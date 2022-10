Los Presupuestos Generales del Estado contemplan 75 millones de euros adicionales para la provincia de Alicante que, por diferentes errores, fueron contabilizados como inversiones para la demarcación de Valencia. Además, el Ejecutivo central y la Generalitat están trabajando para que las cuentas de 2023 incluyan, igualmente, una serie de proyectos adicionales. Ese es el mensaje que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, lanzó este jueves a los agentes sociales de la provincia. El brazo político de Pedro Sánchez en el territorio autonómico convocó una reunión de urgencia tras el revuelo generado por el escaso volumen inversor para el territorio alicantino de cara al próximo año, siendo la demarcación peor financiada de todo el país. El cabreo fue de tal magnitud que los empresarios, a través de la CEV, Ineca y la Cámara de Comercio, anunciaron movilizaciones de protesta a las que se han sumado, además, el PP, Cs y Vox. La patronal autonómica confirmó su apuesta por el diálogo pero, al tiempo, mantiene su hoja de ruta, que pasa por celebrar una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno y una rueda de prensa en Madrid que, de hecho, se realizará el 19 de octubre en la sede de la CEOE, recibiendo de esta forma cobertura de la patronal estatal. Lo que quieren ahora es que los sindicatos se sumen también a las movilizaciones.

Bernabé detalló que las cuentas del Gobierno para el próximo año, que inicialmente reflejaban inversiones por solo 160,8 millones, incluyen además 69 millones de euros destinados a proyectos ferroviarios en la provincia, como son la mejora de la línea que va de Alcoy a Xàtiva y la del tramo de La Encina, que ya están presupuestados aunque, por error, se achacaron a inversiones en Valencia. De igual forma, detalló que el proyecto presupuestario refleja la prioridad del Gobierno con las infraestructuras hídricas de la provincia, al destinar 1,5 millones de euros para desarrollar una planta de energía fotovoltaica que dé servicio a la planta desaladora de Torrevieja; obras de modernización en el trasvase Júcar-Vinalopó con una cuantía de 1,8 millones; así como proyectos para mejorar la reutilización de aguas en La Vall de la Gallinera y en Alicante. En total, la delegada del Gobierno cuantificó entre 5 y 7 millones que no se detallaron en las previsiones iniciales y que ahora se concretarán a través de una fe de erratas. De igual forma, destacó que existen otros proyectos de mejora en infraestructuras viales que responden, precisamente, a algunas de las reivindicaciones que se estaban realizando y que, sin embargo, no se habían especificado en las cuentas.

La delegada del Gobierno habló de que los Presupuestos se pueden "corregir y ampliar" y, de hecho, remarcó que el Consell y el Ejecutivo ya se han puesto manos a la obra. Recordó además que el jefe del Consell anunció 207 millones de euros en inversiones adicionales para la provincia, enmarcados en los 300 millones que aporta el Estado a la Generalitat para inversión libre. La delegada del Gobierno aportó estos datos durante la reunión a la que asistieron representantes de la CEV, Ineca, la Cámara de Comercio de Alicante, CC OO y UGT.

Joaquín Pérez, presidente de CEV Alicante, subrayó que la delegada les expuso las enmiendas en las que se están trabajando de cara a la tramitación de los Presupuestos y dijo que, ahora, hay que esperar a ver cómo evoluciona. "Nosotros vamos a seguir presionando, porque es lo que tenemos que hacer por Alicante". Añadió que todas las enmiendas "van en la línea de lo que Alicante se merece". Preguntado sobre si se mantendría la protesta anunciada, de forma que se realizara una concentración a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Alicante, Pérez señaló que ahora "tenemos que evaluar cómo lo hacemos".

Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, valoró por su parte que la provincia está "dolida y compungida" por los Presupuestos, dijo que el déficit acumulado por la infrafinanciación histórica acumula ya 3.500 millones de euros que no son de ahora, sino que vienen de lejos. Y en vez de subsanarlo en estas cuentas para 2023, lo que se ha hecho ha sido empeorar la situación, apostilló.

El dirigente de la entidad cameral exigió al Gobierno y a la Generalitat, a la que considera corresponsable de esta situación, que palien la infrafinanciación. Ahora bien, subrayó que los empresarios "no están acostumbrados a hacer manifestaciones, no es nuestra forma de transmitirlas quejas". Añadió que el sector siempre trata de solucionar las cosas en las mesas de negociación. "A eso hemos venido y estamos encantados de buscar soluciones". En ese punto, agradeció a la delegada sus explicaciones sobre los errores que había en las cuentas, aunque remarcó que "sigue haciendo falta más financiación y que la provincia se encuentra en el caso más desfavorable de todo el país". Con todo, Baño quiso dar un voto de confianza para que toda esta situación puedan encauzarse de forma que la provincia salga beneficiada. "Ojalá lleguemos a soluciones sin tener que salir a la calle", dijo. Apostilló además que "nuestra solución no es montar ruido, las soluciones se consiguen en la mesa, no en la calle con las movilizaciones. Ojalá lleguen las soluciones sin tener que llegar a movilizaciones", concluyó.

Fue el pasado lunes cuando, a través de un escrito rubricado por los representantes de los empresarios, se anunció que "CEV, Cámara de Comercio e INECA se movilizan contra el ninguneo a Alicante". Es más, se subrayaba que las juntas directivas de las tres organizaciones han aprobado celebrar una concentración frente a la subdelegación de Gobierno en Alicante y presentar sus reclamaciones en una rueda de prensa que tendrá lugar en Madrid.

El paso al frente de la patronal ha obligado a los partidos políticos a posicionarse, de forma que todo el espectro político de la derecha a acabado respaldando las movilizaciones que impulsan los empresarios, que quieren sumar además a la sociedad civil. Mientras tanto, Compromís y Podemos proponen abordar las posibles acciones de respuesta en el marco de la Plataforma per un Finançament Just.

Precisamente, la secretaria de UGT en La Marina-l'Alacantí, Yaissel Sánchez, valoró que, tras las explicaciones de la delegada sobre los errores en partidas de inversión, esto no es una cuestión solo de la provincia de Alicante, sino de la infrafinanciación que sufre la Comunidad. "No se trata de competir entre provincias, es en el conjunto autonómico. Estaremos a la espera de cómo queden los presupuestos y damos un voto de confianza tras las explicaciones sobre los errores". Como sindicato, recordó que estuvieron apoyando las manifestaciones impulsadas por la plataforma, tras una intensa negociación que puso de acuerdo a partidos políticos, sindicatos y patronal. Con todo, subrayó que desde Alicante, "Queremos el dinero que nos corresponde por población y por lo que aportamos al Estado".

Por su parte, Francisco García, secretario general de UGT en l'Alacantí - Les Marines, recalcó que "Alicante no puede ser el pagafantas de España". Consideró que, de la misma forma que la Generalitat ha rectificado y ha hecho un enorme esfuerzo para compensar años de discriminación en la provincia, el mismo mensaje se le ha trasladado a la delegada del Gobierno. "La movilización que se pedía era precipitada, queremos analizar ahora la información y si hay un espacio en el que podamos confluir la sociedad, tendrá que ser en el espacio de la Plataforma per un Finançament Just.