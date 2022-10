Después de conocerse los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, que ofrecen los peores resultados de la historia para Alicante y en los que la provincia recibirá la menor inversión por habitante de todo el país, el líder del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), el alicantino Carlos Mazón, se ha mostrado muy crítico con la labor del presidente del Gobierno de España y con la del presidente de la Generalitat Valenciana, los socialistas Pedro Sánchez y Ximo Puig, respectivamente. Mazón considera que ambos dirigentes están sometiendo al territorio alicantino a una “humillación”, a tenor de los números que ofrecen los PGE.

En unas declaraciones realizadas en la mañana de este viernes, el presidente del PPCV ha asegurado que “los PGE son una humillación para Alicante y el dúo Sánchez-Puig está siendo letal para la provincia”. En este sentido, Mazón cree que llueve sobre mojado, porque los negativos números que muestran las cuentas generales del Estado se han dado a conocer apenas 24 horas después de que saliera a la luz que de las subvenciones que ofrece la Agencia Valenciana de la Innovación, entidad dependiente de la Generalitat, Alicante solo va a recibir uno de cada cinco euros y sus dos universidades públicas, la UA y la UMH, van a obtener unos tres millones de euros, por los diez millones que van a ir a parar a las dos universidades valencianas, lo que ha generado un gran malestar entre representantes académicos, empresariales, investigadores, entidades tecnológicas y sindicatos.

“Puig discrimina a Alicante de forma clara. El año pasado fuimos la peor provincia del país en los PGE y este año se culmina la humillación. La combinación de Sánchez y Puig en la provincia de Alicante es letal, no sé que pecado hemos cometido. Solo nos faltaban los veinte recortes al trasvase Tajo-Segura. No hay una sola posibilidad de que entre Sánchez y Puig miren a Alicante como se merece. La humillación es intolerable. Vamos a iniciar el proceso de enmiendas y a reivindicarnos, aunque no tenemos muchas esperanzas, porque esta es la tormenta perfecta de Sánchez y Puig contra la provincia. No hay más remedio que reconocerlo y provocar un cambio lo antes posible”, ha lamentando el líder del PPCV, quien centra sus criticas en los que serán los grandes adversarios de Alberto Núñez Feijóo y del propio Mazón en las elecciones que se celebrarán el próximo año.

En último lugar, el alicantino cree que todos los contratiempos que está recibiendo la provincia se están produciendo en un momento trascendental, en el que está en juego la candidatura para albergar la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. El propio Mazón ha creado un frente común para reivindicar la candidatura, en el que se incluyen a los rectores de las dos universidades públicas y a los principales representantes del empresariado. El también presidente de la Diputación dirigió el pasado miércoles un pleno en el que los cuatro grupos con representación en la institución provincial firmaron una declaración conjunta en apoyo del objetivo de convertir a Alicante en la sede de la entidad tecnológica estatal dependiente del Gobierno.