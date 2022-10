¿Cómo afronta su nueva responsabilidad en la Conselleria?

Con ilusión y ganas. También con la prudencia con la que se tienen que aceptar este tipo de cargos. Formar parte de un gobierno como el Botànic es un reto importante y no es fácil. Entro en la etapa final de la legislatura, pero eso no significa que no pueda seguir el trabajo de mis compañeros en terrenos como los de la brecha digital, la innovación o la tecnología. Intentaré dejar la impronta de la política que he ido haciendo hasta el momento.

«En Innovación trabajamos para que ningún ciudadano se quede atrás a nivel digital por cuestiones de género o sociales»

Innovación tiene un componente social muy marcado y se está trabajando mucho para que nadie se quede atrás en el terreno digital...

Vengo de la parte del parlamentarismo, llevo siete años trabajando en la Administración y quien me haya seguido puede ver que mi idea es la acercar las instituciones la ciudadano. Cuando pensamos en Innovación nos vienen a la cabeza cuestiones técnicas, científicas y tecnológicas, y está claro que hay que estar al lado de este sector. Pero también quiero focalizarme en asuntos como que ningún ciudadano se quede atrás a nivel digital por cuestiones de género, sociales o económicas. También hay que tener presente que vivimos en un momento de emergencia.

¿Qué quiere decir con esto?

Que hay emergencias feministas, climáticas o energéticas que hacen que las familias pierdan poder adquisitivo y vayamos hacia una nueva crisis económica. No queremos repetir los modelos de los gobiernos anteriores, en los que los que más pagaban las crisis eran las clases populares y necesitadas. Para hacer frente a todas estas emergencias debemos ir de la mano de la tecnología. Hay que acercarla al día a día de las personas porque nos rodea.

La Conselleria trabaja para que Alicante acoja la Sede de la Inteligencia Artificial (IA)...

Sí, en esto trabajamos en Innovación y en el Botànic. Contamos con apoyos como el del alcalde de València. Nosotros lo tenemos bien claro. En otras opciones políticas, como en el PP, tienen diversidad de opiniones. El Gobierno autonómico apuesta por la descentralización y por el sur de la Comunidad Valenciana. A los alicantinos, en ocasiones, València nos queda lejos. Eso no puede evitar que nos sintamos parte del Gobierno. Ahora tenemos un proyecto potente entre manos con la candidatura para la IA.

La consellera, Josefina Bueno, tiene muy claro que Innovación tiene que seguir ganando peso en Alicante, ¿lo comparte?

Uno de los aspectos que me hizo decir que sí a este cargo es que la Conselleria esté en Alicante. Descentralizar la Generalitat es básico para que los alicantinos sientan propio el Palau. La provincia cuenta con muchos argumentos para ser un polo de la innovación, como nuestro potencial industrial. Soy ilicitana y, por ejemplo, sé los retos de digitalización a los que se está enfrentando el calzado en estos momentos.

¿Cree que las opciones de renovar el Botànic el próximo año pasan por un PSPV y Compromís que muestren sintonía?

La Generalitat no tendrá un gobierno progresista si no es de la mano de las fuerzas que lo conforman actualmente. El monocolor ha dejado de existir y la sociedad es plural. Por eso tenemos que trabajar esa pluralidad. El Botànic ha funcionado bien. Así lo demuestran las cifras de paro, la reducción de barracones, los libros de textos gratis, las becas de comedor... La convivencia en el Botànic es buena pero Compromís tiene que seguir pisando el acelerador progresista.

Un terreno en el que más diferencias están mostrando es en el de la política fiscal...

No nos pueden distraer con el tema de los impuestos. Existe un problema de financiación autonómica y en Compromís no vamos a permitir que roben a los valencianos. Tenemos que defender nuestros derechos porque nos merecemos lo mismo que el resto: sanidad, educación, servicios básicos que se han visto mermados por la pandemia... Cuando un político de la Comunidad llega al Congreso, tiene que seguir defendiendo nuestra financiación por encima de los objetivos partidistas.

«El paso al frente de Baldoví es una buena noticia. Es un hombre honesto y valiente y defiende los intereses valencianos»

¿Cómo valora la decisión de Joan Baldovi de presentarse a las primarias de Compromís?

Que Baldoví haya dado este paso al frente es una buena noticia. Es un hombre honesto y valiente, que demuestra que, cuando hay que dar un paso adelante, lo da. Está al lado de los valencianos y hará todo lo posible para mantener el Gobierno del Botànic. Ha demostrado mucho en el Congreso, donde ha defendido al 100% los intereses de la Comunidad. Y es muy conocido en todo el país en su conjunto.

«En Elche no ha sido posible el consenso. Iniciativa ha preferido hablar de los números que les tocaba en las listas»

¿Aspira a encabezar la lista de Compromís en Elche?

Desde mi partido, Més, estamos en un periodo de reflexión. Apostábamos por un acuerdo, por llegar a listas de consenso, dado que es lo mejor para el actual momento social. No ha sido posible porque Iniciativa ha preferido hablar de los números que les tocaba en las listas. Una vez pasado esto, hay que calibrar qué proyecto queremos para Elche y en esa clave decidiremos si nos presentamos a las primarias en un plazo breve. La competición ha primado sobre el consenso.

¿Cuál es su relación actual con Aitana Mas y Mireia Mollà?

Es la relación de compañeras de coalición. Ellas son de Iniciativa y yo de Més. Tengo mucha admiración por todas las mujeres jóvenes que se atreven a estar en política. Lo tenemos más difícil, nos juzgan más que al típico señor que lleva toda la vida haciendo lo mismo o a los que vienen de profesiones liberales. Ellas son dos referentes de Compromís en la provincia. Aitana Mas también ha demostrado que podía dar un paso adelante cuando el proyecto se lo pidiera. Lo está haciendo muy bien como vicepresidenta.