El Botànic encara la recta final para cuadrar el presupuesto de la Generalitat para 2023 en un momento en el que el foco apunta, sobre todo, a Alicante. El agravio para con la provincia en las cuentas del Estado para el próximo año, que deja a la demarcación, otra vez más, a la cola en materia de inversiones, eleva la presión sobre la respuesta que articulará el Gobierno valenciano tras anunciar su compromiso de compensar a la provincia. A la tacaña asignación de fondos por parte del Gobierno se le une, además, el hecho de que buena parte de los proyectos presupuestados suelen acabar en papel mojado porque, en realidad, no se ejecutan. O lo que es lo mismo: numerosos a anuncios se quedan tan solo en palabras y no se traducen en actuaciones tangibles. Las cifras son las que son y revelan que de los 1.107 millones de euros comprometidos por el Ejecutivo central para proyectos en la Comunidad en 2021, solo se ejecutaron el 40%. En el caso del Consell, el porcentaje ascendió el pasado ejercicio al 61%, mientras que hasta agosto de 2022 se han ejecutado el 16% de las inversiones para el año en vigor.

Los últimos datos publicados por la Intervención General de la Generalitat comprenden el periodo desde enero y hasta la primera mitad del año. Las cuentas del Consell contemplan una partida en materia de inversiones reales que roza los 1.525 millones de euros, de los cuales hasta agosto se habían ejecutado poco más de 243 millones, lo que indica que el 84% de la inversión estaba pendiente. Este es un hecho que, según fuentes de la Conselleria de Hacienda, se suele repetir cada año. Habitualmente, en el primer semestre se impulsan los procedimientos administrativos para ejecutar los proyectos y es en la segunda mitad del ejercicio cuando se materializan.

Con todo, el porcentaje de ejecución de inversiones por consellerias presenta significativas diferencias. Por ejemplo, el departamento de Vivienda que lidera Héctor Illueca (Unides Podem) es uno de los que mayor porcentaje alcanza, con un 40,63% de fondos ya invertidos sobre un presupuesto de inversión de 44,5 millones de euros. Mientras tanto, el área de Innovación es la que menor porcentaje tiene, con un 0,32%. Desde la conselleria de Illueca se explica que el acelerón en la compra de vivienda pública es uno de los principales factores que explica los buenos datos. Es más, con cifras actualizadas esta misma semana, la ejecución de inversiones se eleva hasta el 75,95%, habiendo ejecutado ya 31.229.000 euros. Explican que, una vez estandarizado el proceso para la adquisición de vivienda pública, se prevé que, con la dotación anual, se puedan comprar unas 450 casas cada año. Para esta anualidad ya están a punto de alcanzar esa cifra y subrayan que, incluso, no se descarta aumentar la línea del capítulo de inversiones para seguir comprando. Por su parte, desde el departamento que lidera Josefina Bueno (PSPV) detallan que, a los 1,1 millones de euros asignados en las cuentas de 2022 para inversiones reales, se sumaron en julio casi 4,4 millones de euros adicionales procedentes del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos que en agosto todavía no se habían podido ejecutar.

En la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, liderada por Aitana Mas (Compromís), cuyo presupuesto de inversiones roza los 98 millones de euros, se habían ejecutado hasta agosto el 3,88%. Desde este departamento señalan que, entre los factores que explican esa baja ejecución, cabe destacar que hay una partida del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno con fondos europeos que se puede ejecutar hasta 2026 y, por tanto, no es que el dinero se pierda si no se ejecuta, sino que se acumula. Por otro lado, se apunta a que las obras de construcción, por sus características, los primeros años tienen una inversión baja, ya que en la parte inicial de la obra se tiene que hacer el proyecto, licitar su ejecución, el acta de replanteo e inicio de la obra. Y como los proyectos se pagan con base en las certificaciones de obra, hasta que el edificio no esta en fase de construcción, no se inicia la facturación y eso puede ser a los dos años desde que se proyecta la infraestructura. Destacan, además, que en el resumen de gastos comprometidos para inversiones hasta agosto se alcanza un porcentaje del 25% que evidencia que son obras que ya han sido adjudicadas y se encuentran en una fase incipiente de construcción. Si se atiende a ese indicador, teniendo en cuenta el global de las consellerias y entidades ligadas a la Administración valenciana, el 44% de inversiones reales ya estarían comprometidas.

El volumen total inversor se duplica en un año

El grado de ejecución de inversiones de la Generalitat hasta agosto alcanzaba el 15,94% frente al 26,15% contabilizado hasta el mismo mes de 2021. Entre ambos ejercicios hay un factor determinante. El volumen de inversiones reales ascendía el pasado año a 858 millones. En el año en vigor crece hasta los 1.524 millones por el tirón de los fondos europeos. Por departamentos, y hasta la primera mitad del año, Presidencia alcanza el 6,36%; Hacienda, el 16,34%; Justicia, el 9,86%; Política Territorial, el 32,42%; Educación, el 15,18%; Sanidad, el 10,94%; Economía, el 7,71%; Agricultura, el 15,85%); y, finalmente, Transparencia, el 2,66%.