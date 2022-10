La concentración del empresariado frente a la Subdelegación del Gobierno para expresar el enorme malestar que ha causado, un año más, el agravio a Alicante en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya tiene fecha. Si los acontecimientos no dan un giro radical en los días venideros, la protesta se llevará a cabo el jueves 27 de octubre, después de que la patronal CEV haya pedido el permiso pertinente, aunque, desde la semana pasada, los sindicatos ya han venido alertando de que no se suman. La fecha la anunció ayer el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, tras la reunión que mantuvo con diputados nacionales y senadores alicantinos del Partido Popular. El portavoz en el Congreso de Compromís, Joan Baldoví, también visitó ayer la institución cameral. Todo ello en dos encuentros que le dieron continuidad al mantenido la pasada semana con los representantes del PSPV-PSOE.

La protesta del día 27 llegará en un momento fundamental, ya que se producirá casi en la misma semana en la que la Generalitat tenga que hacer públicas sus cuentas para el próximo año. Desde el Gobierno que preside Ximo Puig ya se ha deslizado el propósito de paliar el agravio a Alicante a través de los presupuestos autonómicos. Por su parte, el plazo para presentar enmiendas a la totalidad en los PGE finaliza este viernes. Baño recogió ayer el enfado del empresariado alicantino con unas cuentas en las que, si se incluye a la población flotante de la provincia, la inversión por habitante no llega a los 56 euros.

En la primera reunión del día en la Cámara, con el Partido Popular, por parte de la formación política estuvieron presentes los diputados nacionales César Sánchez y Macarena Montesinos y los senadores Pablo Ruz y Adela Pedrosa. Al igual que ha venido haciendo en los últimos días el líder del PPCV, Carlos Mazón, los representantes populares que acudieron al encuentro pusieron el foco del agravio a Alicante en la gestión conjunta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del de la Generalitat, Ximo Puig.

Trasvase

El diputado César Sánchez fue el encargado de tomar la palabra por parte del PP. El expresidente de la Diputación de Alicante también hizo hincapié en otra de las denuncias que viene haciendo su partido, la de la «veintena» de recortes que ha sufrido el trasvase Tajo-Segura, en perjuicio de los agricultores de la provincia. «Puig es el corresponsable del daño y el agravio comparativo a la provincia de Alicante», insistió César Sánchez. Los diputados y senadores del PP abogaron, igualmente, por la creación de un frente común que impulse mejoras en la competitividad y el empleo en la provincia, al creer que los PGE «dañan la economía y ponen en riesgo a los sectores productivos».

César Sánchez calificó los Presupuestos como una «humillación» para Alicante. «Si no tenemos las infraestructuras que necesita la provincia, el Corredor Mediterráneo, las conexiones del Puerto de Alicante con el aeropuerto, la conexión ferroviaria de Elche y Alicante con el aeropuerto, si no hay infraestructuras hídricas y si no hay inversión para la desaladora de Torrevieja y su necesaria conexión con el campo de Alicante los sectores productivos están en riesgo y seriamente dañados», remarcó.

Indignación

La segunda reunión del día en la Cámara tuvo como principal protagonista al portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, quien acudió a la cita acompañado por el concejal en el Ayuntamiento de Alicante Natxo Bellido. Baldoví cree que la indignación que se ha producido en Alicante por el nuevo agravio está teniendo repercusión en Madrid. El diputado quiso poner en valor el trabajo que está realizando la coalición valencianista en el Congreso para reivindicar las inversiones y los «temas pendientes de siempre». En este apartado, señaló que la conexión ferroviaria con el aeropuerto y la actualización de la red de Cercanías son las dos grandes prioridades en las que hay trabajar. «No se trata solo de presupuestar, también hay que ejecutar», recalcó.

Por último, Baldoví confirmó que se están llevando a cabo conversaciones con el empresariado para dar traslado de las «muchas» enmiendas planteadas en la negociación de los PGE para Alicante y dejó patente que «Compromís es un partido que defiende los intereses valencianos».