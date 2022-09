Con Mónica Oltra inmersa en un proceso judicial que nadie sabe cómo acabará ni, lo más urgente, cuándo, Compromís prepara su plan B de cara a las elecciones de 2023. La opción principal sigue siendo que la exvicepresidenta del Consell pueda volver a ser cabeza de cartel, pero eso es algo que depende de dos factores. El primero, que salga exonerada de la causa. Y el segundo, que salga exonerada antes de que concluya el plazo para registrar de forma oficial las candidaturas. Mientras esas incógnitas están por resolver, la coalición valencianista maniobra para cimentar un liderazgo alternativo en clave autonómica frente a la próxima cita con las urnas. Uno de los nombres con más peso para asumir ese papel protagonista es el actual diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, pero la opción de Aitana Mas, actual número dos de la Generalitat, no se descarta. De hecho, esa es una opción que también genera apoyos. Algunos de ellos, cuanto menos, llamativos. Es el caso de la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, que se ha decantado públicamente por apoyar la candidatura de Mas frente a la de Baldoví.

"Me gusta que a Compromís nos representen mujeres". Con esas palabras, Mollà ha respaldado hoy que sea Aitana Mas quien encabece la lista de Compromís en clave autonómica de cara a los próximos comicios, previstos, en principio, para el último domingo de mayo, coincidiendo con los municipales. La consellera de Transición ecológica, en una entrevista emitida este miércoles en Les notícies del matí de À Punt, ha sido preguntada sin rodeos sobre quién le gustaría que encabezara la candidatura de su partido a la Comunidad Valenciana. Mollà podría haber echado balones fuera. Haberse escudado en que, por el momento, la coalición se encuentra en pleno proceso para celebrar primarias y que ese, en definitiva, es un melón que todavía no se ha abierto. Pero no. Mollà ha tomado un posicionamiento claro.

La consellera ha destacado que le agrada que las candidaturas de Compromís estén lideradas por mujeres. Ha subrayado que la coalición ha tenido un gran líder y que no se descarta que Mónica Oltra siga al frente de la lista autonómica de Compromís. No obstante, ha incidido en que le gusta estar representada en su partido por "mujeres empoderadas, valientes, ecofeministas, progresistas y desde un valencianismo constructivo y positivo". Y en esa definición, por mera cuestión de género, no encajaría, precisamente, Joan Baldoví.

Mireia Mollà, Aitana Mas y Mónica Oltra pertenecen al mismo partido, Iniciativa del Poble Valencià, una de las tres formaciones que integran Compromís, junto a Més (antiguo Bloc) y Els Verds. No es ningún secreto que las relaciones entre Mollà y Mas, y en definitiva, entre sus círculos más cercanos, no son, precisamente,