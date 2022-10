El vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca, hizo público este miércoles su paso al frente para liderar la lista de Podem a la Generalitat en los comicios de 2023. Anunció su candidatura con la publicación de un vídeo en redes sociales. En la grabación explicaba los motivos por los que aspira a encabezar el proyecto de los morados. Hasta ahí, todo en el marco habitual, nada fuera de lo común. El Illueca de siempre, enmarcado en un halo de solemnidad, contaba que quiere seguir al frente. "Conservo las mismas esperanzas y los mismos ideales que tenía cuando me incorporé a la política activa, hace ahora tres años", recalcaba a sus seguidores y, por descontado, a sus potenciales votantes. No obstante, está siendo el making off de ese vídeo, lo que se podrían enmarcar como tomas falsas, lo que de verdad está causando sensación en las redes. Y ha sido Pablo Iglesias quien lo ha lanzado al universo de Twitter.

Si después de ver este vídeo no te enamoras de @Hector_Illueca_ que quizá será el candidato de Podem a la Generalitat valenciana, es que no tienes corazón …😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/V0yT7VGkqQ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 5 de octubre de 2022 La grabación dura solo siete segundos. Illueca comienza a explicar que: "La semana pasada el Banco Central...". Llegado a ese punto, el vicepresidente y aspirante a candidato detiene su interlocución. El culpable no es otro que un molesto insecto que acaba por desquiciarlo. Una mosca que lo saca de sus casillas y permite ver a un Illueca más desconocido, deslenguado. Visiblemente harto por la incomodidad que le genera el insecto que parece querer boicotear su discurso, el protagonista hace aspavientos con las manos y dice, entre risas: "Joder, macho. Me cago en Dios y en la puta Virgen de la mosca de los huevos". Una reacción que al exlíder de Podemos no solo le gusta, sino que le encanta. "Si después de ver este vídeo no te enamoras de Héctor Illueca, que quizá será el candidato de Podem a la Generalitat valenciana, es que no tienes corazón", dice el mensaje difundido por Iglesias, que lo acompaña de una serie de emojis llorando de la risa. Pablo Iglesias arropa a Héctor Illueca para liderar la lista de Podem a la Generalitat El exlider nacional de Podemos estuvo precisamente ayer en València para asistir a la presentación del libro de Illueca, titulado La Propuesta Republicana. Y visto lo visto, se quedó enamorado. La participación del otrora líder del partido a nivel nacional supuso todo un espaldarazo a la candidatura de Illueca para seguir como principal representante institucional de Podem en la próxima legislatura.