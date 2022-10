El director general de Administración Local, Toni Such, ha lamentado la "actitud insolidaria" del Partido Popular con los municipios alicantinos y el “intento de boicot” al Fondo de Cooperación. “Es un intento más de confrontación política en un tema en el que la mayoría de los ayuntamientos y ciudadanos agradecen la distribución económica objetiva y justa que realiza el Fondo de Cooperación Municipal”, ha explicado. “El intento del Partido Popular y de Mazón de instrumentalizar la Diputación para confrontar con la Generalitat es un intento burdo y lamentable”, ha añadido. Estas declaraciones se han producido pocos minutos después de conocerse que la institución provincial va a presentar un recurso contra el plan del Consell para solicitar su suspensión como medida cautelar.

Such, en representación de la Generalitat, ha hecho un llamamiento al diálogo “a todos aquellos que estén dispuestos a hablar, a aportar y a ser solidarios con todos los demás”, antes de volver a cargar contra el PP: “La actitud de Mazón es completamente insolidaria y discrimina a los municipios de la provincia de Alicante, no aportando recursos. No contento con eso, intenta boicotear el Fondo de Cooperación. Lamentamos su actitud y le emplazamos para que deje de confrontar en un tema tan importante y se sume a las necesidades reales de los municipios y los ciudadanos de nuestra Comunidad”.

Previamente a esta valoración del director general de Administración Local, el equipo de gobierno de la Diputación, formado por el PP y Ciudadanos, había anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el acuerdo del Consell por el que se aprueba el Fondo de Cooperación. Este acuerdo obliga a la institución alicantina a aportar 13,4 millones de euros de su presupuesto el próximo año. Según el informe emitido por los servicios jurídicos de la Diputación, el plan del Consell vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. “Desde el primer momento, rechazamos el carácter obligatorio de este fondo y el camino de la imposición por el que ha optado el presidente Ximo Puig”, ha manifestado Mazón.

Al margen de la respuesta de Such, el grupo del PSPV-PSOE en la Diputación también ha mostrado, a través de la difusión de un comunicado, su oposición a la interposición del recurso y ha lamentado que “los dirigentes del PP continúan con su ofensiva en contra de los intereses de la población de Alicante”. El portavoz socialista en la institución provincial, Toni Francés, ha añadido que “el Fondo de Cooperación pretende profundizar en la garantía de un sistema estable de financiación local con el objetivo de asegurar una gestión pública de calidad en el ejercicio de las competencias municipales”.