Las dos candidatas que aspiran a liderar la candidatura del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Alicante en las elecciones municipales que se celebrarán el próximo año, Ana Barceló y María José Adusar, están debatiendo sobre su modelo de ciudad en el debate que los socialistas están celebrando en la tarde de este jueves. Los militantes socialistas votarán este domingo en las primarias para decidir cuál será la candidata que se presentará a los comicios de 2023 con el reto de desbancar al actual regidor, el popular Luis Barcala. El debate se divide en una serie de bloques, en los que Barceló y Adsuar presentan su candidatura o abordan los retos que se presentan para Alicate en los próximos años, y lo modera la redactora jefa de Política y Economía de INFORMACIÓN, María Pomares.

Como ha venido haciendo desde que decidió dar un paso al frente, Adsuar ha defendido la conveniencia de celebrar elecciones primarias en el seno del Partido Socialista como un proceso "en el que los militantes debatan sobre el Alicante que quieren". La exedil ha resaltado la importancia que tiene para el PSPV lanzar una candidatura fuerte que permita arrebatar la Alcaldía al popular Barcala. "Mi ciudad y mi partido deben progresar. No estoy para ir contra nadie, estoy a favor del partido y de la militancia", ha sido una de las primeras frases que Adsuar ha pronunciado, a modo de declaración de intenciones, en el bloque inicial, el destinado a presentar su proyecto.

"Conozco Alicante desde hace muchos años y siempre me ha sido fácil enamorarme de ella", ha manifestado Barceló en primer lugar. Con este pronunciamiento, la actual síndica socialista en las Cortes Valencianas, ha querido dar respuesta a una de las principales críticas que recibe, la de no haber vivido en Alicante y, por tanto, no conocer los problemas del día a día que afectan a la capital de la provincia. De hecho, Barceló ha confesado que ya está viviendo en uno de los barrios de la ciudad. En este punto, ha mostrado su preocupación por la situación que atraviesan muchos barrios alicantinos, "en las que las desigualdades se han acentuado tras el paso de la pandemia".

El discurso de Barceló ha contado con un gran componente social y, al margen de criticar las medidas que se han tomado los últimos tiempos en Alicante contra las personas que viven en la calle, ha tenido muy presentes cuestiones como las relacionadas con las personas mayores -"las que más han sufrido las consecuencias de la pandemia", ha dicho-, la desigualdad, la pobreza o la falta de recursos habitacionales. "Hay que cohesionar la ciudad, está fracturada. Llevaba mucho tiempo arrastrando problemas sociales y ahora se ha abierto la brecha. Tenemos que tener un proyecto social, que atienda las necesidades más básicas. Las bolsas de pobreza se han acrecentado con la pandemia", ha remarcado la exconsellera de Sanidad.

Por su parte, Adsuar ha centrado buena parte de su discurso en criticar la gestión de Barcala al frente del Ayuntamiento y en lamentar el trabajo que llevan haciendo los populares desde hace más de dos décadas. La falta de alumbrado y de limpieza o el mantenimiento de las plazas y jardines públicos han sido algunos de los argumentos empleados por la exedil en su crítica. Al igual que ha hecho Barceló, también ha lamentado la "falta de empatía con las personas más desfavorecidas". Por último, Adsuar ha añadido: "Tenemos que ser líderes en actividades culturales, en consumo responsable o en nuevas tecnologías. Hay que apostar por nuevos yacimientos laborales y evitar que nuestros jóvenes salgan fuera y perdamos talento".