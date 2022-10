Asuntos del pasado que todavía colean, como las consecuencias de la pandemia; cuestiones del futuro a medio plazo, entre ellas, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que tendrá lugar en el segundo semestre del próximo año; y, sobre todo, un presente que está marcado por la invasión ucraniana por parte de las tropas rusas de Vladímir Putin y sus derivadas: crisis energética, alza inflacionista y un otoño y un invierno que se presentan muy complicados. Todos estos temas y muchos más fueron tratados este lunes por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, protagonista de una nueva edición del Foro + Europa, que organizan INFORMACIÓN y Casa Mediterráneo, bajo el título de «España, la Unión Europea y el Mediterráneo».

Durante su intervención en las instalaciones de la institución pública, situadas en la antigua Estación de Murcia en Alicante, Albares dio prácticamente la vuelta al globo terráqueo, ofreciendo su visión sobre asuntos de actualidad, desde los que afectan de forma más directa a España en estos momentos, como las consecuencias sociales y económicas de la guerra de Ucrania o la siempre difícil relación del país con los vecinos del sur, a lo que acontece en otros puntos calientes del planeta, en un viaje que fue desde China hasta Venezuela, pasando por Irán, el Reino Unido o Polonia y Hungría, naciones en las que el movimiento de ultraderecha cotiza al alza.

La ponencia contó con la introducción del director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, y el eurodiputado Domènec Ruiz, mientras que el director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot, se encargó de moderar la intervención de Albares, en una cita que cuenta con la colaboración de la Cámara de Alicante, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Generalitat Valenciana. Al tomar la palabra, lo primero que hizo Albares fue anunciar que el Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, ha aumentado en 200.00 euros la dotación económica que percibe Casa Mediterráneo, lo que supone un incremento del 34%.

Más allá de los asuntos ligados a su ministerio, Albares fue cuestionado por otros temas de actualidad, desde la pérdida de poder adquisitivo de la población hasta las dudas sobre la gigafactoría de Sagunto. En todas estas cuestiones se remitió a sus compañeros en el Gobierno, como también hizo al hablar del agravio a Alicante en el Presupuesto. Eso sí, sobre las cuentas del Estado matizó que se está trabajando para que sean «lo más adaptadas posibles a la provincia», motivo por el que mantuvo una reunión con el empresariado posteriormente al foro para abordar sus reivindicaciones.

Preguntado por la última posición que ocupa Alicante respecto a las inversiones estatales, subrayó la importancia que la provincia tiene para el Gobierno y «para la proyección exterior de España». También reconoció que ha mantenido conversaciones con la delegada del Ejecutivo en la Comunidad, Pilar Bernabé, por lo que le consta que está en contacto con el Ministerio de Hacienda, donde se está «trabajando en el Presupuesto». En este escenario, nombró igualmente la importancia que tiene para España la presencia de la EUIPO en Alicante y de un puerto «de contacto y exportación con la otra orilla del Mediterráneo».

En el resto de su intervención, el foco del discurso del representante del Gobierno se puso en la guerra de Ucrania y en Putin, a quien Albares acusó de haber lanzado un desafío para poner en cuestión la soberanía europea y de realizar un chantaje al resto del continente a través del suministro de gas. «Desde el 24 de febrero, día en el que se produjo la agresión ilegal e injusta de Rusia a Ucrania, lo que está en juego es el enfrentamiento de dos modelos: el de la democracia, la diversidad y la paz, y el que representa Putin, el nacionalista y autoritario que mira al pasado, a los momentos más oscuros de Europa», dijo el ministro.

Contexto bélico

Ante el actual contexto bélico que se vive en el continente y la dependencia energética puesta de manifiesto, Albares considera que «la tranquilidad y el bienestar no se pueden dejar en manos de terceros y abrir la puerta a los chantajes». Frente a ello, apuesta por una «autonomía estratégica», que se debe reforzar durante la presidencia española de la UE del próximo año. Esta etapa que se vivirá en el segundo semestre de 2023 fue apareciendo de forma constante durante la intervención del titular de Asuntos Exteriores.

En la primera parte del Foro + Europa también se trataron otros temas, entre ellos, algunos de los que están relacionados con la política migratoria o los vinculados a las relaciones que mantiene España con América Latina. «Tenemos que conseguir que el Mediterráneo no sea año tras año la tumba de miles de personas que lo único que buscan es mejorar su vida desesperadamente», expuso sobre el primer asunto. De las relaciones con los países al otro lado del Atlántico, manifestó: «Con América Latina vamos a diseñar una cumbre con los jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones, para que Europa mire de nuevo a una zona que es la más compatible del planeta».

Finalizada la primera intervención de Albares, llegó el turno de las preguntas planteadas por los más de doscientos asistentes que siguieron el acto en vivo, en las que se trataron más de una veintena de asuntos de máxima actualidad. Uno de los primeros en ponerse sobre la mesa fue el de la cumbre de países europeos de la ribera del Mediterráneo que se celebrará en Alicante el próximo 9 de diciembre, tras haber sido aplazada a finales del pasado septiembre por el positivo en covid del presidente Pedro Sánchez. En esa cita internacional está previsto que se firme el nuevo corredor de energía verde que conectará a España con Portugal y Francia.

Ataque nuclear

Sobre la guerra de Ucrania, a Albares se le cuestionó sobre el riesgo real de que se pueda producir un ataque con armas nucleares. «Es parte de la irracionalidad de Putin, una provocación más, como los simulacros de votación que han llevado a una anexión ilegal del 15% del territorio de Ucrania. O justificar la agresión como una forma de proteger a Rusia de los nazis. No le damos la mínima credibilidad. Es cierto que los dirigentes rusos flirtean con la idea del arma nuclear, pero no hay que angustiar a los españoles. No hay ningún indicio de que esto sea así. Lo que sí que estamos es ante el recrudecimiento de una guerra convencional a escala masiva», fue la reflexión que compartió el ministro al respecto.

En cuanto a la presidencia española de la UE del próximo año, afirmó que las prioridades para este periodo se presentarán a partir de enero, aunque sí que avanzó que «la verdadera prioridad será hacer frente a lo que no se puede prever». En este sentido, afirmó que «el contexto internacional es muy volátil», una situación que se ha acentuado con la actual guerra y sus consecuencias. Con todo, enumeró una serie de objetivos: «El regreso de la paz a Europa, la recuperación económica tras la pandemia, la transformación del mercado energético, el avance de un pacto de emigración y asilo, y la vuelta de la mirada hacia América Latina y los países que están a la otra orilla del Mediterráneo».

También vinculado a la presidencia española de la UE, uno de los anuncios que hizo Albares durante su comparecencia fue el de que Alicante acogerá una de las reuniones que se celebrarán de manera informal, mientras que en València tendrá lugar un Consejo informal de Comercio (FAC Trade) de la UE. La cita que tendrá Alicante como escenario todavía no tiene fecha definida, ya que se está trabajando en ello con el Ayuntamiento. Sobre este encuentro, matizó que responde a la necesidad de que «Europa se acerque a toda la diversidad y pluralidad de España y que los españoles se acerquen a la UE».

Muchas de las preguntas de los asistentes giraron en torno a la relación diplomática que España mantiene con Argelia, dada la intensa relación comercial existente entre el país del norte de África y la provincia alicantina. El ministro recordó que la posición de España en el conflicto entre Argelia y Marruecos sobre el Sáhara Occidental es la de estar junto al nuevo enviado personal del secretario general de la ONU, Staffan de Mistura, porque el objetivo es desencallar una situación que lleva medio siglo enquistada.