El anuncio realizado por Joan Baldoví de presentarse a las primarias de Compromís para encabezar la lista a las autonómicas del próximo año pilló este jueves por sorpresa a más de uno, causó malestar en ciertos entornos, sacó a relucir las diferencias existentes en el seno de la coalición y evidenció que la sucesión de Mónica Oltra será complicada. Las primeras miradas se giraron hacia la actual vicepresidenta, Aitana Mas, quien se postula como la principal adversaria en el proceso interno que vivirán los valencianistas. La crevillentina no dudó en criticar el momento elegido por el diputado, en pleno debate de política general, y piensa que se ha precipitado en su paso al frente. Además, el círculo más cercano a Mónica Oltra tampoco ocultó su enfado.

De un lado, está la postura de Mas y otros líderes de Iniciativa, formación a la que también pertenece Oltra. Lamentan la premura del diputado, cuya candidatura se ha hecho pública casi cuatro meses antes del plazo máximo. Por otra parte, está la posición exhibida por parte del ala nacionalista, en la que algunos de sus pesos pesados, como la síndica en las Cortes, Papi Robles, o el exconseller Vicent Marzà no dudaron a la hora de salir a respaldar a Baldoví, al que definieron como «gran compañero y candidato».

Aitana Mas no hizo declaraciones públicas al respecto pero desde su entorno se difundió que piensa que no es el momento para anunciar la candidatura a las primarias. La crevillentina asegura que ahora está centrada en sus responsabilidades en el Consell, pero cada vez deja entrever con mayor firmeza que la posibilidad de presentarse a las primarias. El portavoz de Iniciativa, Alberto Ibáñez, se pronunció en una línea similar a la de la vicepresidenta, al definir a Baldoví como una «pieza fundamental» para la coalición, pero considerar que el momento elegido no ha sido el oportuno. En este contexto, cabe recordar que la consellera Mireia Mollà también se ha decantado por Aitana Mas frente al diputado en el Congreso, pese a que sus relaciones no son precisamente buenas.

En el lado contrario, en el de los apoyos más firmes a Baldoví, se encuentra el mostrado por Papi Robles, quien espera que sea «el candidato definitivo», mientras sigue dejando la puerta abierta a un posible retorno de Oltra, en función de los tiempos judiciales. Marzà también le definió como el mejor candidato para las primarias de la coalición y reveló que hace un año ya le anticipó su intención de presentarse. El alcalde de València, Joan Ribó, calificó la decisión de Baldoví como «muy acertada» y el portavoz en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, añadió: «Su paso adelante es una gran noticia para Compromís y para los valencianos».

La noticia tuvo repercusión más allá de las fronteras de la Comunidad y fueron varios los políticos de alcance nacional los que entraron a valorarla. Entre ellos, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, quien apoyó la candidatura y expresó su deseo de que quiere que Compromís sea la fuerza más votada en las autonómicas del próximo año. Por su parte, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ensalzó la figura de Baldoví como una «magnífica apuesta» por parte de Compromís.

El PPCV no desaprovechó la oportunidad para valorar la noticia. Su portavoz adjunto en las Cortes, Miguel Barrachina, aseguró que, con este movimiento, la coalición «da por condenada a Oltra» y criticó la «complacencia» de Baldoví ante Pedro Sánchez.