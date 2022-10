¿Qué puede desvelar sobre su libro La conquista de la Transición (1960-1978). Memorias documentadas?

Es un libro que me ha costado diez años escribir. Quería darle a nuestra sociedad una historia que no fuera con base en mis recuerdos, sino que estuviera debidamente documentada. Narro una serie de hitos significativos que hicimos un sector de la oposición democrática al franquismo en la que yo estaba. Lo que explico está documentado por prensa extranjera, archivos, informes... El interés que tiene el libro es la veracidad de todas las realidades que se describen, como la de la quema sistemática, por parte del Gobierno de Adolfo Suárez, de los archivos de los servicios de información de Franco.

¿Cuáles son los principales recuerdos que le quedan de la época de la Transición?

Uno de los aspectos con los que me quedo es con lo que se vivió en el congreso que se celebró en Múnich durante dos años, de 1960 a 1962, en el que se gestó la Transición, con la participación de la oposición que estaba en el exilio. Se discutieron y se negociaron las bases que tenía que tener un tránsito pacífico hacia la democracia. Esas bases se cumplieron cuando llegó la muerte de Franco porque estaban aprobadas por el Parlamento Europeo.

¿Se puede afirmar que aquel periodo histórico sirvió para reconciliar lo que se conoce como las dos Españas?

En lo sustancial, mi respuesta es afirmativa. En el congreso de Múnich se habló de una gran amnistía bilateral, sin exigencias por razones políticas a los que habían estado en el franquismo ni a los que habíamos estado en la ilegalidad. La idea de la amnistía, ese olvido de lo anterior, tenía el objetivo de que en España no hubiera otra guerra civil. El pluralismo era normal en una sociedad tan compleja pero eso no debía llevar a enfrentamientos. A nosotros nos dejaron de considerar como delincuentes.

Existen corrientes críticas que sostienen que los cambios en la Transición se quedaron cortos, ¿lo comparte?

Como es natural, las visiones políticas no son iguales en todo el mundo. Lo que subrayaría es que nuestra Constitución actual es homologable al resto de las europeas. También es cierto que los expertos en Derecho Constitucional nos pueden decir que somos el país que menos hemos reformado la Constitución, y que cuando lo hemos hecho ha sido porque nos lo ha pedido Europa. Nos falta capacidad de entendimiento entre los unos y los otros para actualizar la Constitución, lleva 44 años en vigor.

¿Hasta dónde cree que se puede llegar con las reformas?

Debería haber una actualización periódica, siguiendo las pautas de las mejores democracias europeas, como la alemana. La ciudadanía y los partidos políticos tienen que entender, sin perjuicio de quién gobierne o esté en la oposición, que tiene que haber diálogo y entendimiento para mejorar y que nuestra Constitución no se quede obsoleta con el transcurso de los años. Esto implicaría la creación de un consejo profesional, desde fuera de la política, en el que se reflexione sobre esto para que se lleva a cabo de forma exitosa.

Y sobre la Ley de Memoria Histórica, ¿cuál es su visión?

No quiero volver a opinar de política ni sobre proyectos de ley en tramitación... Me retiré de la política a principios de los ochenta y no voy a volver. Lo único que puedo decir es que un país tiene que ponerse de acuerdo para facilitar que los historiadores puedan reconstruir el pasado. Mi libro representa un derecho cívico para contribuir a ello. Si las cosas se deben hacer de una manera o de otra, no me incumbe.

¿Qué papel desempeñó el rey Juan Carlos en la Transición?

Se prestó a no respetar el orden de sucesión de la Corona, saltándose a su padre, que estaba vivo y al que obligó a abdicar. Un hijo que está formado para ser príncipe heredero y después rey debe saber que el orden jerárquico hay que respetarlo. Tras aquel periodo, se dedicó a unas actividades que un rey no podía hacer. Tenía que haber sido una persona representativa de la sociedad y la historia, una persona impecable. En estos momentos, está en el extranjero, en un país que no tiene tratados de extradición con ninguna potencia. Su hijo, el rey actual, sí que es modélico.

¿El discurso político de ahora está demasiado polarizado?

En la política democrática hace falta el pluralismo, partidos diversos que ofrezcan soluciones diversas, las defiendan y pidan el apoyo para las mismas en las elecciones. El que está en la oposición tiene que entender que debe practicarla sin poner nunca en riesgo la calidad institucional del sistema democrático. Hay ciertas cosas que hay que hacerlas de determinada manera, con unos límites a los que no se puede llegar. Esas son las prácticas de la democracia europea.

¿Cómo valora el auge de los movimientos populistas?

Lo veo con preocupación. Los que hemos estudiado la historia de nuestro país y de Europa recordamos lo que pasó después de la crisis económica de los años veinte. El simplismo que se desarrolló en las décadas de los treinta y los cuarenta desembocó en una guerra en nuestro país y en movimientos de extrema derecha en Europa que llevaron a tristes actuaciones militares. La realidad de la política social, económica e institucional es muy compleja. Todos los partidos, sin excepción, necesitan un nivel de formación suficiente para que los debates no caigan en la demagogia.

El año que viene España afrontará un ciclo electoral muy intenso, ¿qué espera de él?

Desde que tenemos un sistema democrático en España, desde 1978, nuestro país no ha pasado por un trance político como el que vamos a vivir en 2023. Es un escenario en el que los electores van a tener en cuenta aspectos que van más allá de sus inclinaciones tradicionales y de su interpretación personal. Todo esto va a ocurrir en medio de una crisis económica y de una guerra, que nos sitúa ante la necesidad de defender los derechos y libertades.