Exige además un decreto para dar salida a los proyectos de energía solar en tramitación, mayor apoyo a la industria cerámica, un plan extraordinario para combatir la pobreza, más plazas en residencias y una ley de conciliación familiar, una reforma legal que determine los tiempos máximos de demora quirúrgica y diagnóstica y garantizar la libertad de los padres para elegir centro y lengua.

Cs, por su parte, propone suprimir el requisito lingüístico del valenciano para funcionarios, eliminar los aforamientos para diputados y miembros del Consell o dos PERTE para impulsar el turismo y la energía nuclear.