La respuesta del empresariado alicantino, que ha decidido convocar movilizaciones de rechazo frente al bajísimo nivel de inversiones para la provincia en los Presupuestos Generales de 2023, ha forzado a las formaciones políticas a retratarse. El PP abrió la veda al anunciar que se sumaba a los actos de protesta, Cs siguió sus pasos y Vox ha cerrado el círculo, de tal forma que la derecha, en bloque, apuesta por echarse a la calle y, de esta forma, respaldar las reivindicaciones de la patronal. A la izquierda del tablero político, en cambio, la estrategia es otra. Compromís y Podemos cuestionan de igual forma el bofetón de castigo que suponen las cuentas del Gobierno central pero, por su parte, proponen enmarcar el debate y las posibles acciones reivindicativas en la Plataforma per un Finançament Just, un foro que agrupa a la patronal, sindicatos y a todas las formaciones políticas a excepción de la ultraderecha. El PSPV de la provincia, que lidera el también diputado nacional Alejandro Soler, abordará su posicionamiento en la ejecutiva que celebrará este jueves.

Los 160,8 millones que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha destinado para ejecutar inversiones en la provincia suponen el peor dato de la serie histórica, siendo, además, la cifra más baja por habitante de todo el país para el próximo año. La reacción de la CEV, la Cámara de Comercio e Ineca no se hizo esperar. Las tres organizaciones anunciaron que se concentrarán a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Alicante e, incluso, realizarán acciones reivindicativas en Madrid.

El incendio generado a partir de su decisión, y más teniendo en cuenta que se está en año preelectoral, ha obligado al Ejecutivo a mover ficha para tratar de calmar los ánimos. De hecho, la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé, ha convocado este jueves a la patronal, la Cámara y los sindicatos para abordar las inversiones previstas en un proyecto presupuestario que se enmarca en un contexto en el que crece la asignación global para el territorio valenciano, pasando de 1.208 a 1.269 millones de euros. Aunque el jefe del Consell, Ximo Puig, ha anunciado que se inyectarán 207 millones de euros adicionales en la provincia, el malestar parece seguir siendo el mismo.

El resultado de la reunión de Bernabé condicionará, probablemente, las decisiones que adopte el PSPV de Alicante, con su secretario general, Alejandro Soler, al frente. No es una cuestión menor porque, de sumarse a las protestas, los socialistas alicantinos se echarían a la calle para quejarse del reparto inversor que ha ejecutado, precisamente, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero.

Lo cierto es que el PSPV ya ha participado en otros actos reivindicativos que, en cierta forma, ponían el foco en el Gobierno de Sánchez. Por ejemplo, la última manifestación por la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, celebrada en noviembre del pasado año, en la que se produjo un cierre de filas bajo el paraguas de la Plataforma per un Finançament Just. No obstante, la protesta por las escasas inversiones tiene un matiz significativo. El bloqueo en el cambio de modelo de financiación no se achacaba solo a Sánchez sino, también, al conjunto de partidos políticos y comunidades autónomas porque se debe alcanzar un consenso global. Ahora, en cambio, toda la responsabilidad de las cuentas recae en el Ejecutivo español, integrado por el PSOE y Unidas Podemos, aunque con el PP la marginación de las inversiones en la provincia también fueron una constante.

La vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas (Compromís), reivindica la necesidad de armar una respuesta como sociedad civil y dejar de lado cualquier aspiración partidista para sacar rédito electoral. «Ahora mismo hay diferentes iniciativas de parte para exigir un trato justo para las comarcas de Alicante. Como Compromís vamos a proponer celebrar una reunión de la Plataforma per un Finanançament Just en Alicante para decidir una estrategia común», trasladó a este medio. Desde Podemos, el portavoz en Alicante, Xavier López, señaló que están a favor de un espacio transversal de protesta que podría enmarcarse dentro de la Plataforma. «Son cuestiones que están conectadas: el modelo de financiación y los Presupuestos», apostilló. Desde Vox se puso el foco en Sánchez pero también en Puig. Del primero aseguran que desprecia a la quinta provincia de España. Sobre el presidente de la Generalitat, que lleva años prometiendo unas inversiones a la provincia que no llegan nunca. Y todo es culpa, aseguró la síndica Ana Vega, del estado de las autonomías y el centralismo autonómico que perjudica al resto de provincias.