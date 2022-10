Las reacciones tras la destitución este martes de Mireia Mollà como consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica se están sucediendo en cadena. El diputado del PPCV en las Cortes Miguel Barrachina ha considerado que el cese responde "solo" a la "descomposición" del gobierno del Botànic.

Así ha valorado el diputado popular el anuncio del cese por parte del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, un cambio que se produce a propuesta de la vicepresidenta Aitana Mas.

Barrachina ha criticado que el Botànic, el ejecutivo "supuestamente presidido por Ximo Puig", a su juicio "no tuvo suficiente con hacer una gran crisis meses atrás ni con soportar la dimisión de la vicepresidenta Mónica Oltra, sino que además cada día vive una pelea interna distinta, ya sea por la tasa turística, la ampliación del Puerto de València o el by-pass, o por el requisito lingüístico".

En definitiva, ha agregado el parlamentario del PPCV, "por tantas y tantas otras cosas que requerirían un liderazgo que Puig no tiene"

Cese de Mollà

La síndica de Ciudadanos en las Cortes, Ruth Merino, considera que el cese de Mollà como consellera "llega tarde", aunque teme que se pase del "radicalismo" de la dirigente de Compromís "a la inoperancia" de su sustituta, Isaura Navarro.

La todavía secretaria autonómica de Sanidad "ya demostró en la pandemia ser una pésima gestora", según Merino, para quien este proceso anunciado por sorpresa este martes por la tarde a través de Presidencia de la Generalitat refleja "las guerras intestinas y las luchas dentro de Compromís" que no dejan de ser "un esperpento para los valencianos".

"Mónica Oltra, Marzà, Baldoví y ahora Aitana Mas contra Mireia Mollà, un desastre", ha señalado Merino en un comunicado de Ciudadanos donde ha expresado sus dudas sobre Isaura Navarro porque "no se sabe si está preparada", pero ha celebrado que "al menos deje Sanidad".

La síndica ha criticado el "fatal estado" en que Mollà ha dejado la conselleria: "La agricultura valenciana, líder en abandono de tierras de España; la provincia de Alicante sin agua, una pésima gestión de prevención de incendios, playas cerradas en verano por contaminación, plagas de mosquito tigres descontroladas...".

Para Merino, el cargo de consellera debería ocuparlo "alguien técnico, con conocimientos en este sector" porque, entre otras cosas, "ante la grave crisis que vive el sector un perfil político agrava más la situación".

El alcalde de València y portavoz de Compromís, Joan Ribó, ha mostrado este martes "respeto" ante el cese de Mollà, también miembro de Compromís, y ha señalado que "lo importante es que funcione bien el Gobierno valenciano".

Ribó ha apuntado que no conoce "los detalles" de esta decisión y ha explicado que la ha conocido a través de la vicepresidenta, Aitana Mas. Asimismo, ha manifestado que ha sido esta última la que le ha "informado directamente" de la salida de Mollà del Consell y ha considerado que medidas como esa "son cosas que dentro de los gobiernos se gestionan".

Preguntado por el cese de Mollà y el nombramiento de Isaura Navarro como nueva titular de Agricultura, Ribó ha manifestado también que este no es el primer cambio que se da en el Ejecutivo autonómico entre los miembros de su coalición.

"A mí me ha informado directamente Aitana Mas hace muy poquito. No tengo los detalles del tema pero lo que puedo decir es que estas son cosas que dentro de los gobiernos se gestionan y se desarrollan", ha declarado el alcalde.

Tras ello, ha expresado "respeto", como se mostró cuando en la ciudad de València y en el gobierno local que él preside se hizo un cambio que afectó al edil Pere Fuset, que fue sustituido por Carlos Galiana --ambos de Compromís también--. "Se respetaron sin ningún problema", ha insistido.

"Aitana --Mas-- me ha comunicado este cambio. Le he dicho que lo respetaba, como no puede ser de otra manera. Estoy seguro de que esto supondrá que funcione adecuadamente el Gobierno valenciano en los próximos meses", ha agregado el responsable municipal. "Lo importante es que funcione bien el Gobierno valenciano", ha remarcado.

Ribó ha reiterado que en el Consell "ha habido muchos cambios" que han afectado a la parte que representa Compromís y ha aludido a la decisión del exconseller de Cultura y Educación, Vicent Marzà, de dejar el cargo y a la salida de la exvicepresidenta y exportavoz Mónica Oltra.

"No es una cosa extraña. Es una cosa que yo querría que se entendiera dentro de la normalidad y de la voluntad de ser muy eficaces en el gobierno", ha apostillado el alcalde de València.

Preguntado por si el cese de Mollà podría poner el peligro el Botànic, el ejecutivo autonómico que forman PSPV, Compromís y Unides Podem, Ribó ha respondido que no cree que se esté en esa dirección: "No pienso que estemos en esa dirección". A la vez, ha apuntado que ese gobierno depende "de la Generalitat".

Tras ello, ha indicado, como responsable del ejecutivo de la capital valenciana -el conocido como Govern del Rialto que forman Compromís y PSPV- que lo que puede asegurar es que se continuará trabajando "a nivel de coalición".

"Lo que puedo asegurar es que nosotros continuaremos trabajando con todas nuestras fuerzas para que el gobierno de la ciudad continúe trabajando de la mejor manera posible a nivel de coalición. Eso quiero que quede claro", ha apuntado Ribó.

El portavoz de Iniciativa Alberto Ibáñez ha asegurado este martes a Efe que el cese de Mollà como consellera "en absoluto" amenaza la estabilidad de Compromís ni de la coalición del Botànic, sino que obedece a una decisión de la vicepresidenta, Aitana Mas, para impulsar la acción de gobierno.

Iniciativa es uno de los tres partidos que forman la coalición de Compromís y es el partido tanto de la consellera cesada como de la entrante, Isaura Navarro, y también de la vicepresidenta del Consell que ha tomado la decisión de prescindir de Mollà, Aitana Mas.

"Iniciativa es un partido joven pero con trayectoria de Gobierno; hemos respetado siempre que los cambios eran responsabilidad de la vicepresidenta, primero Mónica Oltra, después Aitana Mas, y creo que siempre ha primado el bienestar del conjunto del Gobierno y de los valencianos", ha apuntado Ibáñez.

En este sentido, ha agradecido el trabajo realizado por Mollà y ha deseado suerte a Navarro, de quien ha destacado su papel "clave" en el segundo gobierno de coalición en la Comunidad y su labor como alto cargo de Sanidad durante la pandemia.

"Creo que en absoluto peligra la estabilidad ni de Compromís ni del Botànic. Aitana Mas ha hecho un ajuste y afortunadamente Compromís es un partido de primera línea, con gente preparada. Puede hacer los cambios que considere para mejorar o proyectar la acción de gobierno", ha concluido Ibáñez.

Más valoraciones

La síndica del grupo parlamentario Vox en las Cortes, Ana Vega, ha celebrado el cese de Mollà como consellera y ha expresado que ahora "podrá bailar tranquilamente, sin responsabilidades".

Así ha valorado la diputada de Vox este martes, mediante redes sociales, el anuncio del cese por parte de Puig.

El cese de Mollà ha provocado el tercer cambio de gobierno en el seno de la Generalitat en 14 meses, tras el relevo de Rubén Martínez Dalmau por Héctor Illueca como vicepresidente segundo y conseller de Vivienda en el verano de 2021 y los cambios de varios miembros del Consell durante la pasada primavera.