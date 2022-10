Los fondos extraordinarios inyectados por el Estado a las comunidades autonómicas para hacer frente al estallido de la pandemia de covid, en 2020, mantuvieron relegada a la Comunidad Valenciana al furgón de cola en materia de financiación. Esa es la conclusión que recoge el último estudio publicado por la Fundación de Estudios sobre Economía Aplicada (Fedea), que determina que los recursos adicionales repartidos para hacer frente a la situación de emergencia tendieron "a mejorar aún más a las (regiones) mejor tratadas a expensas de las situadas en la cola inferior de la distribución". En concreto fueron cuatro los territorios que salieron peor parados sobre el reparto total de recursos por parte del Gobierno durante ese ejercicio, y la valenciana fue la segunda comunidad por la cola. En concreto, el territorio gobernado por Ximo Puig obtuvo un índice de 89,5 sobre 100. Solo Murcia obtuvo un peor ratio, de 89,4. También Andalucía (94,2) y Castilla-La Mancha ( 99,3) resultaron más perjudicadas que la media. Mientras tanto, La Rioja (118,9); Cantabria (118) y Extremadura (108,2), fueron las más beneficiadas.

El trabajo de Fedea señala que, además, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha son las cuatro comunidades de régimen común que tienen un índice de financiación a competencias homogéneas por habitante ajustado por debajo de la media. Es decir, que si se dejan a un lado los ingresos extraordinarios del Gobierno por la pandemia, también siguen en las últimas posiciones. En ese caso, el índice de financiación definitiva a competencias homogéneas por habitante ajustado fue del 92,2 en Murcia; 93 en la Comunidad Valenciana, 94 en Andalucía y 95,8 en Castilla-La Mancha. Por contra, por encima de la media se sitúan Cantabria (116,9); La Rioja (111,7) y Canarias (110,3).

Las cuatro regiones que salen peor paradas son, precisamente, las que reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez un fondo de compensación mientras se reforma el sistema de financiación autonómica. Este informe confirma que estas cuatro comunidades autónomas, que son las que están reclamando que se tenga en cuenta la población ajustada en el nuevo modelo de financiación autonómica, son las que cuentan con un índice de financiación menor a la media.

Consecuencias de la infrafinanciación

La Comunidad Valenciana y Cataluña fueron las dos comunidades autónomas con una mayor deuda con el Estado en el año 2020, tanto per cápita como en términos absolutos. En el caso de la primera, tiene una deuda de 8.428 euros por habitante, mientras que la región catalana posee una deuda de 8.408 euros por cada ciudadano. Por el contrario, Madrid ha saldado su deuda con la Administración General y está a cero. Fedea apunta a que la deuda de las comunidades autónomas al Estado ascendió a 178.865 millones de euros durante el ejercicio de 2020.

En este punto, Cataluña es la comunidad autónoma que tiene mayor deuda con el Estado en términos absolutos, más de 63.615 millones de euros en el año 2020. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 41.931 millones de euros.

Por habitante, la Comunidad Valenciana se sitúa con más deuda (8.428 euros per cápita), seguida de Catalunya (8.408 euros per cápita) y Murcia (6.015 euros per cápita).

La infrafinanciación que arrastra la Comunidad Valenciana es una de las principales causas que explican que entre 2021 y 2020 el territorio haya solicitado 62.501 millones de euros en préstamos al Estado. Eso es algo que ha generado un pago de intereses que asciende a 2.427 millones de euros.