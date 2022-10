El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha señalado este jueves, a preguntas de los periodistas, que “cuando alguien de Compromís habla sobre los Presupuestos Generales del Estado, yo lo pongo en duda. Antes vinculaban su apoyo a Sánchez a esa supuesta propuesta de financiación pero no solo no hay ninguna propuesta sino que bajan las inversiones. Nos preguntamos si van a defender la Comunidad Valenciana y retirar su apoyo a Sánchez o si van a seguir sin plasmar sus propios compromisos. La palabra de Compromís está lejos de asumir la más mínima responsabilidad”. Mazón ha añadido que “no sabemos a qué se dedica Puig si siempre vuelve de Madrid sin financiación y somos los últimos en los PGE”.

El alicantino ha realizado estas declaraciones tras la reunión del consejo de dirección del PPCV en las que ha señalado que “esta semana se han consumado nuevos desprecios del PSOE a la Comunidad Valenciana. Hemos conocido la propuesta de PGE y volvemos a ser la últimos en inversión per cápita, un puesto que gracias al dúo Sánchez-Puig ya empieza a ser habitual”. “Los Presupuestos son un nuevo insulto a nuestros intereses, donde volvemos a estar los últimos en inversiones. No sabemos si los socialistas van a adoptar alguna medida en contra o si presentarán enmiendas o apoyarán las protestas en Alicante. Con la financiación autonómica ocurre lo mismo. Todos los partidos unidos hicimos una propuesta y volvemos a tener el silencio y el aplazamiento por respuesta”, ha apostillado.

Para Mazón, “si somos los últimos de nuevo en los PGE y los últimos en la financiación autonómica la pregunta es por qué Puig siempre vuelve de Madrid con las manos vacías, para qué queremos un presidente como Puig. No sabemos a qué se dedica. Quince días después, la anunciada rebaja fiscal no existe. No sabemos nada. Lo único que sabemos es que en el pleno de Les Cortes de la próxima semana se proponen nuevos impuestos que no existían antes, para los vehículos de tracción mecánica, otro nuevo para las grandes superficies y la tasa turística. Que deje de anunciar justo lo contrario de lo que va a hacer”. Mazón ha indicado que “no sabemos cuál es la postura del presidente Puig ante este ninguneo en financiación, en Presupuestos y ante los anuncios de humo fiscal a los que ya nos estamos acostumbrando. No hay propuestas, no hay resultados, no hay medidas, y la gente ve como hacen lo contrario de lo que anuncian. La situación es grave y solo tenemos ausencia de resultados y ausencia de reivindicación. La capacidad de reivindicar de Puig es nula. Necesitamos un Gobierno que haga algo y que deje de mentir diciendo que va a bajar impuestos cuando lo único que hace es subirlo”.

El presidente popular ha vuelto a manifestar la disposición el PP para sacar adelante cualquier bajada de la presión fiscal e IRPF a rentas medias y bajas. “Si hay alguna posibilidad de que podamos avanzar algo para aliviar los bolsillos de los ciudadanos, nosotros lo apoyaremos. Esto es lo más urgente”. El consejo de dirección también ha supervisado el proceso de nombramiento de candidatos y candidatas locales en toda la Comunidad Valenciana. “Las agrupaciones locales están conformando sus candidatos y propuestas de abajo a arriba. Estamos muy satisfechos por cómo están trabajando todos en el proyecto del PP para el cambio y conformar una gran Comunidad Valenciana”.