El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha clausurado esta mañana el foro de debate ‘Agricultura y Agua en el Levante, presente y futuro’ que se ha celebrado en el Palacio de Tudemir de Orihuela, donde ha lamentado, ante un auditorio de medio centenar de personas, que el presidente del Gobierno de España, ”lleva 20 recortes políticos consecutivos del trasvase Tajo-Segura al Levante español en los últimos cuatro años”.

Mazón ha desacreditado esta situación, “sustentada en decisiones políticas y no técnicas”, al tiempo que ha criticado que habiendo agua para trasvasar “no se trasvase por decisión de Pedro Sánchez”.

Al respecto, ha asegurado que los regantes y agricultores “se han hartado de llegar al límite extremo, porque estamos bajo mínimos, pese a haber reducido nuestras pretensiones. Necesitábamos un gran bidón de agua para poder sustentar la huerta de Europa, que es el sostén de 100.000 familias, y ahora, quien nos asegura que el trasvase es irrenunciable, tan solo nos da una gotita de agua”.

“Pese a esa falta de rigor que se nos devuelve, pese a esa circunstancia, aquí seguimos los defensores de nuestra tierra abogando por el diálogo, el acuerdo y por desterrar el hacha de guerra”, ha insistido Mazón, quien ha mostrado la urgencia de “sentarse y hablar”.

“Nosotros vamos a llegar sin armas y otros lo harán con muchos cañones”, ha proseguido, tras asegurar que la mano “está tendida y sería conveniente también que en la Mesa Provincial del Agua volviera a estar presente el Gobierno, a través de la Confederación Hidrológica del Segura, porque eso evidencia que sí estamos dispuestos a encontrar acuerdos sensatos”.

No obstante, ha matizado que “estamos dispuestos al acuerdo, no a la rendición, al debate sosegado, no a la guerra, porque nadie puede negarnos que hemos sido un ejemplo en la gestión del agua, de una eficacia que merece congratularnos de ese esfuerzo que hoy aquí se testimonia en Orihuela, en la capital del agua”.

Durante su alocución, el presidente ha puesto el foco de atención en los fondos Next Generation para aprovechar esas inversiones en la optimización de infraestructuras. “Eso sí es importante ahora mismo”.

El foro ‘Agricultura y Agua en el Levante, presente y futuro’, organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura -SCRATS- y se ha desarrollado en dos jornadas con el fin de abordar la crisis hídrica actual en el levante español y la autonomía alimentaria.

La primera sesión se celebró ayer viernes en Murcia y hoy, con un carácter técnico y empresarial, ha sido la ciudad de Orihuela la que ha acogido la segunda y última cita de este cónclave al que han acudido líderes políticos, directivos del sector y expertos en planificación hidrológica, economía, derecho de aguas y agricultura.

El presidente, quien ha dado la enhorabuena y las gracias al SCRATS por organizar esta doble jornada con capitalidad conjunta entre Murcia y Alicante, ha confirmado que se trata de un foro “muy adecuado y propicio para defender nuestra tierra en algo que algunos se empeñan en llamar la guerra del agua, cuando lo que queremos otros es la paz del agua”.

“El trasvase Tajo-Segura lo acapara todo, pero hay ocasiones en las que es gratificante poder hablar del agua con rigor científico, técnico, sosegadamente y sin agitación, sin que intervenga la conveniencia de uno u otro lado”, ha apostillado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de ser claros, transparentes y responsables, “porque en el agua se están tergiversando términos de manera peligrosa”.

En este sentido, ha querido poner de manifiesto que cuando se habla de caudales ecológicos, “no puede ser que unos lo sean y otros no, porque eso es interesado. Hay que hablar con hechos y no podemos permitir que el único trasvase supeditado sea uno en concreto –refiriéndose al del Tajo-Segura para el Levante español- de los muchos que salen de toda España”.

En este punto, ha hecho referencia al agua que llega a Portugal o incluso la del Ebro, “ese río del que hemos dejado de hablar porque no se puede pronunciar”, ha ironizado, que se trasvasa a Francia, “pero cuando esa agua se manda a Alicante nos tiramos los trastos a la cabeza”.

"Hemos dejado de hablar del Ebro, pero el agua de España es de todos. La única cuestión del trasvase del Ebro que crea tabú es el que llega a Alicante”, ha precisado.

“Precisamente que sea el ecologismo el que defienda el final del trasvase no se entiende, porque sin él se ponen en peligro 50 millones de árboles en este territorio y se pone en peligro la huerta de Europa, además de los altos costes, cuatro veces más, que tiene la desalación a nivel económico y energético”, ha detallado Mazón, quien se ha preguntado ¿Cómo es posible que los ecologistas defiendan la desalación como la única solución?

Por ello, ha asegurado que probablemente “nosotros sí estamos siendo los más ecologistas y respetuosos con el medio ambiente y con el fondo marino”. Tal como ha relatado, llama la atención la oposición de los ecologistas a los trasvases, como también a la evolución del turismo en la provincia, criticando el modelo de Benidorm, que se caracteriza por “una relación calidad-precio excepcional y una paquetización del servicio, gracias al cual en España hay gente que puede tener vacaciones, que es un derecho sindical”.

Mazón, acompañado por la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, y por las diputadas provinciales Mª Gómez y Teresa Belmonte, ha sido recibido por el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez. Tras escuchar las conclusiones de las jornadas, en las que los diferentes ponentes han intentado arrojar luz sobre el futuro de los regadíos, la situación de los trasvases y las nuevas tecnologías aplicadas al agua, el presidente ha clausurado la sesión.