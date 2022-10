Otoño y Cortes Valencianas es sinónimo de intensa actividad para la tramitación de los presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio. En pleno mes de octubre, PSPV, Compromís y Unides Podem se encuentran inmersos en el debate para tratar de consensuar las que serán las últimas cuentas de la legislatura. No obstante, esta vez, el trabajo es más frenético de lo habitual. Los frentes abiertos son más amplios y el tiempo apremia. El Botànic quiere dar luz verde a una serie de normativas pendientes antes de concluir el mandato. Entre ellas, la norma de bienestar animal y la tasa turística para las que, en principio, habría fumata blanca. Eso es algo que, por el momento, no ocurre con la futura Ley de Cambio Climático, que crea tres nuevas figuras impositivas, los llamados impuestos verdes. Los socialistas han registrado una serie de enmiendas propias para moldear el texto que fue aprobado en el seno del Gobierno valenciano. Es un movimiento que no ha gustado ni un poco a sus socios, que creen que lo que se pretende es relajar el marco normativo para reducir las sanciones a quienes contaminan.

En principio, son tres nuevos gravámenes los que se activarán en la Comunidad Valenciana con base en el acuerdo inicial del tripartito. Uno de ellos para poner un impuesto a los coches diesel de nueva matriculación que superan ciertos límites de emisiones. Otro para las superficies comerciales de más de 2.500 metros cuadrados sin tener en cuenta los supermercados. Y un tercero que es el que genera la polémica, el que gravará las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades económicas. Pues bien, según los informes iniciales que se han elaborado, la Generalitat prevé recaudar en torno a 20 millones de euros anuales con la activación de estas nuevas figuras impositivas. Al menos, así era con relación a las normas que se habían pactado y que ahora los socialistas han propuesto modificar sin que, en principio, exista consenso entre los morados y los valencianistas. Las empresas deberán comprar un mínimo de flota eléctrica cada año El diputado socialista David Calvo explica que los cambios propuestos consisten en que las pymes que no están sujetas a autorización ambiental integrada por parte de la Generalitat, es decir, las que operan con licencia municipal, queden al margen del nuevo impuesto porque, precisamente, son las que menos contaminan. También abogan por excluir a las empresas azulejeras en un momento en el que están soportando la subida de los precios del gas y porque, además, ya están abonando gravámenes por la emisión de gases puesto que cuando emiten más de lo permitido deben pagar sanciones de ámbito estatal. Además, se trata de una industria que, según explica Calvo, está condicionada por la normativa que les impide realizar cualquier tipo de emisión de este tipo de gases a partir del año 2030. Por último, los socialistas han pedido que se saque la tasa turística de la Ley de Cambio Climático porque, según motivan, ya se está elaborando una norma específica al respecto. La síndica de Compromís en las Cortes Valencianas, Papi Robles, fue la que dejó claro este lunes que no están de acuerdo con los planteamientos de sus socios. Respecto a la Ley de Cambio Climático, preguntada por las enmiendas en solitario presentadas por el PSPV, evidenció el desacuerdo con los socialistas y dijo que no le puede gustar ver a sus socios situándose en contra de la lucha contra el cambio climático. En ese sentido, defendió la utilización de las herramientas fiscales para que la normativa no quede en papel mojado. Con todo, se mostró convencida de que, a pesar de las posturas divergentes, finalmente se podrá llegar a un consenso. Fuentes de Compromís señalaron que, en materia de fiscalidad, se acordó una moratoria de un año y medio y que el proyecto obtuvo el visto bueno de todas las consellerias, de ahí su asombro sobre que el PSPV quiera ahora introducir cambios. Como síndica socialista, Ana Barceló subrayó que en la ley todos se deben sentir «cómodos» y que las «líneas rojas» de su grupo pasan por no penalizar a industrias donde no hay alternativas, como la cerámica. Por tanto, defendió que la enmiendas registradas en solitario por los socialistas se deben tener en cuenta. Con todo, la norma tiene que superar ahora el trámite en comisión, por lo que queda debate por delante. Ecologismo e impuestos Por parte del principal grupo de la oposición, el PP, su síndica, María José Catalá, rechazó la adopción de cualquier tipo de medida en esa línea, por lo que se presentará una enmienda a la totalidad. Y no será la única, puesto que los populares han registrado otra contra la tasa turística que se debatirá en el próximo pleno. «No puede ser que el ecologismo imponga impuestos», aseveró Catalá. Por contra, el diputado de Unides Podem Ferrán Martínez aseguró que las enmiendas a la totalidad serán rechazadas por el Botànic y mostró su confianza en que la tasa turística entre en vigor antes de fin de año, ya que sigue su tramitación «con normalidad» en los plazos establecidos.