El PP valenciano insiste en su discurso más identitario. A las puertas de un 9 d'Octubre que este año tendrá una inevitable lectura electoral, el presidente de los populares valencianos, Carlos Mazón, ha vuelto a resucitar el fantasma del enemigo catalán, un "caballo de Troya" que según el alicantino se vuelve a colar en la Comunitat Valenciana de la mano del "tripartito nacionalista" que conforman PSPV, Compromís y Unides Podem.

Así lo ha asegurado en un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa, en el que ha desgranado sus principales propuestas para llegar a la Generalitat. Al margen de las sociales y económicas, en las que ha venido centrándose en las últimas semanas, ha destacado el énfasis que ha puesto en defender el autogobierno valenciano.

"Creo en él", ha dicho, aunque ha considerado que es la "asignatura pendiente" de la C. Valenciana. Por eso ha pedido "defender" el Estatut y "desarrollar" las competencias autonómicas.

En ese sentido, ha avanzado que el sábado, a las puertas del 9 d'Octubre, concretará la nueva ley de Señas de Identidad para "proteger y realzar" la "identidad propia de los valencianos". "Porque con el dinero de los valencianos no se financian caballos de Troya", ha apuntado en relación a las "decenas de millones de euros" que asegura destina el Botànic a financiar a "entidades contrarias a la Constitución y a nuestro Estatut".

La "libertad a la valenciana"

Asimismo, también ha hecho hincapié en su propuesta de ley educativa, en la que aboga por la elección de colegios y lengua vehicular por parte de los padres; en defender la "autonomía fiscal", en la que "no se llora cuando otras autonomías se convierten en atractivas" sino "que se compite"; o en eliminar el requisito lingüístico para funcionarios

"El valenciano debe ser un mérito en la Administración, un complemento. No puede ser un requisito. Sabemos lo que pasa con grandes profesores, que no pueden venir". Según Mazón, la Comunitat Valenciana no puede captar talento por esa barrera lingüística, porque los padres no pueden elegir dónde estudiarán sus hijos y por los elevados impuestos. "Todo ello hace inviable que puedan venir a hacernos mas grandes", ha rematado.

Mayoría absoluta

Sobre las encuestas que empiezan a publicarse sobre las elecciones de mayo y su escaso nivel de conocimiento entre la ciudadanía, Mazón ha asegurado que no es plantea la carrera al Palau como un "concurso de popularidad". "En eso estamos", ha dicho en referencia a su falta de popularidad, "recorriendo la C. Valenciana para que me pongan cara. Pero no es mi obsesión, lo mas importante es que el proyecto quede claro".

Sobre una posible alianza con Vox para poder gobernar, ha vuelto a insistir en que su objetivo es gobernar en solitario. "Aspiro a un gobierno unido, fuerte y exclusivo del PP. Es lo que mejor viene a la C. Valenciana. Un gobierno que apuesta por el autogobierno, el europeísmo y la eficacia en la gestión. La tendencia, al menos las imparciales, nos dicen que es un camino que merece la pena explorar".