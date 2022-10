El coordinador de la agrupación local de Cs Alicante, Miguel Ángel Sánchez, ha dimitido este viernes de su cargo. Sánchez ha trasladado a los órganos internos del partido tanto a nivel autonómico como nacional su decisión de renunciar a esa responsabilidad “para centrarme en mi labor en el Ayuntamiento de Alicante y que otros compañeros puedan relanzar el proyecto liberal en la ciudad”.

Junto a Sánchez, que lideraba la agrupación local desde enero de 2021, abandonan la junta directiva de Cs Alicante Francisco Javier Juan y Matilde Hernández al entender que “dejar paso a otras personas es bueno para todos” y apoyar a Sánchez en su decisión.

El hasta ahora máximo responsable de Cs a nivel local ha lamentado el cierre de la sede de la agrupación local hace menos de un año “pese a que formamos parte del gobierno a nivel local y provincial’’.

“Dejo mi responsabilidad en el partido porque creo que es lo mejor en estos momentos y para centrarme en mi labor en el Patronato Municipal de Turismo Alicante City&Beach”, ha declarado Sánchez.

Al mismo tiempo ha agradecido “a todos los afiliados y simpatizantes de Alicante su apoyo y confianza durante estos últimos años en los que hemos trabajado por un proyecto ilusionante para la ciudad”.

“Circunstancias personales y laborales me ha llevado a tomar la decisión de apartarme de mis responsabilidades en la formación”, ha explicado Sánchez. Para el hasta ahora coordinador de Cs Alicante “en política cada uno debe asumir sus responsabilidades y en mi caso ha llegado el momento de dar un paso a un lado y dejar que otros militantes tomen las riendas de la agrupación”.

Petición de dimisión

Fuentes de Cs aseguran que se celebró una ejecutiva hace tres semanas en la que se pidió la dimisión de Miguel Ángel Sánchez por inacción, ya que que no ha convocado a la asamblea desde el pasado mes de febrero, y por haber firmado el manifiesto de Somos Cs en nombre de la agrupación como coordinador. “Podía haber firmado el manifiesto, si tenía interés personal, como jefe de Gabinete de la vicealcaldesa”, sostienen desde la formación naranja. Estas mismas fuentes informan de que los estatutos marcan que si más del 60% de la ejecutiva piden una dimisión, hay que acatarla. Y esto es lo que ocurrió, ya que hace tres semanas más del 60% de la ejecutiva le pidió la dimisión y Sánchez sabía que perdería la votación. Desde la ejecutiva aseguran que no han querido airear este asunto para no hacer más ruido y que la firma en Somos Cs en calidad de coordinador fue la gota que colmó el vaso.