El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado en la mañana de este viernes que es “absolutamente objetivo” que se lleve a cabo un reajuste en el sistema de financiación autonómica para que se “suba” la cantidad que recibe la Comunidad Valenciana. “Es, se mire como se mire, la peor financiada junto con la de Murcia”, ha manifestado el dirigente popular durante la visita que está realizando a València y Castellón, un recorrido en el que está siendo acompañado por el líder del PPCV, Carlos Mazón. El expresidente de la Xunta ha criticado que el actual modelo “es el que aprobó el PSOE con el tripartito catalán en 2009”, aunque, del mismo modo, ha reconocido que el PP “no lo cambio” posteriormente, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.

No llevar este cambio a cabo se debió, según Feijóo, a que los populares decidieron en 2011 “ayudar a pagar las facturas en los cajones” de las comunidades autónomas. El gallego sostiene que el sistema de financiación debe responder al “coste efectivo de los servicios públicos” y pone el foco en los factores de edad y dispersión de la población a la hora de calcular el coste de la sanidad, la educación o los servicios sociales. También se ha preguntado por qué el Gobierno valenciano y el estatal, liderados por el mismo partido, no han cambiado el sistema y cree que, si se abre el debate, Cataluña pedirá un “concierto” similar al vasco.

Sobre la gobernabilidad en España, Feijóo cree que Cataluña “tiene la llave”, aunque “pedirá cosas que no se le pueden dar”, por lo que se opta por no “abrir el melón”, aunque con ello “se perjudique a la Comunidad Valenciana y Murcia”. Del mismo modo, plantea que los valencianos tienen que llevar a la “mesa de negociación” la deuda generada por la infrafinanciación y apuesta por “recomponer el equilibrio de la financiación en España” e “incrementar la financiación per capita y por coste de servicio ajustado” para la Comunidad Valenciana.

Al margen de las cuestiones relacionadas con el agravio que Alicante ha vuelto a sufrir en los Presupuestos Generales del Estado, Feijóo cree que la Comunidad Valenciana “no está en su mejor momento y ya no es lo que era” y opina que los socios del PSPV-PSOE en el Botànic, Compromís y Unides Podem, no son “lo mejor para esta tierra”. De cara a las elecciones autonómicas del próximo año, augura un triunfo del PPCV de Mazón, aunque se ha querido mostrar “respetuoso” con el actual Gobierno valenciano, ya que considera que “cuando un político nacional critica a un presidente autonómico, se equivoca”.