Tras conocerse que los Presupuestos Generales del Estado representan la peor cifra de la historia para la provincia y colocan a Alicante como la demarcación que sale peor parada en el reparto de inversiones por habitante, con apenas 84,4 euros por residente cuando la media nacional escala hasta los 283,7 euros, las reacciones no se han hecho esperar en la Comunidad Valenciana. Las valoraciones han llegado tanto desde el Botànic, desde donde el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, califica la inversión como insuficiente e insta a presentar enmiendas, y la vicepresidenta, Aitana Mas, arenga a los diputados en el Congreso para que presionen al Gobierno central, como desde la oposición, donde el líder del PPCV, Carlos Mazón, pone el foco en la relación que mantiene Puig con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y cree que ambos «humillan» a la provincia. Al final, los Presupuestos han «unido» a la izquierda y al PP, y todos han optado por redoblar la presión sobre el Gobierno central para que lleguen más inversiones a Alicante.

Los PGE se ajustan a la demanda del Estatuto para la Comunidad, que recoge la necesidad de ejecutar inversiones con base en el peso población, pero no recogen las necesidades de la provincia de Alicante. Ese es el mensaje que lanzó este viernes el jefe del Consell, que señaló que las cuentas, en su conjunto, se acercan a la reivindicación histórica de recibir inversiones en función de la población que reside en la Comunidad. Sin embargo, afirmó que, en lo referente a Alicante, el Presupuesto es «manifiestamente insuficiente y difícil de justificar». Por ello, aseguró que se insistirá a que se atiendan algunas reivindicaciones históricas del territorio alicantino y que las cuentas se replanteen a través de enmiendas.

Puig recordó que la Generalitat realiza en sus presupuestos una distribución de las inversiones que atienda a las distintas realidades de todas las comarcas valencianas y señaló que «por eso podemos exigir al Gobierno de España que haga lo mismo».

Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Generalitat y portavoz del Consell, Aitana Mas, mostró en nombre del Gobierno valenciano la «decepción» que supone el proyecto presupuestario con el foco puesto en la provincia de Alicante. Durante su comparecencia semanal tras el pleno del Consell, que se celebró precisamente este viernes en la provincia de Alicante, en concreto en Crevillent, Mas (Compromís) instó desde la Generalitat a que la sociedad civil y los partidos con representación en el Congreso realicen aportaciones a los PGE, como un «lobby» para «presionar al Gobierno» a aumentar los fondos. La también consellera de Igualdad no solo criticó la escasa cuantía destinada a la provincia, sino que lamentó la falta de ejecución del dinero proyectado en los PGE.

En cuanto a la valoración de Mazón, el presidente del PPCV aseguró que «los PGE son una humillación para Alicante y el dúo Sánchez-Puig está siendo letal para la provincia». En este sentido, cree que llueve sobre mojado, porque los negativos números que muestran las cuentas generales del Estado se han dado a conocer apenas 24 horas después de que saliera a la luz que de las subvenciones que ofrece la Agencia Valenciana de la Innovación, entidad dependiente de la Generalitat, Alicante solo va a recibir uno de cada cinco euros y sus dos universidades públicas, la UA y la UMH, van a obtener unos tres millones de euros, por los diez millones que van a ir a parar a las dos universidades valencianas.

«Puig discrimina a Alicante de forma clara. El año pasado fuimos la peor provincia del país en los PGE y este año se culmina la humillación. La combinación de Sánchez y Puig en la provincia de Alicante es letal, no sé que pecado hemos cometido. Solo nos faltaban los veinte recortes al trasvase Tajo-Segura. No hay una sola posibilidad de que entre Sánchez y Puig miren a Alicante como se merece. La humillación es intolerable. Vamos a iniciar el proceso de enmiendas y a reivindicarnos, aunque no tenemos muchas esperanzas, porque esta es la tormenta perfecta de Sánchez y Puig contra la provincia. No hay más remedio que reconocerlo y provocar un cambio lo antes posible», añadió el líder del PPCV.