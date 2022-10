La ilicitana Mireia Mollà (Compromís) ha sido cesada como consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Mollà ha sido destituida a propuesta de la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, quien ha tomado la decisión de forma personal. Primero se la ha trasladado al jefe del Consell, Ximo Puig. Después, ha llamado directamente a Mollà para comunicarle que ha sido apartada del Consell. Fuentes de la Generalitat han informado de que la sucederá en el cargo la actual secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, Isaura Navarro. Se espera que el Gobierno valenciano celebre un pleno a la mayor brevedad posible para formalizar el relevo.

Mas ha tomado esta decisión a pocos días después de cumplir 100 días en el cargo, cuando aterrizó en el Consell para asumir todos los cargos que había dejado su antecesora, Mónica Oltra. Según han trasladado fuentes autonómicas, la vicepresidenta ha considerado que es necesario hacer cambios que apuesten por la unidad dentro del Consell, que requiere estabilidad y cohesión ante el difícil contexto socioeconómico.

"Esta situación obliga al Gobierno valenciano a centrarse en la aprobación de los presupuestos y en el desarrollo de las políticas transformadoras del Botànic, particularmente aquellas vinculadas a la protección social de las familias y las empresas valencianas", destacan las mismas fuentes. Mas ha agradecido a Mollà su esfuerzo y dedicación durante estos años.

Escalada de tensión

La escalada de tensión entre Mollà y Mas ha venido in crescendo en los últimos meses. Su relación nunca ha sido precisamente buena, pero ha sido en las últimas semanas cuando se han registrado movimientos significativos que, según fuentes de la Vicepresidencia, han convertido la situación en insostenible.

La gota que habría colmado el vaso, según fuentes autonómicas, ha sido que la consellera de Transición Ecológica ha tratado de intervenir directamente en la negociación de los presupuestos de la Generalitat para solicitar a Hacienda un aumento de partidas para su departamento. Lo habría hecho sin contar con el visto bueno de su partido, Compromís, y proponiendo asimismo que se detrajeran fondos de las otras dos consellerias que lideran los valencianistas, la de Igualdad y Políticas Inclusivas, que encabeza Mas, y la de Educación, Cultura y Deporte, dirigida por Raquel Tamarit.

El pasado martes saltaron todas las alarmas cuando Mollà, en una comparecencia pública, exhortó «a todo el Gobierno valenciano» a impulsar las tramitaciones de los proyectos de renovables con el mismo esfuerzo que, según reivindicó, se está haciendo desde su departamento. En sus declaraciones puso el foco, además, en la conselleria de Economía, liderada por Rafa Climent (Més) y en la dirección general de Paisaje, que mantiene al frente a Rosa Pardo, de ese mismo partido, que es una de las tres patas que conforman Compromís. Días más tarde, el viernes, Aitana Mas, en su comparecencia posterior al pleno del Consell, llamó al orden a Mollà. No la citó directamente, pero tampoco hizo falta. "Es momento de evitar las tensiones, los personalismos y remar en la misma dirección para agilizar la transición energética", aseveró.

Los dardos envenenados lanzados por Mollà han continuado en las horas previas a su cese. De hecho, esta misma mañana, en una comparecencia en las Cortes Valencianas, la todavía consellera ha aseverado, con relación a su polémica ausencia durante los incendios registrados este verano en la Vall d'Ebo y Bejís, que ella no va a hacerse ninguna foto en un centro de coordinación de emergencias de incendios, inundaciones o catástrofes, porque "no pinta absolutamente nada allí" y es algo que le parece "indecente". Precisamente, Aitana Mas fue el cargo más destacado de la pata de Compromís en el Consell que acudió a la zona afectada por los fuegos.

"Incomprensible y sin justificación"

Mollà no se esperaba que fuera a ser cesada como consellera, según subrayan desde su círculo de confianza. Se trata de un movimiento que califican como "incomprensible". Creen que la decisión de Mas de apartarla del Consell "no tiene justificación" y que su expulsión del Gobierno no se ha argumentado. Creen, además, que esta situación abre una crisis de consecuencias desconocidas tanto en el seno del Consell como a nivel de partido que, incluso, puede poner en riesgo la edición de un tercer Botànic tras los comicios previstos para mayo de 2023. Aseguran las mismas fuentes que en ningún caso Mollà ha tratado de negociar el presupuesto para su conselleria directamente con el departamento de Hacienda, en manos de Arcadi España.

En febrero de este año, Aitana Mas cogía las riendas del partido de Mónica Oltra, Iniciativa, junto con Alberto Ibáñez. Ambos fueron designados como coportavoces de la formación, los de mayor relevancia. En ese proceso orgánico, Mollà no planteó batalla interna. En determinados círculos del partido señalan que no pudo tratar de mantenerse como una de las coportavoces por falta de apoyos. Incluso Oltra ungió la candidatura de Mas e Ibáñez.