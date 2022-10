El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha trasladado esta mañana su apoyo institucional y personal a las movilizaciones convocadas por la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Cámara de Comercio de Alicante e Ineca contra los Presupuestos Generales del Estado por el “agravio, el ninguneo y la humillación” que suponen para la provincia de Alicante. Los fondos consignados para inversiones en la provincia han levantado ampollas en un territorio que aporta un 30% al PIB regional, pero que, sin embargo, es sometido a un maltrato sistemático desde Madrid. Las cifras son incuestionables porque Alicante, según las cuentas del Gobierno, recibiría en 2023 tan solo 160,8 millones en inversiones, la cifra más baja por habitante de todo el país.

Mazón, que lidera además del PP en la Comunidad Valenciana, se ha reunido esta mañana con el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, y con el presidente de Ineca, Ignacio Amirola, durante la celebración del II Foro Económico Español de Alicante celebrado en el ADDA. En el marco de ese foro ha anunciado, además, su intención de sumarse a las protestas, entre ellas a la manifestación que tienen previsto celebrar los empresarios alicantinos a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Alicante. En ese sentido, ha afirmado que "no se trata de incentivar la guerra interna", porque, según ha valorado, "Alicante se merece lo que se merece porque le corresponde".

El presidente de la Diputación ha hecho un llamamiento a toda la sociedad alicantina para que también respalden estas acciones contra el proyecto de presupuestos de 2023, en el que las inversiones para la provincia de Alicante se reducen a 160,8 millones de euros. Eso es algo que se traduce en los peores números de la historia.

“Ha llegado el momento del que Pedro Sánchez se entere de lo que es la provincia de Alicante y de lo que se merece esta tierra. Se han acabado los paños calientes”, ha subrayado.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha vuelto a criticar el continuo “agravio” del Gobierno de España a la provincia en cuestiones como el agua o las infraestructuras. “La situación de agravio y ninguneo que padece desde hace tiempo esta provincia con el agua o las infraestructuras por parte del Ejecutivo de Sánchez culmina ahora con la nula inversión recogida en los Presupuestos del Estado, unas cuentas que suponen una humillación para todos los alicantinos”, ha denunciado Mazón.

El anunció realizado a última hora de este lunes por parte del jefe del Consell, que aseguró que de los 300 millones que el Gobierno aporta a la Generalitat para que decida sus propias inversiones, 207 se destinarán para reequilibrar las cuentas e inyectar más fondos en Alicante, no ha contentado al líder del principal partido de la oposición.

"No quiero más engaños de Puig. Un presidente de la Generalitat no puede anunciar que le quita a Valencia y Castellón para compensar a Alicante", ha afirmado el presidente de la Diputación, quien ha añadido que: "Lo que tiene que hacer un presidente de la Generalitat es volver de Madrid con resultados, y no de vacío, como hace siempre. Sus deberes son volver de Madrid con las alforjas llenas para la Comunidad Valenciana".